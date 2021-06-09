Медведев: У «Единой России» есть все для победы на выборах в Госдуму

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что у партии есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму.

«Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами», – заявил Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии, передает ТАСС.

«Единая Россия» – ведущая политическая сила в нашей стране, правящая партия, представленная во всех органах законодательной власти, в исполнительной власти, партия сторонников президента России Владимира Путина», – подчеркнул Медведев. По его мнению, базовые ценности партии «близки и понятны практически каждому, на практике – это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности, ответственность перед избирателями».

«Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной и соответствуют задачам, которые затрагивают интересы абсолютного большинства людей, принимаются для них и вместе с ними», – отметил председатель «Единой России». Он заверил, что партия руководствуется этим принципом при работе в Госдуме, в правительстве, в законодательных органах субъектов Федерации, в муниципальных структурах.

Медведев обратил внимание на то, что нынешнее заседание проходит в преддверии съезда «Единой России», который начнется 19 июня. «Нам предстоит утвердить список кандидатов в депутаты Государственной думы, принять предвыборную программу, от которой во многом, если мы добьемся необходимых результатов на выборах, будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет», – указал он.

Медведев призвал единороссов активнее рассказывать гражданам о достижениях партии, потому что «все забывается», а партию в ходе политической борьбы «никто щадить не будет». Председатель отметил, что за прошедшие пять лет партия приложила немало усилий для решения многих вопросов по повышению доступности жилья. Среди принятых мер, в принятии которых участвовала «Единая Россия», он напомнил о бессрочной приватизации жилья, упрощении процедуры оформления прав на жилую недвижимость, продлении дачной амнистии, расселении аварийного жилья, о помощи обманутым дольщикам и реформе долевого строительства, о капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

«Я об этом специально говорю достаточно подробно, потому что жизнь так устроена, что все забывается, даже те важные решения для граждан, которые мы принимали. Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике. Нас же никто щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить – это не сделано, это плохо, этим мы недовольны», – подчеркнул председатель партии.

Медведев отметил, что проблем еще очень много, и партия не смогла сделать все, что обещала, «но достижений очень много, и о них нужно без всякого стеснения рассказывать гражданам, напоминать, как было еще недавно». Он добавил, что необходимо, в частности, продолжать работу в сфере расселения аварийного жилья, развития комфортной городской среды.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на парламентских выборах, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.