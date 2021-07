TikTok разрешил всем загружать ролики длиной в три минуты Захарова: США заигрались в цензоров интернета 1 июля 2021, 18:28 Текст: Дарья Григоренко

Блокировка иранских сайтов со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США заигрались в цензоров интернета и забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека», – пояснила Захарова, передает ТАСС. Она также уточнила, что не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. «Эти IT-гиганты – при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном – легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру», – добавила официальный представитель МИД России. По ее словам, в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую. «Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова», – подчеркнула она. «И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно», – резюмировала дипломат. Напомним, что США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, заявил американский минюст. Кроме того, власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».

Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам. «Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского. Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. «Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы 15 главных кибердержав мира 29 июня 2021, 10:48

Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. Первое место в списке отдано США за отсутствием достойных конкурентов. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал. Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания, пишет C4ISRNET. «Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других. Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства», пишет радио Sputnik. Одновременно в докладе говорится, что Россия использует свой киберпотенциал для достижения «крайне масштабных целей». Среди них – даже «смена режимов в других странах». И западным странам может быть сложно противостоять Москве. При этом часть доклада, которая касается России, весьма запутана. «Диалог между Россией и западными странами по теме киберпространства характеризуется взаимным непониманием и очевидной непримиримостью занимаемых позиций. Одна сторона создает угрозы тем нормам, которые другая принимает как данность», – говорится в исследовании. Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО. Эксперт оценил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира 29 июня 2021, 12:10

«Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксонских стран. Но выделение оси «США и остальные» достаточно верное», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя распределение Международным исследовательским институтом стратегических исследований (IISS) стран в три категории по уровню развития киберсферы. «Выделение в отдельные категории США и других стран отчасти верное. Цифровой суверенитет и самые мощные наступательные возможности в киберпространстве имеют только Соединенные Штаты. Они также лидируют и по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни человека», – отметил эксперт в сфере кибербезопасности Игорь Ашманов. По его словам, частично цифровой суверенитет, защитные и наступательные возможности в киберсфере есть у стран второй категории, где находятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и другие. При этом он отмечает наличие градации и внутри нее. «Китай пока лидирует среди стран этой категории, поскольку у него наиболее развита цифровая независимость. Не знаю, как там оказались Австралия и Канада. Я никогда не слышал про какой-нибудь волшебный австралийский программный продукт. Это либо реверанс в сторону англосаксонских союзников, либо неявное указание на их несамостоятельность в этой сфере и наследование кибервозможностей от своего «старшего брата» – США. Но в целом со второй категорией тоже можно согласиться», – отметил собеседник. Ашманов отдельно отметил киберпотенциал Франции, России и Израиля. «Франция – страна с развитыми компьютерными возможностями. У них сохранилась хорошая школа в этой сфере. Израиль – тоже кибердержава. Их хакеры – одни из самых сильных в мире. А многими израильскими программными продуктами мы пользуемся, даже не осознавая этого. Так, мы использовали израильскую разработку ICQ еще с 1990-х годов. Кроме того, если посмотреть на технологии фильтрации контента – DPI (Deep packet inspection), то их насчитывается лишь несколько в мире. Одна разработка – канадская, другая – американская и самая мощная – израильская, также есть китайские и российские продукты. Но при этом у Израиля, как и у России, существует зависимость от цифровой индустрии США за счет программного обеспечения Windows, Facebook, Google и других», – пояснил эксперт. Ашманов заметил, что в данном рейтинге отсутствуют такие технологически развитые страны в киберсфере, как Германия и Южная Корея. «Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксов. Для них любой рейтинг – это маркетинговый и социально-психологический инструмент, с помощью которого они достигают своих пропагандистских целей. Примечательно, что в третьей зоне нет арабских и африканских стран, что довольно странно. Наверное, в исследовании должна быть выделена еще четвертая категория под названием «прочие оси», куда относят тех, у кого все показатели слишком низкие», – заключил собеседник. В понедельник Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал. Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. «Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других. Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства». Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Вакулин. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Ранее жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Facebook удалил аккаунт члена ОП Александра Малькевича 30 июня 2021, 11:20

Соцсеть Facebook удалила аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов. «Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?» – написал Малькевич в своем Telegram. В приложенном к посту скриншоте говорится, что профиль «отключен – пользователь, не имеющий права на регистрацию». «Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок», – рассказал Малькевич РИА «Новости». Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в России. Эксперт рассказал, как распознать фейки о вакцинации 30 июня 2021, 20:43

Фразы «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены» являются маркерами распространяемой в соцсетях ложной информации, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о вреде вакцинации под постами российских звезд, которые привились от COVID. Многие российские звезды, которые привились от COVID-19 и рассказали об этом своим подписчикам в социальных сетях, получили огромное количество комментариев, в которых люди рассказывают о негативном влиянии препарата на организм их близких и знакомых, даже о случаях летальных исходов после прививки. У ряда пользователей появилось подозрение, что эти сообщения написаны не реальными гражданами, а являются бот-атакой по дискредитации вакцинации. «На нашу вакцину идет целенаправленная атака. Атака идет из-за рубежа, тоже совершенно понятная, очевидная, и мы все это понимаем. Это режиссируется, делается профессионально. За первое полугодие мы выявили 30 тыс. фейков, более 20 тысяч из которых связаны с коронавирусом, вакцинацией, локдауном. За весь прошлый год, для сравнения, мы выявили 35 тыс. фейков», – рассказывает Малькевич. Соответственно, он убежден, что большинство комментариев о вреде вакцинации в интернете – специально спланированная акция, которая очень грамотно режиссируется и направляется. «Конечно, есть базовые правила медиаграмотности, которые сформулированы Общественной палатой. Мы должны научиться элементарным основам фактчекинга. Очень надеемся, что уже с осени начнутся уроки медиаграмотности в школах», – рассказывает собеседник. Он рассказывает, что для того, чтобы не дать обмануть себя в Сети, каждый гражданин должен приучить себя проверять аккаунт, который распространяет информацию, в частности, как давно была создана пользовательская страница, сколько у этого человека друзей и реальных авторских постов. «Обычно, если у пользователя несколько друзей, мало своего контента, нет авторских оригинальных постов, а только какие-то перепосты, то скорее всего это специально сделанная бот-фейк страница для разгона ложной информации для так называемых вбросов», – делится Малькевич. Кроме того, по словам эксперта, подсказкой могут стать такие фразы в сообщении, как «не рефлексируй, распространяй», «у меня знакомая из администрации, она точно знает», «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены», «есть жертвы, угроза жизни людей». Все это базовые маркеры фейка, говорит Малькевич. «И хочу напомнить, что Общественная палата России требует пересмотреть, отредактировать, усилить закон о борьбе с фейками. Сейчас он не работает», – заключил специалист. Ранее Малькевич рассказал, что за последние полгода количество фейковой информации в Сети по сравнению с прошлым годом возросло на 50%. Тематике вакцинации посвящено около 10 тысяч фейков, а коронавирусу – восемь тысяч. Меньшая часть приходится на тему выборов – 2200. У иностранных соцсетей закончилось время на локализацию баз данных россиян 1 июля 2021, 01:27

В четверг истекает срок, отведенный Facebook, Twitter и другим иностранным соцсетям на локализацию баз данных российских пользователей, сообщают информационные агентства. Роскомнадзор сообщил, что ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». Локализацию провели около 600 представительств зарубежных компаний в России, передает ТАСС. Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей». В работе соцсети Instagram произошел сбой 29 июня 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в понедельник в нескольких странах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. По данным сервиса, жалобы поступают из Соединенных Штатов, Британии и Канады. Среди сообщивших о неполадках пользователей 41% пожаловались на проблемы с загрузкой ленты новостей, у 40% возникли сложности с видео в сториз и еще 19% столкнулись с трудностями при размещении постов в соцсети, передает ТАСС. В минувший четверг в работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram. Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group. Эксперт: Соцсети самостоятельно не справляются с выявлением деструктивного контента 28 июня 2021, 20:50 Текст: Андрей Самохин

Онлайн-платформы должны быть более оперативными в плане поиска недостоверного и деструктивного контента, должны своевременно его обнаруживать и ограничивать к нему доступ, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее эксперты назвали TikTok лидером по количеству постов «групп смерти» и фейков о вакцинах. «Недопустимо распространять фейки, которые угрожают жизни и здоровью россиян. Особую опасность представляет ложная информация, публикуемая в популярных соцсетях, имеющих огромную аудиторию, таких как TikTok», – подчеркнул Александр Малькевич, глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет. «Онлайн-платформы должны быть более мобильными и оперативными в плане поиска недостоверного и деструктивного контента. Они должны своевременно его обнаруживать и ограничивать к нему доступ, не дожидаясь, пока свои меры примет регулятор», – сказал эксперт. Как напомнил Малькевич, для создания безопасной онлайн-среды для пользователей в России недавно был принят закон о саморегулировании интернет-платформ, который обязывает соцсети самостоятельно удалять деструктивный контент. «Очевидно, что те платформы, которые не исполняют требования закона, и либо сознательно, либо своим бездействием подвергают граждан опасности, должны отвечать», – уверен эксперт.



«Государство будет требовать от онлайн-платформ самостоятельно модерировать деструктивные и противоправные материалы. Государство обязано защищать граждан от подобного контента», - полагает Малькевич. Впрочем, проблема слабой модерации социальных сетей актуальна по всему миру, признал эксперт. «Объемы распространяемой деструктивной информации растут, онлайн-платформы сами не справляются. Борьба возможна только при объединении усилий самих интернет-ресурсов и государства», – считает глава рабочей группы. TikTok стал лидером по распространению постов так называемых «групп смерти», пропагандирующих суицид среди подростков. Такие данные приведены в исследовании Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, с которыми ознакомились «Известия». Сообщается, что в TikTok обнаружено в более 1,7 тыс. роликов, посвященных суицидальной тематике. При этом вовлеченность в просмотр таких роликов составила более 580 тыс. человек. Объединение уже направило итоги работы в Роскомнадзор. Антипрививочная кампания ведется в соцсетях из стран Запада, ее цель – вызвать недоверие россиян к власти, заявил в понедельник сенатор Владимир Джабаров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. Сенатор обратил внимание на то, что антипрививочная кампания усиливается, ее участники пугают привившихся различными последствиями. «Самое главное – это идет с Запада, где привились уже сотни миллионов», – цитирует Джабарова «Регнум». Неделю назад Малькевич сообщил, что объем фейковой информации в Сети за первые шесть месяцев с начала года вырос примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя закон о саморегулировании соцсетей ранее пояснял газете ВЗГЛЯД, что законодатели наделили Роскомнадзор правом штрафовать соцсети за противозаконный контент. Но в целом новый закон лишь легализует те правила, которые ранее уже установили для себя сами социальные сети. Эксперт назвал эффективные способы заставить иностранные IT-компании соблюдать законы РФ 30 июня 2021, 16:57 Текст: Елена Лексина

«Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы. Однако у них есть обязанность добиваться от IT-гигантов исполнения отечественного законодательства», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, комментируя слова Владимира Путина о необходимости открытия западными интернет-компаниями представительств в РФ. «Российская Федерация должна отстаивать законные интересы своих граждан и бизнеса и не может игнорировать мировые регуляторные тенденции», – считает декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации. По словам эксперта, наличие в стране официальных представительств иностранных интернет-компаний имеет большое значение для выстраивания с ними эффективного диалога и вывода их деятельности из «серой зоны». В этой связи Виноградов напомнил об одобрении Совфедом законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет крупные иностранные цифровые компании открыть официальные представительства на территории России. «Наша страна не препятствует работе иностранного IT-бизнеса в своей юрисдикции, но должна следить за соблюдением своего законодательства всеми участниками рынка. Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы, считая блокировку крайней мерой. Однако у них есть обязанность добиваться от IT-гигантов исполнения отечественного законодательства», – подчеркивает Виноградов. Эксперт считает, что замедление трафика для недобросовестных онлайн-платформ может быть наиболее эффективной мерой для побуждения IT-гигантов к соблюдению российских законов и цифровых прав граждан. «В долгосрочной перспективе такая мера угрожает прибыли этих фирм. А ни одна частная компания не хочет терять деньги», – добавил он. «Российские регуляторы обязаны отстаивать конституционное право граждан на свободу слова и получение информации. При этом россияне и граждане других стран периодически сталкиваются с цензурой со стороны онлайн-платформ», – подчеркнул Виноградов. В среду в ходе ежегодной прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных соцсетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам. «Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить», – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского. Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. «Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил российский лидер. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности, для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее. Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич, активно выступавший в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов, назвал удаление своего аккаунта на Facebook местью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google 29 июня 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

В США наблюдаются проблемы в работе поисковой системы Google, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Наиболее распространенные неполадки – проблемы с поиском (61%) и входом в аккаунт (39%). Находящиеся в США пользователи, сообщившие о проблемах, жалуются также на сбой в работе принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube. Большинство сообщений касаются сложностей с просмотром видео и неполадок в работе сайта, передает ТАСС. Ранее сбой зафиксировали в работе соцсети Instagram. Еще один похожий случай произошел в минувший четверг. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram. Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group. Все школы в Астраханской области получили высокоскоростной интернет 30 июня 2021, 20:45 Текст: Елена Мирошниченко

В Астраханской области все школы в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» получили высокоскоростной доступ в интернет, рассказали в пресс-службе главы региона. «На сегодняшний момент к «всемирной паутине» подключены 100% образовательных организаций региона, из них 75% через оптоволоконные сети. Во всех государственных и муниципальных образовательных организациях есть зона свободного доступа к интернету по технологии Wi-Fi на скорости до 100 мегабайт», – приводит сообщение «Интерфакс». Отмечается, что во все школы региона внедрен электронный дневник и журнал успеваемости. Таким образом, большая часть учреждений полностью перешла на безбумажный вариант ведения журнала. В пресс-службе уточнили, что за два последних года полностью обновлена материально-техническая база в 64 школах. Образовательные организации получили ноутбуки, многофункциональные устройства (принтер, сканер, ксерокс), компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивные комплексы для оснащения учебных классов. В отношении Google составили протокол за отсутствие локализации данных россиян 30 июня 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Американская корпорация Google не локализовала данные россиян на территории России, поэтому в отношении нее составлен административный протокол, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В Роскомнадзоре уточнили, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных россиян карается наложением административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей; на юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей. Кроме того, Роскомнадзор ждет ожидает ответа от Facebook и Twitter в связи с требованием о локализации данных российских граждан. «В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», – добавили в ведомстве. Сейчас хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний. Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. Путин обязал зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России 1 июля 2021, 10:54 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании должны открывать филиалы или представительства на территории России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в России, которые будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний», говорится в документе на официальном портале правовой информации. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства России, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя, передает ТАСС. Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства, Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Генпрокуратура заявила об угрозе безопасности из-за сайтов по продаже QR-кодов 1 июля 2021, 10:25 Текст: Алина Назарова

Работа сайтов по продаже QR-кодов для посещения общественных мест в условиях распространения коронавирусной инфекции создает угрозу общественной безопасности, ряд этих сайтов имитируют Портал госуслуг и сайт московской мэрии, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В ведомстве отметили, что «в ходе мониторинга интернета выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». При этом данные интернет-ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов «Госуслуги» и mos.ru, передает ТАСС. «Генерирование QR-кодов на выявленных неофициальных информационных ресурсах осуществляется без проверки достоверности сведений о соблюдении установленных для этого требований. При этом QR-код выполняет функции официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Функционирование таких информационных ресурсов создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, ухудшения эпидемической обстановки», – подчеркнули в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что интернет-ресурсы, продающие медицинские справки и заключения представляют наибольшую общественную опасность. На таких сайтах представлен широкий перечень изготовляемых медицинских документов, в том числе справок об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, владению оружием, отсутствии таких опасных заболеваний, как туберкулезная инфекция, а также паспортов и сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. При этом для получения такой медицинской справки не требуется присутствие заказчика, его осмотр врачом и забор анализов, а клиентам гарантируется подлинность печатей, бланков медицинских организаций и подписей врачей. «Вместе с тем информация о предоставлении на законных основаниях медицинских справок и заключений без личного присутствия заказчика не соответствует действительности и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», – пояснили в Генпрокуратуре. Всего, уточнили в ведомстве, в России в этом году заблокировали 226 сайтов по продаже медсправок, дипломов и паспортов. В Генпрокуратуре пояснили, что при выявлении сайтов, через которые продают документы, изготовленные с нарушением законодательства, Генпрокуратурой России принимаются решения об ограничении доступа к таким информационным ресурсам. Тем временем начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что по факту незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу, передает РИА «Новости». Речь, уточнил он, идет о пресечении распространения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Кроме того, добавил Васенин, сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на пресечение незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных в столичном регионе. Статья 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) предполагает до четырех лет лишения свободы. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. TikTok разрешил всем загружать ролики длиной в три минуты 1 июля 2021, 17:42

Сервис коротких видеороликов TikTok сообщил об увеличении максимальной продолжительности записей до трех минут для всех пользователей в мире. «В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут», – цитирует сообщение соцсети РИА «Новости». Там напомнили, что ранее ролики длиной до трех минут могли публиковать только некоторые пользователи, теперь же это могут делать все пользователи. До этих изменений длительность роликов сервиса составляла всего 60 секунд. Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании, в том числе китайский TikTok, обязаны открывать филиалы или представительства на территории России.