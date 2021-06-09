Система распознания лиц в метро Москвы обнаружила более 20 опасных преступников

В московском метро обнаружили, благодаря видеоаналитике, более тысячи разыскиваемых граждан, в том числе 21 подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В Telegram-канале департамента говорится, что с начала года умная система видеоаналитики «Сфера» помогла обнаружить в метро уже 1032 человека.

Кроме того, среди них были люди, «которые пытались скрыться после совершения убийства, грабежа и разбоя – всего 21 человек, обвиняемый в особо тяжких преступлениях».

Также в дептрансе уточнили, что со «Сферой» затеряться в потоке людей в городском транспорте больше не получится. «Система преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами правохранителей. Если человек находится в федеральном розыске, система распознаёт его и в течение нескольких секунд оповестит сотрудников полиции», – добавили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что система работает в метро с сентября прошлого года. Также она помогает находить потерявшихся детей и пожилых людей. За неполные шесть месяцев 2021 года камеры помогли найти 115 человек, которых потеряли близкие.

Ранее стало известно, что на 85 станциях Московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».

Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания.