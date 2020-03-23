Украинские штурмовые катера назвали «братской могилой»

Новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой, заявил военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

По его словам, предполагалось, что «Кентавры» станут улучшенной версией малых бронированных артиллерийских катеров – более мореходными, быстрыми, многозадачными и со сбалансированным комплексом вооружения, однако «этого не произошло».

«Катера вышли такими же сырыми и низкокачественными, как и их предшественники, а сама конструкция просто ужасной для высадки морской пехоты (это я как морпех говорю). Также не получилось и со скоростью», – приводит его слова РИА «Новости».

Как полагает Чмут, это нелестно характеризует уровень всего украинского военного судостроения. По его словам, на такие проекты государство тратит значительные суммы денег, флот – «драгоценное время», но в итоге военная техника не может выполнять поставленные задачи.

«32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее добраться, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием», – рассказал Чмут.

Чмут добавил, что в десантном отделении «Кентавров» недостаточно места для оружия, личных вещей, габаритных грузов. На таких катерах некуда положить раненых, считает военный эксперт.

«Абсурдно выглядит применение сплошного противопульного бронирования – от малокалиберных снарядов и ракет оно не спасает, но ограничивает скорость и маневренность. От сплошного бронирования отказались после Второй мировой войны. <...> Мы же идем «своим путем». Снова», – добавил он.

Как отметил эксперт, оснащение «Кентавров» неуправляемыми ракетами С-8 «не поддается логике». Он объяснил, что из-за небольшой дальности стрелять из них по берегу неэффективно, оставляет желать лучшего и точность ракет.

«Стрельба с неподвижного положения абсурдна, ведь катер становится мишенью. Стрельба по надводным целям тоже сомнительна, ведь малый катер быстро маневрирует, и попасть будет сложно, а большой корабль неуправляемые авиационные ракеты не сильно и повредят, конечно, если еще катеру удастся подойти на те два-три километра для стрельбы», – заявил эксперт.

Чмут выразил надежду на то, что «Кентавры» еще удастся улучшить, и посоветовал ВМС страны брать пример с западной военной техники.

В воскресенье в телерадиостудии «Бриз» министерства обороны Украины заявили, что «достойным ответом» большим десантным кораблям Черноморского флота России являются десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины.

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