Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.

Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.

«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.

Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».

В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».

Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.