В метро Москвы появится новая система слежки

На 85 станциях московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». В самом метро внедрение системы объясняют необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы.

Власти Москвы потратят 932 млн рублей на покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, на 85 станциях Московского метрополитена, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок. Из тендерной документации следует, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Победителя выберут 4 марта, все работы он должен завершить в декабре.

В ГУП «Московский метрополитен» пояснили, что экраны нужны для информирования в экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также демонстрации справочной и коммерческой информации. В ГУПе заверили, что «видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей». Однако в техническом задании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления.

Самый продвинутый функционал должен обеспечить «модуль определения поведения объектов». С его помощью планируется фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания». Разрабатываемая система должна интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи «метаданных от камеры о распознанном объекте».

Все вычисления будут происходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах, в которых необходимы 2 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом 4 Гб, следует из документа. Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат внешнюю рекламную платформу, чья принадлежность не уточняется.

По мнению экспертов, новая мультимедийная система, которую заказывает Московский метрополитен, предназначена в первую очередь для фиксирования и анализа поведения людей. «Например, это нужно для оперативного реагирования на опасные ситуации», – объяснилисточник на телекоммуникационном рынке. Решения, использующие аналитику непосредственно на камерах, по его словам, набирают популярность во всем мире, но в России пока широко не применяются.