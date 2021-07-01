Соломин призвал срочно лечить Богомолова, пригласившего трансгендера на роль в «Вишневом саде»

Режиссера Константина Богомолова надо срочно положить в больницу и лечить, а подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать, заявил актер, режиссер театра и кино Юрий Соломин, прокомментировав решение дать роль в спектакле «Вишневый сад» трансгендеру Наталье Максимовой.

«В больницу надо срочно положить – может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, – тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?», – цитирует ФАН Соломина.

По его словам, подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать.

«Даже говорить не хочу об этом, и по телевидению советую тоже не рассказывать. А то потом будут писать очень много: «Как же мы [это допустили]?» Этим должны заниматься органы, которые за это отвечают, то бишь, Министерство культуры».

По словам актера театра и кино, театрального режиссера Игоря Яцко, он бы точно так не сделал, как его коллега. Сам он уже не первый год ставит в театре «Школа драматического искусства» аналогичный спектакль.

«Я далек от таких решений. И так бы не смог... У нас «Вишневый сад» идет, приходите смотреть – буду рад. Я ничего не добавил и не убавил, оставил Чехова таким, какой он есть. Там огромная глубина, мистерия по-русски!».

«Факт подобного рода раздражает меня настолько, что я со всеми теми, кто занимается подобными делами: меняют понимание о том, что такое хорошо, а что такое – плохо, серьезно разобрался бы! То, что творится у нас сейчас, в том числе и на телевидении, – это настолько мерзко, подло, пошло, примитивно и безответственно, что даже невозможно себе представить весь уровень беспутства!», – заявил актер театра и кино Олег Белов.

По его мнению, исходя не только из общих фраз, но и из его личного опыта, он знает: что бы ни делалось, все время получаются только какие-то гадости для страны и для народа.

«Это кретины, просто кретины! Все это настолько сильно вызывает у меня отвращение, прям вот просто до рвоты, что я готов взять автомат и… Они же растлевают народ! Все это настолько ужасно и «низкодуховно», чисто по-человечески!»

Ранее худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что на роль в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова пригласили трансгендера Наталью Максимову.

В ходе пресс-конференции в ТАСС Богомолов сказал, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Как заявил Богомолов, «современный театр» заключается в том, что нужно «нравиться зрителям и при этом сохранять себя».

Журналист и блогер Максим Кононенко заявил газете ВЗГЛЯД, что трансгендерная женщина Наталья Максимова «освежит» старую пьесу Антона Чехова.

Напомним, недавно споры вызвал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в соцсетях.