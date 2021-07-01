Песков: Россию не беспокоит рост Китая, поскольку она не претендует на мировую гегемонию

У России не вызывает беспокойства рост Китая, этот фактор может волновать только того, кто претендует на мировую гегемонию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы совершенно правильно отметили, что, да, Америку беспокоит рост Китая. Но кого может беспокоить рост Китая? Только того, кто претендует на ту самую мировую гегемонию», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Он добавил, что Россия не претендует на такую роль, поэтому стремительное развитие КНР ее не беспокоит и не будет беспокоить.

Песков также заявил, что сроки очной встречи Путина и Си Цзиньпина пока трудно предположить. «Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, пока трудно предположить», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли ожидать очной встречи Путина и Си Цзиньпина в этом году.

При этом он указал, что лидеры двух государств «настолько часто общаются, что отсутствие личной встречи никоим образом не тормозит двусторонние отношения». Он обратил внимание на то, что «между Москвой и Пекином есть система связи, которая позволяет вести переговоры на высшем уровне с самой высокой степенью секретности», передает РИА «Новости».

В то же время Песков добавил, что Путин не обсуждал Китай на переговорах с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. «Как таковой Китай не обсуждали, но вместе с тем определенное соперничество, все-таки постоянно довлеющее над Вашингтоном соперничество с Пекином, оно в ряде высказываний витало в воздухе», – сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания партии и отметил важную роль Китая в решении международных вопросов.