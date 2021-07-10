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10 июля, суббота | Последнее обновление — 09:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии.
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.
По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».
В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений
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Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.
«Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он.
Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.
В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России
Киевские власти своим прогнозом по «развалу России» упражняются в маразме, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами», – сказал РИА «Новости» Шеремета.
По его словам, националистическое руководство Украины «выжигает любое разнообразие и богатство культур», в связи с этим государство продолжает слабеть и деградировать.
«Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину», – подчеркнул депутат.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде – «она развалится», поскольку «все народы должны жить отдельно друг от друга».
У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
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Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
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Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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Зеленский назначил нового пресс-секретаря
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Украинский президент Владимир Зеленский выбрал своим пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова.
«Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», – говорится в опубликованном на сайте офиса президента Украины указе.
Никифорову 35 лет, он работал ведущим на телеканале «Украина 24», до этого – в Euronews.
Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.
Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач отмечал, что Мендель мешала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос президенту, она якобы толкала журналиста локтями. Мендель поясняла, что пыталась остановить сотрудника СМИ, нарушавшего «личное пространство» Зеленского. Национальный союз журналистов Украины просил офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этого.
Украина купит у Британии подержанный ледокол
Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде, сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Украинский кабмин 7 июля объявил о выделении средств на закупку ледокола для антарктических экспедиций и исследований Мирового океана. Речь идет о бывшем флагмане британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс». Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 миллионов. Теперь соответствующее решение должно быть утверждено Верховной радой и окончательно принято правительством страны.
Судно эксплуатируется уже более 30 лет, его спуск на воду состоялся в 1990 году. Однако, как отмечает Дикий, ледокол может прослужить еще пару десятков лет. «По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых. … Корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого года», – заявил Дикий.
Между тем издание Defense Express отмечает, что цена в 5 млн долларов – лишь «вершина айсберга». «Кроме собственно небольшой выплаты, которая составляет фактическую стоимость судна, также необходимы средства на его доставку на Украину, дооснащение научным оборудованием и, вероятно, ремонт», – указывает издание.
Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2», заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.
«Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2». Договор (о транзите газа) остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», – сказал он, передает ТАСС.
Зайберт добавил, что Берлин надеется на продление соглашения. «Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ.
Он также указал, что переговоры Германии и США по «Северному потоку – 2» продолжаются. «Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками (канцлера ФРГ и президента США), эти переговоры продолжаются», – сказал он.
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
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Назван первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС.
«Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК».
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон».
Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
Военнослужащий ВСУ предупредил о готовящихся провокациях против ЛНР
Генпрокуратура ЛНР получили информацию о готовящихся провокациях со стороны силовиков Украины в Донбассе от военнослужащего ВСУ, сообщила представитель ведомства Инна Семенова.
«На «горячую линию» Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения», – цитирует РИА «Новости» Семенову.
Ранее в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе. За последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась, за минувшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия.
Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе. Сообщалось, что ВСУ заминировала сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ЛНР также заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.
Вице-премьер Украины назвал условие вступления страны в ЕС и НАТО
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций.
«Не имеет значения – завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО – мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», – приводит РИА «Новости» заявление Резникова в эфире телеканала «Украина 24».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический альянс якобы прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в НАТО.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна якобы может стать членом Евросоюза и НАТО в течение 5-10 лет. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что регулярные заявления Киева о членстве в НАТО и ЕС свидетельствуют об истерике властей страны и президента Владимира Зеленского лично.
Между тем спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
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Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
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В ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе
За последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась, сообщил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
«За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 километров от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения», – пояснил Лещенко, передает РИА «Новости».
По его словам, за минувшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия.
Уточняется, что украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Желобок, Донецкий, Сокольники, Золотое-5 и Калиновка.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели.
Накануне украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ЛНР также заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.
Производство боеприпасов для «Градов» спустя 40 лет возобновили в Новосибирске
Производство боеприпасов для 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град» возобновили спустя 40 лет на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ), заявил гендиректор предприятия Глеб Вареница.
«Пожалуй, одно из самых важных для наших оборонных цехов событие – возобновлена сборка реактивных снарядов к легендарной реактивной системе залпового огня «Град». Была поставлена задача, и мы в сжатые сроки запустили снаряды в производство. Это изделие на заводе не собиралось с конца 80-х годов», – передает РИА «Новости» слова гендиректора НЗИВ.
Вареница добавил, что в 2021 году на предприятии планируется также развернуть производство двух новых авиационных боеприпасов.
НЗИВ (входит в концерн «Техмаш» под управлением холдинга «Технодинамика») – предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.
Ранее в пятницу Вареница сообщил, что на МАКС-2021 представят новую авиационную ракету «два в одном».
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