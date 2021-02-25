Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке Выяснилось, на кого нацелена новая система слежки в метро Москвы 25 февраля 2021, 12:15 Текст: Алексей Дегтярев

Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания, заявил директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. «Сами мониторы здесь ни при чем. На них будут показывать рекламу, объявления. А вот встроенные в эти мониторы камеры – это и есть центр системы интеллектуального видеонаблюдения. Фактически это система видеоаналитики, распознающая различные угрозы, которые нужно предотвратить или отреагировать на них», – пояснил Душкин каналу 360. Система работает таким образом, что распознает лица только тех, кто находится в федеральном розыске. После распознания человека аппаратура отправляет сигнал в соответствующие органы, также камера реагирует на бегающих людей, оставленные предметы, драки и «праздношатание». «Праздношатание» – это не совсем то, что могут подумать обычные люди. Обывательский смысл слова и специальный отличаются. В данном случае это поведение человека с преступными намерениями. Если вы пять минут будете ходить по станции в ожидании кого-то, то видеоаналитика не обратит на это внимание. Но если человек достаточно долгое время бесцельно находится в метро, то система привлечет внимание оператора», – указал эксперт. Общественности важно понимать, что видеокамеры устанавливают в метро для повышения качества жизни и увеличения безопасности. «Система интеллектуальной видеоаналитики внедряется уже давно. Например, мы в 2015 году проектировали трансконтинентальный транспортный коридор, где 2 тыс. километров покрыты видеоаналитикой. Это сделано для того, чтобы там, где практически нет людей, если что-то случится, можно было оперативно помочь пострадавшим», – указал он. Душкин заверил, что видеокамеры не собирают личную информацию о людях, но следят за теми, кто совершает правонарушения. Ранее стало известно, что на 85 станциях московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». В пресс-службе метро внедрение системы объяснили необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы.

Соловьев резко ответил на сообщения о зарплате в 52 млн рублей 24 февраля 2021, 13:25

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев не подтвердил сообщения, согласно которым его заработная плата составляет 52,6 млн рублей в год. «Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высоким рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», – заявил Соловьев Ura.ru. Телеведущий уверен, что информация о его высокой зарплате является провокацией недоброжелателей телеведущего. В свою очередь коллега Соловьева, ведущий «Первого канала» Артем Шейнин отказался обсуждать свою зарплату. Он заявил, что о его доходах могут сообщить в пресс-службе «Первого канала». Ранее издание The Insider сообщило, что Соловьев якобы получает 52,6 млн рублей в год, а зарплата Шейнина составляет 100 млн рублей в год. В социальных сетях возмутились этой информации. Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах» 24 февраля 2021, 23:07 Текст: Евгения Шестак

Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Sputnik Армения. Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха. Познер объяснил слова о «трагедии» для России из-за православия 24 февраля 2021, 22:34

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России. В ходе интервью YouTube-каналу «Серафим» Познеру напомнили, что в прошлом тот назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий» для страны. Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве – католицизм, протестантизм и православие – якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий. «Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим», – заявил Познер, передает РИА «Новости». Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон. «Царская Россия образца начала XX века – это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно», – подчеркнул Абрамов. Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути. Ранее телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США. Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21 24 февраля 2021, 20:05

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Наша основная проблема (при создании и разработке МС-21 – прим. ВЗГЛЯД) – композитные материалы для крыла, которые мы не могли производить. Ранее нам запретили поставку сырья, которое мы получали от одной из компаний Соединенных Штатов. Чтобы выйти из этой ситуации, было принято решение создать отечественный аналог. В результате совместной работы с Росатомом и институтами Академии наук это сырье было создано. Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим, и в 2022 году начнем серийное производство машины», – передает ТАСС слова Чемезова из интервью RT. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год. МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину 24 февраля 2021, 16:49

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алексей Дегтярев

Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», заявил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт. «Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», – пояснил Зайберт, передает РИА «Новости». Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России 24 февраля 2021, 18:40

Фото: Federico Pestellini/

Global Look Press

Текст: Олег Исайченко

«Либеральная оппозиция получила из Лондона явный сигнал о том, что у блогера нет той абсолютной поддержки на Западе, о которой она нам столько рассказывала здесь, в России», – заявил политолог Марат Баширов, комментируя отказ международной организации Amnesty International считать Алексея Навального «узником совести». «И Евгений Ройзман, и Евгения Альбац, и другие лидеры оппозиции действуют, исходя из своих личных целей. Для них фигура Навального – это просто повод обратить внимание аудитории на интересующие их тезисы. Конечно, для таких людей, как они, решение Amnesty International оказалось определенным ударом», – считает Баширов. «Они поняли, что тоже могут лишиться такого покровительства на Западе, ответить за несдержанность в своих выступлениях. Конечно, нужно будет еще проверить, что именно в словах Навального Amnesty International восприняла так критично, но в любом случае все эти наши господа теперь тоже будут ограничены в своих высказываниях. Этот факт их явно пугает», – уверен политолог. «При этом подавляющему большинству населения России абсолютно все равно, что за организация Amnesty International и дает ли она какой-то статус Алексею Навальному», – заключил Баширов. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести», сообщил медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января. Артемьев сказал, что «по итогам рассмотрения видеороликов», записанных Навальным в 2000-х годах, политико-юридический департамент Amnesty «пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech» («языка ненависти»). «По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», – цитирует Артемьева ТАСС. Однако Amnesty International все равно призывает власти России отпустить блогера на свободу. Это решение вызвало раздражение у лидеров либеральной оппозиции в России. В частности, решение Amnesty International осудили руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист Евгения Альбац. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея – к трем с половиной годам условно. Кроме того, 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским 24 февраля 2021, 13:43

Фото: кадр из видео

Текст: Ирина Яровая

«Дело Стерненко не указывает на оздоровление судебной системы Украины. Это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал протесты националистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку экс-лидера «Правого сектора*» Сергея Стерненко, ранее обвиненного в похищении человека. «Этот приговор – заслуга юриста Андрея Портнова и его команды. Если бы не они, дело могло быстро заглохнуть. Не будем забывать, что Стерненко является фигурантом и по ряду других дел, в том числе о торговле наркотиками и убийстве. Похищение человека и пытки – лишь одно из преступлений, доказанное найденным орудием и свидетельскими показаниями», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Помимо уголовного аспекта дела Сергея Стерненко, приговор имеет и очевидный политический подтекст, считает Бортник. «Стерненко – один из лидеров «Правого сектора*», некий Сашко Билый (националист Александр Музычко, убитый в 2014 году – прим. ВЗГЛЯД) сегодняшнего дня. Поэтому для одних Стерненко – это символ всего патриотичного, а для других, наоборот, всего самого плохого. Соответственно, для одних борющихся групп приговор Стерненко – это знак, что за всеми праворадикальными преступниками могут прийти, а для других – угроза и признак того, что даже принадлежность к патриотической франшизе не может быть иммунитетом от уголовных преследований», – объяснил политолог. Кроме того, приговор Стерненко позволяет власти балансировать между правым и левым политическим сегментом. «Закрытие трех телеканалов, обвинения в адрес Шария и Медведчука смещают Зеленского в правую сторону в глазах общественности. А дело Стерненко как раз показывает: власть наказывает всех – и левых, и правых», – считает собеседник. В то же время эта ситуация стала полем для пиара всех политических сил. «С одной стороны, партия «Голос», которую поддерживает олигарх Виктор Пинчук и праволиберальное крыло американского истеблишмента, надеется благодаря Стерненко сформировать образ наиболее патриотической партии Украины и получить себе нового политического лидера в его лице. «Голос» явно конкурирует за эту нишу с Петром Порошенко, который, в свою очередь, видит в Стерненко одновременно и угрозу, и возможность лишний раз прорекламировать себя. Кроме того, выступлениями в поддержку Стерненко Порошенко проверяет команду Зеленского на устойчивость. Наконец, для самого Зеленского это отличная возможность показать, что именно он эффективно борется с правым радикализмом, и получить себе новый электорат», – объяснил Бортник. «При этом приговор Стерненко никак не указывает на возможное оздоровление судебной системы Украины. Приморский суд Одессы – суд первой инстанции, будет апелляция, и в итоге с этим делом может случиться то же, что стало с делами об убийствах Олеся Бузины или Павла Шеремета – оно просто заглохнет на каком-то этапе. Пока это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заключил политолог. Ранее возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей. Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Школьнику за отказ снять брекеты сломали позвоночник в Новосибирске 24 февраля 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело. «По версии следствия, 21 февраля в дневное время у дома № 111 по улице Широкой Ленинского района Новосибирска подростки совместно нанесли телесные повреждения 12-летнему мальчику, после чего он был доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Пострадавшему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и несколько других повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц». В СК указали, что, по версии СМИ, подросток перед избиением отказался снимать брекеты. Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-розыскных действий, следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Ранее в феврале житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине. Один из пострадавших госпитализирован. Путин заявил о желании Запада ослабить Россию 24 февраля 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ. «Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. В то же время Путин указал, что «уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижается». В январе Путина заявил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации. Нагиев заявил о бесполезности службы в армии 24 февраля 2021, 12:43

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Российский актер Дмитрий Нагиев заявил, что его потраченные на срочную службу в армии годы оказались бесполезны, а также рассказал о случаях дедовщины. «Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку», – заявил Нагиев в интервью «Аргументам и фактам». Но, по мнению артиста, такую «закалку» можно развивать с помощью спортивных занятий или при посещении библиотек. «Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина – против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство», – высказался он. Позже слова актера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, она остается конституционной обязанностью граждан страны. Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС 24 февраля 2021, 13:32

Фото: МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Планы ЕС ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным нелогичны и идут вразрез с европейскими достижениями в сфере защиты прав человека, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. Захарова напомнила о заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что решение о санкциях в отношении Москвы было консолидировано по итогам его визита в Россию, передает ТАСС. «Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь ЕС – объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека – с теми самыми правами человека, которым всегда ЕС уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», – заявила Захарова. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Министры иностранных дел ЕС уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции. Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Вышестоящая инстанция жалобу адвокатов подсудимого отклонила. Также суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. В российском МИД рекомендовали странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. А глава Минюста Константин Чуйченко указал, что требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного Навального является необоснованным и неправомерным, а также расценивается как «грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства».



Ранее в итальянском издании «Геополитические новости» вышла статья «Дело Навального: Россия обвиняет ЕСПЧ во вмешательстве в национальную судебную систему». В ней журналист Гвидо Келлер отмечает, что просьба ЕСПЧ является «сигналом, интерпретируемым Москвой как политика двойных стандартов, которую Запад часто применяет не только в отношении России, но и в отношении тех стран, которые воспринимаются как «враги» или «угроза». Журналист также указывает на противоречие требований ЕСПЧ Конституции России, которая предусматривает невыполнение положений международных соглашений, если они противоречат национальному законодательству. «То, что было сделано Страсбургским судом, признается Москвой как явное вмешательство в ее внутреннюю политику и в ее национальную судебную систему, и даже если Страсбург претендует на право и полную автономию, он вмешивается и подрывает и так сложные российско-европейские отношения», - делает вывод Келлер. В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР 24 февраля 2021, 14:44

Фото: Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Советский Союз из-за масштабных учений Североатлантического альянса Able Archer в 1983 году готовился к ядерной войне с США, пишет The Drive со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США. Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса. Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была «проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере». Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной. «В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», – заключили в PFIAB. Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла. Постпред России при ЕС пообещал асимметричные санкции Европе 24 февраля 2021, 21:45

Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что асимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », – приводит РИА «Новости» слова Чижова телеканалу «Россия 24». По словам дипломата, Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. «Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», – передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Пушков объяснил нежелание Запада снимать санкции с России 25 февраля 2021, 03:24 Текст: Евгения Шестак

Противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер, заявил член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, в таких условиях США и Европа ничего не могут предложить Москве, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с присоединением Крыма к России и отказаться от поддержки Киева. «А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов – и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей гордиев узел одним умным ходом не разрубить», – объяснил парламентарий в Telegram-канале. Сенатор добавил, что сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни одну из сторон. По его словам, Запад не может смириться с независимой российской политикой, а на экономике России сказываются санкции. Пушков заключил, что в настоящее время в мире нет фигур, которые способны «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму». Также сенатор подчеркнул, что противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер. Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики. Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко 24 февраля 2021, 12:41

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», – сообщил Песков. По его словам, главным образом стороны говорили «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», передает РИА «Новости» «У нас действительно произошел определенный спад пандемийный – и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», – добавил Песков. По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств. Песков добавил, что инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений. «Совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», – сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов. При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности. «В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», – отметил Песков. Кроме того, Путин и Лукашенко «говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны». «Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», – сказал Песков. Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД