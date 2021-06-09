В Госдуме прокомментировали смертельный пожар в больнице из-за возгорания аппарата ИВЛ

Причиной возгорания аппарата ИВЛ в рязанской больнице может быть либо дефект в самой технике, либо неисправность электрики больницы, либо неправильные эксплуатация или подключение аппарата, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный.

В среду в отделении реанимации рязанской областной больницы имени Семашко произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли трое пациентов, а число пострадавших выросло до десяти человек. Уточняется, что шестеро их них находятся в тяжелом состоянии.

«Мы пока не знаем окончательно какой именно аппарат загорелся. Ранее были аппараты, которые выходили из строя и вызывали пожары. Это были аппараты «Авента-М», которые выпускала одна из дочерних подразделений Ростеха, всего их было порядка 12 тысяч. Именно они тогда вызвали возгорание. Росздравнадзор провел проверку, но кроме формальных нарушений никаких причин проявления пожара не нашел», – говорит Куринный.

Он напоминает, что специалисты ранее высказывали мнение, что в данных аппаратах имеется проблема с подачей кислорода, из-за чего возникает возможность их возгорания, продолжает депутат. Но данное высказывание на сегодняшний день пока осталось только предположением.

«Если же окажется, что это все-таки загорелся аппарат «Авента-М», то это уже третий случай, что, безусловно, является системой. То есть нужно срочно останавливать эксплуатацию, провести независимое полное расследование этого случая и если причиной стал какой-то дефект, то необходимо его выявить и устранить», – считает собеседник.

Помимо неисправности того или иного аппарата, причин возгорания может быть масса, продолжает врач. Соответственно, к такому результату может привести, например, неправильное подключение аппарата или дефекты в сетях больницы, связанные с различными проблемами с электричеством.

«Для того, чтобы сократить частоту таких случаев, как в Рязани, необходимо в первую очередь правильно эксплуатировать аппараты ИВЛ, профессионально их использовать. Ну и то, что сегодня вызывает вопросы – возможные конструктивные дефекты, которые пока не устранены, а может быть была допущена какая-то человеческая ошибка на этапе сборки или эксплуатации. Но, повторюсь, если вопрос в системе, значит причина возгорания однозначно в дефекте аппарата конкретной модели, партии», – заключил Куринный.

Напомним, 9 и 12 мая прошлого года в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, погибли в общей сложности семь пациентов. Предполагается, что причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М». Тем не менее, в ходе проверки данных аппаратов Росздравнадзор не выявил прямой связи с пожарами, но в самих ИВЛ были обнаружены нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппарата эксплуатационной и технической документации.