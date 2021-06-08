Путин назвал акцию «Мы вместе» востребованной в пандемию

Президент России Владимир Путин считает, что движение «Мы вместе», которое было направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, оказалось в высшей степени востребованным.

«Движение «Мы вместе» оказалось в высшей степени востребованным в сложных условиях борьбы с пандемией», – высказался лидер страны во время проходящей по видеосвязи встречи с работниками социальной сферы. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что в рамках объявленной премии проекты могут получить гранты размером до 2,5 млн рублей. Путин отметил, что сотрудники адыгейского центра также могут стать лауреатами этой премии, и выразил надежду на то, что они используют средства гранта на продолжение своего благородного дела.

Также президент похвалил юных волонтеров из Адыгеи, заметив, что добровольчество и помощь окружающим определяет качество человеческой души, а значит, будет определять и их будущее. Одна из участниц мероприятия, школьница из Адыгеи, рассказала о региональном ресурсном центре, в котором волонтеры трудятся вместе с соцработниками. Она также упомянула о планах выдвинуть свой проект на международную премию в сфере добровольчества «Мы вместе».

Путин поблагодарил девушку и ее товарищей за их работу, пожелав им успехов. «Это очень хорошо, что вы в таком возрасте приобщаетесь к такому благородному виду деятельности. Это останется и пойдет с вами по жизни, останется на всю жизнь с вами. Это то, что определяет качество души каждого человека, а значит, будет определять и ваше будущее», – сказал президент.

Напомним, акция «Мы вместе» началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.