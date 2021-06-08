Путин заявил о необходимости усилить поддержку детей с аутизмом

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране насчитывается примерно 22 тысячи детей с аутизмом, государство уже оказывает им поддержку по нескольким направлениям, но будет усиливать ее и разворачивать в нужном объеме по всей территории страны.

«Вы знаете, что у нас поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям, по нескольким программам. Детей с аутизмом, если мне память не изменяет, 22 тысячи человек примерно насчитывается в стране. Даже трудно сказать, нарушение это или нет, если иметь в виду, что некоторые считают, что Альберт Эйнштейн тоже был аутистом», – рассказал глава государства на встрече с представителями социальных организаций, об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что сопровождать людей с такими особенностями «точно нужно», «нужно их поддерживать».

«И мы, безусловно, будем это делать. Я уже сказал, что по нескольким каналам осуществляется эта поддержка на государственном уровне, и мы эту поддержку будем усиливать, будем разворачивать ее в нужном объеме на всей территории Российской Федерации», – сказал президент.

Он также добавил, что в Нижнем Новгороде эта работа выстроена достойно, он поблагодарил за это руководство города и участницу встречи, руководителя ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» Алису Бадьянову.

Ранее Путин заявил, что государство в первую очередь должно помогать семьям с детьми.