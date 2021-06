США отобрали домены у иранских телеканалов Press TV и Al-Alam США подтвердили блокировку сайтов иранских телеканалов 23 июня 2021, 04:23 Текст: Антон Антонов

США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, заявил американский минюст. Были «изъяты» домены 33 сайтов, которыми пользовался союз исламского радио и телевидения, а также трех сайтов, которыми управляла проиранская группировка «Катаиб Хезболла». Сообщается, что интернет-страницы заблокированы по решению суда. Их деятельность велась «в нарушение санкций США», передает ТАСС. Напомним, сообщалось, что власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».

Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут 22 июня 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию оператора проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут газопровода, говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома. Газпром напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения DEA, требующего от компании подготовить и подать экологический отчет и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты «Северного потока – 2», первая из которых была подана в 2017 году. «22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта «Северный поток – 2», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Необходимость подачи третьей заявки в 2019 году еще больше затянула принятие решения Данией по строительству «Северного потока – 2» в водах страны, которая с августа 2018 года была единственной неопределившейся по данному вопросу. Разрешение на строительство, в итоге, было выдано лишь в конце октября 2019 года, но возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц из-за периода на оспаривание. Еще чуть позже, в декабре 2019 года, США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы по строительству «Северного потока – 2» возобновились только спустя год – в декабре 2020 года силами уже российских судов. В июне было завершено строительство первой нитки газопровода и начаты пусконаладочные работы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании 22 июня 2021, 09:03

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». «Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже. «Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий. «Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого еще грустнее», – заключил Хамидулин. К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: сборная СССР – Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро-1988 (вышли в финал); сборная России – Евро-2008 (полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев. «Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 – 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия – Дания – 1:4», – подвел он также итог матча. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц. Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020. «Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Стало известно, зачем у россиян выкупают чеки из магазинов 22 июня 2021, 08:59 Покупка чужих чеков из магазинов связана с мошенническими схемами, объяснила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия« Галина Чернухина. «Купивший чек человек идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если «покупатель» укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом «не подошел цвет». Естественно, торговые центры знают об этом, и у некоторых бутиков висят объявления: «Не отдавайте свои чеки посторонним людям», – рассказала «Прайму» Чернухина. По ее словам, купленные чеки также используют в качестве подтверждения расходов на ребенка, чтобы увеличить сумму взыскиваемых алиментов. Чернухина предупреждает, что чеки могут быть поддельными, а такие «покупатели» – мошенники, которые несут ответственность по закону. Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана на кассе. Стали известны обстоятельства поножовщины между девушками-вожатыми детского лагеря в Подмосковье 22 июня 2021, 09:59

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Подмосковье задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги. Следователи восстановили картину произошедшего. «По данным следствия, 22 июня в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе, в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате. Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику», – говорится в сообщении на сайте СК по Московской области. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», – отметили следователи. Между тем источник в правоохранительных органах назвал причину произошедшего конфликта. «По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом», – сообщил ТАСС В итоге девушки ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения. Вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая нож у своей оппонентки. Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели. Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Эксперт назвал заявления МИД Словакии частью политического заказа по дискредитации РФ 22 июня 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Андрей Резчиков

«Заявления Словакии об «экологическом загрязнении» при «советской оккупации» – это политика отдельно взятых властей, которые действуют в угоду Западу для достижения личных коммерческих выгод», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Самонкин. Так он отреагировал на слова МИД Словакии по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. «В заявлении МИД Словакии видны западные тенденции русофобской политики по причине того, что большая часть санкционного давления против России идет на фронте попыток исказить и переписать нашу историю. Главная задача Запада – принизить роль Советского Союза и в целом Красной армии. Это тенденция делать из СССР козла отпущения, империю зла, которая стремилась не к освобождению и помощи европейским странам, а к якобы их оккупации», – считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин. Отголоски этой тенденции заметны на территории всего европейского континента, начиная со стран Прибалтики. «Те, кто делает подобные заявления против России и ее истории, действуют по некоему отработанному сценарию информационной войны. Чехословакия развивалась успешно и суверенно, но во время Второй мировой войны была оккупирована немцами и перестала существовать как государство. Но именно Красная армия спасла эту страну от разорения, и тем самым мы подарили им независимость», – напомнил эксперт. Во времена холодной войны и образования Варшавского договора «западные деструктивные силы попытались раскачать Чехословакию в угоду своим интересам и превратить страну в форпост против СССР». «Советский Союз ни в коем случае не оккупировал Чехословакию, а поддерживал ее военно-политическим путем. От его позиции зависел мир на территории Европейского союза», – убежден Самонкин. Во вторник словацкий МИД выступил по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Дипломаты считают, что советские войска осуществляли «оккупацию», которая затормозила демократические процессы, стартовавшие в 1968 году, и привела к «большому экономическому ущербу, уничтожению зданий, дорог и серьезному экологическому загрязнению». Политолог назвал слова про «экономический ущерб» и «серьезное экологическое загрязнение» ярким проявлением русофобских тенденций. «Россию опять пытаются демонизировать и использовать против нее некие исторические факты, утверждения о фейковой оккупации, что якобы во времена Второй мировой и холодной войн мы пришли не освобождать, а завоевывать Европу. Все это является частью единого политического заказа по дискредитации России», – подчеркнул собеседник. Политолог не исключает, что Словакия рассчитывает на некие материальные компенсации от России по примеру прибалтийских республик. В отличие от Германии и Франции, экономики менее крупных европейских стран пострадали от миграционного кризиса. «Словакия, как прибалтийские республики и Чехия, по сути, выживает. В данной ситуации, когда Евросоюз трясет политически и экономически, эти страны будут пытаться наравне с русофобской пропагандой воскресить исторический призрак холодной войны с целью получить от России дополнительные экономические дивиденды якобы за разрушение независимости Чехословакии... Мне кажется, в Братиславе пойдут еще дальше и вспомнят события Второй мировой войны, будут заявлять, что им жилось лучше в протекторате, нежели сейчас, то есть продолжат искажать историю в угоду своим экономическим убеждениям. Все это является провокационным экономическим шантажом против нашей страны», – прогнозирует Самонкин. Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией 22 июня 2021, 09:12

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал поражение сборной России в игре с датчанами на чемпионате Европы по футболу. Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», – пошутил телеведущий, передает РИА «Новости». По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – добавил Ургант. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей 22 июня 2021, 11:52

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Текст: Анастасия Куликова

«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз. «Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко. По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник. Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник. Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт. «И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко. Ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне. «В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины. По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Матвиенко призвала сборную России по футболу «или играть, или не позориться» 22 июня 2021, 16:02

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очень расстроена поражением сборной России на чемпионате Европы и посоветовала футболистов «или играть, или не позориться». «Я очень расстроена и, честно, очень огорчена... Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры. И я думаю, я в этих чувствах не одинока: большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды», – передает ее слова РИА «Новости». Матвиенко допустила, что одной из причин поражения национальной команды является низкий уровень мотивации команды. «Я не чувствовала вот этой воли к победе – любой ценой выиграть, добиться, победить... Или играйте, или не позорьтесь, вот правда», – сказала она.

По мнению спикера Совфеда, футбольную политику в России необходимо «в корне менять».





«Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хороши играют в футбол? Почему? Маленькие страны, они нам показывают пример. Это вопросы, наверное, к тренерам. Это тема, на которую всегда говорю и буду говорить: нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платных футбольных школ, куда трудно пробиться, а на дворовом футболе, на семейно футболе, на народном футболе и на поиске и отборе вот этих звездочек футбольных», – сказала она.



Матвиенко привела в пример российский балет, которых «до сих пор» остается «номером один» благодаря сохраненной школе и системе. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе. Медведь растерзал подростка в Красноярском крае 22 июня 2021, 07:27

Фото: Konstantin Mikhailov/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек, передает ТАСС. РЕН ТВ сообщает, что нападение произошло в природном парке краевого значения «Ергаки». По некоторым данным, подросток сопровождал приехавших в нацпарк. Как пишет NGS24, он оторвался от группы. Когда двое взрослых отправились на его поиски, зверь уже убил молодого человека. Сообщается, что один из мужчин притворился мертвым и медведь его не тронул, другой ранил зверя ножом, но и сам пострадал. В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Мать Наташи Королевой озвучила размер своей пенсии в США 22 июня 2021, 22:53

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Живущая в Майами Людмила Порывай, мать певицы Натальи Королевой, рассказала, что получает в США пенсию, хотя и никогда не работала в Соединенных Штатах. «В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия – 600 долларов по старости (более 43 тыс. рублей)», – приводит ее слова НТВ. В США она переехала в 1990-х годах. 75-летняя Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в 2000-х годах. Порывай в США вышла замуж, брак длится уже 28 лет. Ее супруг эмигрировал в США более 40 лет назад, он один из первых открыл в Майами русский ресторан, пишет «Комсомольская правда». Сама певица владеет квартирой (630 кв. м) в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В 2020 году портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с актером и бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Артист, как заявило СМИ, пожаловался, что коронавирус ударил по их с Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Глушко назвал статью «бредом» и «фейком», а вызвавшее резонанс высказывание «вывернутым и вырванным из контекста». Эксперт оценил беспокойство норвежцев из-за российской горбуши 22 июня 2021, 11:12

Фото: Takuya Matsumoto/Reuters

Текст: Наталья Макарова,

Евгения Васильева

«Норвегия ничего не может потребовать от нашей страны, так как современная Россия не имеет никакого отношения к акклиматизации горбуши», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, профессор ихтиологии Михаил Глубоковский. Ранее норвежские ученые обвинили СССР в надвигающейся экологической катастрофе из-за экспериментов с горбушей, которая якобы вытесняет лосося и форель. «Современная Россия к акклиматизации горбуши никакого отношения не имеет, потому что это было сделано во времена СССР. Сейчас этой страны нет. С таким же успехом мы можем предъявить претензии норвежцам в том, что они были пособниками фашисткой Германии. Но это было бы неадекватно», – считает доктор биологических наук, научный руководитель Института рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский. По словам эксперта, вселение новых видов может по-разному влиять на местную экосистему – все зависит от того, как эти виды там обживутся. Бывают агрессивные вселенцы, которые вытесняют местную фауну. «Что касается горбуши, то я не вижу проблемы», – говорит Глубоковский. – Напротив, ученые из Архангельска и Мурманска говорят о слишком низкой численности вселенной горбуши». «На окраинах ее ареала, на Дальнем Востоке России, она просто не выдерживает конкуренции с третичной фауной – щукой и окунем. Для них горбуша как боксер-любитель, вышедший на профессиональный ринг. Они просто ее вытесняют, и это одна из причин, почему акклиматизация горбуши была неуспешна. Ее уловы в Белом море очень невелики – ежегодно от 200 до 400 тонн, иногда цифры падают до нуля. А на Дальнем Востоке России ловят 400 тыс. тонн, в тысячу раз больше, чем на Севере. То есть никакого нашествия горбуши на норвежского лосося нет и не будет», – подчеркивает собеседник. Еще одной причиной того, что количество горбуши никак не скажется на обитании форели, лосося или семги, являются разные биотопы для нереста – горбуша с пресной водой связана очень слабо, в отличие от атлантического лосося и кумжи, которую часто называют форелью. «Нерестилища, которые занимает семга и кумжа, для горбуши непригодны. Так что высока вероятность, что никакой катастрофы с местными экосистемами не случится», – подчеркивает собеседник. По мнению эксперта, причиной появления горбуши в Норвегии является глобальное потепление. «Она и раньше заходила в Арктику, а сейчас стала расселяться даже в те места, где раньше ей было жарковато. То есть она идет на Север, в том числе и в Норвегию. В прошлый цикл горбуша доплыла до Британских островов. Думаю, ничего страшного не будет». Ученый напомнил, что до появления Конвенции о биологическом разнообразии, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году «и подписанной в том числе нашей страной, всяческие переселения фауны были обычным делом». «Чили, Австралия, Новая Зеландия перевозили к себе тихоокеанских лососей, которые теперь очень популярны у рыбаков-любителей. Американцы вселили горбушу в Великие озера, и никакой катастрофы не произошло. Сейчас же мир думает по-другому, все борются за биоразнообразие и против потепления климата», – пояснил эксперт. О том, что Норвегия может потребовать от России какой-либо компенсации как от правопреемницы СССР, по мнению Глубоковского, говорить не приходится. «Мы анализировали межправительственные соглашения. Все, что было сделано до вступления в силу и подписания «Конвенции по биоразнообразию» – это прошлое. История не имеет сослагательного наклонения. Ну а то, что они там шумят – ну и пусть шумят», – подытожил собеседник. Напомним, портал nrk.no сообщил о том, что нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы. Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом. В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря. Эксперт в рыбной отрасли Анатолий Евенко в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «в заявлениях норвежцев есть некая политическая подоплека». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госдеп решил поднять флаг ЛГБТ 22 июня 2021, 06:40

Фото: РЕН ТВ. Новости/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Госдепе США впервые поднимут «прогрессивный» флаг ЛГБТ, сообщил глава ведомства Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, «прогрессивный флаг будет развеваться в Госдепартаменте». Он сообщил, что флаг «вывесят с 26 по 28 июня». 26 июня – годовщина легализации однополых браков в США. 28 июня – годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969 году. Эти беспорядки считаются одним из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям. При этом руководитель внешнеполитического ведомства США не уточнил, где именно вывесят флаг – снаружи здания Госдепа или внутри. «Прогрессивный» флаг включает не только цвета радуги, но и черную и коричневую полосы (символизирующие солидарность с афроамериканцами), а также желтый треугольник и фиолетовый круг (трансгендеры и интерсексуалы), передает РИА «Новости».