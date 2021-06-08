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Волонтер движения «Мы вместе» рассказала о самоотверженности соцработников в период пандемии
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«Соцработники – люди с огромным сердцем. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, они в период пандемии все равно приходили на помощь людям»,– сказала газете ВЗГЛЯД активистка движения «Мы вместе» из Свердловской области Жанна Рябцева. Во вторник в России отмечается День социального работника.
«Во время пандемии в самое пиковое время в Свердловской области работало 3500 волонтеров, ребят из общественных организаций. В их числе были и сотрудники Министерства соцполитики, которых мы теперь тоже называем волонтерами, поскольку они занимались не только своей основной деятельностью, но и работали сверхурочно, просто по собственному желанию, – скажем, принимали заявки, которые приходили на «горячую линию». Они действовали вместе с нами, плечом к плечу – в рамках акции «Мы вместе»», – рассказала победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активистка движения «Мы вместе» Жанна Рябцева.
«В общей сложности мы вместе отсортировали 40 тысяч продуктовых наборов, которые фонд «Русь» собрал для многодетных семей и пожилых людей в Свердловской области. К нам приходило много заявок от пожилых людей, – тех, кто живет одиноко, у кого нет связки с Министерством соцполитики. Наши волонтеры вместе с соцработниками шли тогда домой к таким многодетным и пожилым людям. После этого уже волонтеры воспринимались рядовыми гражданами тоже как соцработники. Теперь все эти люди у рядовых жителей области вызывают колоссальное доверие и уважение», – пояснила Рябцева.
«Благодаря акции «Мы вместе» пожилые люди узнали, что могут быть под защитой в такое сложное время, когда действовал режим самоизоляции. В то время наше местное Министерство соцполитики совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» и аэропортом Кольцово организовывало доставку горячего питания по всей области – тем, кто нуждался. В отдаленных районах нам были особенно благодарны», – вспоминает активистка.
«Тогда у волонтеров был закрыт доступ в больницы. И вот заболела ковидом многодетная семья в поселке Верхнее Дуброво. Всю семью госпитализировали. И внутри ковидного отделения больницы семья не могла получить детское питание и лекарства. В нашем рабочем чате уже были к тому моменту и сам министр соцполитики Андрей Злоказов, и все волонтерские организации. Мы позвонили министру с просьбой выручить – и ведомство пришло на помощь», – рассказывает Рябцева.
«Конечно, та поддержка, которая оказывается государством, очень важна для волонтеров. Но в том числе важно и признание их заслуг. Ясно, что во время пандемии удалось справиться только благодаря совместным усилиям. И вот сегодня президент поблагодарил соцработников за то, что они оказались рядом с теми, кому было трудно. Не бросили, не оставили в беде, шли до конца. Это дорогого стоит. Соцработники – люди с огромным сердцем. В их профессиональный праздник хочется пожелать им оставаться такими же неравнодушными, здоровья, удачи и всего самого доброго», – подчеркнула активистка.
Во время пандемии именно социальные работники разъясняли волонтерам тонкости работы с людьми, и они консультируют добровольцев до сих пор, добавила Рябцева. «Мы с ними работали плечом к плечу. Они всегда находились на связи, очень помогали нам, потому что не во всех отдаленных районах были волонтеры. Мы делились с соцработниками экипировкой, защищавшей нас от заражения. Совместная работа в условиях риска скрепила нас, сдружила. И сегодня хочется от всей души поздравить их с праздником», – рассказала она.
«Как напомнил сегодня в разговоре с соцработниками президент России, в разгар пандемии никто не знал, как это все будет разворачиваться и чем закончится. Несмотря на то что у волонтеров есть свои семьи, они никого не бросили. Как сказал Владимир Владимирович, основная категория подопечных у социальных работников – многодетные семьи и тяжелобольные люди. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, соцработники все равно приходили на помощь, понимали, что без них многие люди просто погибнут», – подытожила Рябцева.
День соцработника учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч человек.
Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической. Они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на огромную нагрузку и все сложности, заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.
Как считает глава государства, самоотверженные действия социальных работников в период пандемии, безусловно, заслуживают безмерной благодарности и признательности. Путин выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью».
В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
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Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
«Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.
Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин наградил медалью ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока клуба Козлова
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Президент России Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации, передает ТАСС.
Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Козлов играет в клубе с 1989 года, является магистром игры, трехкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».
Также Путин наградил заслуженного тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Москвину Тамару Николаевну — заслуженного тренера России, главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в документе.
Москвина – российский тренер и фигуристка, заслуженный мастер спорта (1969 г.). Чемпионка СССР в одиночном (в 1962–1966 гг.) и парном (в 1965 г. – с Александром Гавриловым, в 1969 г. – с Алексеем Мишиным) катании. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе.
Экс-глава минздрава Бразилии возмутился количеством ввезенного в страну «Спутника V»
Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья выразил сожаление в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Падилья указал, что одобрение вакцины «Спутник V» приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз «недостаточное», передает РИА «Новости».
Он считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило «изначальную ошибку». По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины.
«Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения – этого не произошло», – заявил бывший министр.
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса.
Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».
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В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
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Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от запланированной на 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Когда президент [Соединенных Штатов Джо Байден] вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий», – приводит ТАСС слова Салливана о европейском турне, в ходе которого Байден встретится в Женеве с российским лидером.
Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с Россией. «Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [Соединенных Штатов] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны», – уточнил Салливан.
Отвечая на вопрос о том, своевременно ли проводить саммит сейчас, помощник американского президента сказал: «Это подходящая ситуация для контакта с Россией».
«Мы продлили новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за [приписываемое Москве] вмешательство в [американские] выборы и за кибератаку в отношении SolarWinds. Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями», – заявил Салливан. «Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита», – резюмировал Салливан.
Ранее президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом Джо Байденом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Китай дал оценку обвинениям в создании коронавируса
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Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ), заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.
«Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов», – приводит слова дипломата ТАСС.
По его словам, «кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений».
В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. После этого в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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В АТОР оценили численность желающих привиться в России иностранцев
Для вакцинации российским препаратом против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Россию готовы приехать несколько тысяч иностранцев, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-1».
«Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о «Спутнике V», достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», – приводит слова Ломидзе ТАСС.
В прошлую пятницу президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В МИД рассказали о получении запросов от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России. В Российском союзе туриндустрии назвали стоимость вакцинного тура в Россию для иностранцев. В правительстве объяснили, каких иностранцев привьют в первую очередь.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Ученые США допустили распространение COVID из научного центра в Китае
Специалисты финансируемой Министерством энергетики США Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в штате Калифорния в мае 2020 года пришли к выводу, что версия распространения коронавируса из китайского научного центра заслуживает рассмотрения, сообщила The Wall Street Journal.
По словам источников издания, утверждение о возможности распространения коронавируса из китайского научного центра приводится в засекреченном докладе, который был подготовлен сотрудниками Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в штате Калифорния. Исследования проводили специалисты подразделения, которое занимается в том числе вопросами, касающимися разведки. Как отмечает издание, из доклада следует, что «гипотеза утечки вируса из китайской лаборатории в Ухане является возможной и заслуживает проведения дальнейшего расследования». С выводами исследователей был ознакомлен Госдепартамент США, представители которого запрашивали у американской лаборатории «дополнительную информацию», передает ТАСС.
В публикации отмечается, что у сотрудников Ливерморской национальной лаборатории «есть значительный опыт в вопросах, касающихся биологии». По словам одного из источников, в докладе приводятся «веские доводы в пользу дальнейшей проверки возможности распространения вируса из лаборатории». Документ, датируемый 27 мая 2020 года, по-прежнему считается засекреченным.
Накануне Китай сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о якобы наличии оружия массового уничтожения (ОМУ) в Ираке.
В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
-
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Путин назвал героическим труд соцработников во время пандемии
Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической, они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на все сложности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.
Путин указал, что самоотверженные действия социальных работников в период пандемии заслуживают безмерной благодарности и признательности. Он выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью», передает ТАСС.
«Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически – не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, – выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей», – отметил глава государства.
Путин добавил, что со своей стороны государство старалось оказать соцработникам необходимую поддержку. Например, были введены специальные доплаты сотрудникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники некоммерческих организаций, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, людей с инвалидностью, детей-сирот, указал президент.
«Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок», – заметил он.
Президент также напомнил, что в прошлом году вдвое – с 2,5 до 5 млрд рублей – был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии Фонда президентских грантов, что позволило поддержать более 2,6 тыс. таких инициатив.
«Отмечу также, что в самые ближайшие дни будут подведены итоги очередного конкурса – объявлены победители, чьи проекты также имеют весомое социальное значение», – заключил глава государства.
Ранее Путин объяснил, почему в России лучше справились с пандемией.
В России выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9977 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9977 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3817, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 776.
Всего в стране выявлено 5 145 843 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 752 085 человек, из них 8883 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 496 человек.
Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9429. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 548.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов заболел COVID-19
Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов сообщил, что заболел коронавирусом, из симптомов у него наблюдается только температура.
«Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Хроника – вымысел «достоверного источника» (привет пламенный). Больница – правда: заехал ради КТ. Легкие чистые, все в порядке, небольшой след еле заметен. Спасибо всем за добрые пожелания и заботу», – написал телеведущий в своем Instagram.
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Ранее работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет.
Путин объяснил, почему в России лучше справились с пандемией
Ситуация с пандемией в России была лучше, чем в остальных странах, благодаря труду социальных работников, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции
«Но если бы не ваше отношение к делу, то такого бы результата точно не было. В нашей стране это состоялось. В других странах заболеваемость и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше. У нас, благодаря вашей работе, и работе ваших коллег, по всей РФ ситуация была лучше, не без трагедий, не без потерь, но все же лучше, чем в других странах. Спасибо вам большое», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин добавил, что государство на региональном и федеральном уровнях должны и будут делать все, для того поддержки соцработников.
Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника.
Ранее Путин заявил, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже можно извлечь уроки из пандемии.
Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» для ревакцинации
Вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минздраве уточнили, что препарат «Спутник Лайт» показан к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, так как именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. Среди людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан.
Ранее в понедельник заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут.
Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем.