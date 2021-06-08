Путин заявил о необходимости усилить поддержку детей с аутизмом

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НОВОСТЬ ЧАСА

Макрону дали пощечину во время общения с гражданами

8 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Российский СПГ угрожает американцам в Азии

Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ Александр Рюмин/ТАСС
США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?  Подробности...
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Россия получила новый инструмент влияния в Арктике

Северный флот защитит новую российскую морскую дорогу в Азию Валерий Мельников/РИА Новости
Таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание и НАТО, и Китая. Россия недавно возглавила Арктический совет. Какие преимущества можно из этого извлечь? Подробности...
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России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
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Чехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской

По мнению Чехии, Тихановская теперь официально представляет государство Белоруссию senat.cz
Светлана Тихановская продолжает свой визит в Чехию и должна во вторник встретиться с высшими должностными лицами страны. Прага официально называет Тихановскую не кем-нибудь, а избранным президентом Белоруссии. Последствия этой политической акции могут оказаться совсем иными, чем представляют себе чешские руководители. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Хотите, попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год. Подробности...
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Где МХАТ и где Бузова

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В случае с Даней Милохиным – Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой – ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция – не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень. Подробности...
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Консерватор – это тот, кто отказывается сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консерватор отдает себе отчет в том, что люди склонны массово сходить с ума – причем чем ужаснее их состояние, тем непоколебимее их уверенность в то, что они-то добры, мудры и открыли, наконец, рецепт тысячелетнего счастья. Подробности...
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Байден унизил Зеленского

Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Макрону дали пощечину во время общения с гражданами
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    Путин заявил о необходимости усилить поддержку детей с аутизмом

    8 июня 2021, 16:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в стране насчитывается примерно 22 тысячи детей с аутизмом, государство уже оказывает им поддержку по нескольким направлениям, но будет усиливать ее и разворачивать в нужном объеме по всей территории страны.

    «Вы знаете, что у нас поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям, по нескольким программам. Детей с аутизмом, если мне память не изменяет, 22 тысячи человек примерно насчитывается в стране. Даже трудно сказать, нарушение это или нет, если иметь в виду, что некоторые считают, что Альберт Эйнштейн тоже был аутистом», – рассказал глава государства на встрече с представителями социальных организаций, об этом сообщает РИА «Новости».

    Путин отметил, что сопровождать людей с такими особенностями «точно нужно», «нужно их поддерживать».

    «И мы, безусловно, будем это делать. Я уже сказал, что по нескольким каналам осуществляется эта поддержка на государственном уровне, и мы эту поддержку будем усиливать, будем разворачивать ее в нужном объеме на всей территории Российской Федерации», – сказал президент.

    Он также добавил, что в Нижнем Новгороде эта работа выстроена достойно, он поблагодарил за это руководство города и участницу встречи, руководителя ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» Алису Бадьянову.

    Ранее Путин заявил, что государство в первую очередь должно помогать семьям с детьми.


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    Байден объяснил цель переговоров с Путиным

    7 июня 2021, 20:14

    Текст: Елена Мирошниченко

    Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.

    По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан. 

    Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.

    «Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.

    При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов. 

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».

    Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

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    В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
       8 июня 2021, 14:18
    Фото: Christian Spicker/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».

    Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.

    «То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.

    Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.

    При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».

    Коментарии (22)
    Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
       8 июня 2021, 00:59
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

    По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.

    Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.

    Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.

    Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.

    Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Коментарии (85)
    В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
       8 июня 2021, 11:22
    Фото: Andrew Harnik /AP/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

    «Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».

    Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.

    Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.

    Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.

    Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

    Коментарии (24)
    Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
       8 июня 2021, 10:08
    Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.

    Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.

    Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».

    «Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.

    Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.

    Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.

    Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

    В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Коментарии (33)
    Путин наградил медалью ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока клуба Козлова
       7 июня 2021, 22:08
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Козлов играет в клубе с 1989 года, является магистром игры, трехкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».

     

    Также Путин наградил заслуженного тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    «За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Москвину Тамару Николаевну — заслуженного тренера России, главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в документе.

    Москвина – российский тренер и фигуристка, заслуженный мастер спорта (1969 г.). Чемпионка СССР в одиночном (в 1962–1966 гг.) и парном (в 1965 г. – с Александром Гавриловым, в 1969 г. – с Алексеем Мишиным) катании. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе.

    Коментарии (13)
    Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу

    7 июня 2021, 18:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

    «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.

    В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

    Коментарии (5)
    В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
       7 июня 2021, 23:52
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от запланированной на 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «Когда президент [Соединенных Штатов Джо Байден] вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий», – приводит ТАСС слова Салливана о европейском турне, в ходе которого Байден встретится в Женеве с российским лидером.

    Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с Россией. «Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [Соединенных Штатов] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны», – уточнил Салливан.

    Отвечая на вопрос о том, своевременно ли проводить саммит сейчас, помощник американского президента сказал: «Это подходящая ситуация для контакта с Россией».

    «Мы продлили новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за [приписываемое Москве] вмешательство в [американские] выборы и за кибератаку в отношении SolarWinds. Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями», – заявил Салливан. «Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита», – резюмировал Салливан.

    Ранее президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом Джо Байденом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания.

    Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Коментарии (5)
    Полиция заявила, что подростки из Волжского выдумали версию про стрелявшего в них мужчину

    8 июня 2021, 15:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Подростки, пострадавшие при стрельбе из пневматического оружия в Волжском, стреляли друг в друга, а версию про напавшего на них некоего мужчину выдумали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

    «Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы… получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Полиция проводит проверку по факту заведомо ложного вызова спецслужб. Как пояснили в ГУ МВД, на розыск и задержание «злоумышленника» были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского Управления МВД, областного Главка, представители правоохранительных структур и надзорных ведомств.

    Подростки ранее на учете в полиции не состояли, сейчас с ними работают правоохранительные органы.

    Напомним, во вторник сообщалось, что в районе школы в городе Волжский Волгоградской области открыли стрельбу, двое детей получили ранения. У одного из пострадавших – ранение ноги, у другого – предплечья, их состояние не вызывает опасений, потерпевших отправили в больницу.

    Коментарии (4)
    Юрист напомнил россиянам о летних выплатах

    8 июня 2021, 07:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Этим летом некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

    По его словам, 1 августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастет почти на 300 рублей (на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента). Также в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 1 июля на материальную поддержку смогут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудном финансовом положении. Они получат 6350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей.

    «Правда, есть еще одно очень важное условие – получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», – сказал Петропольский.

    Ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов рассказал, что некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения, например, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям.

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    СК возбудил дело после сообщений об избиении в детском лагере в Ленобласти

    8 июня 2021, 13:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    После сообщений об избиениях детей в лагере «Мечта» в Ленобласти возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    «По данным следствия, сотрудниками детского оздоровительного лагеря «Мечта», расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, ненадлежащим образом организованы услуги по детскому оздоровительному отдыху», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    На место прибыли следователи, глава регионального СК Сергей Сазин провел по видеосвязи прием матери одного из пострадавших детей. Ведомство также проводит обыски, изымается документация.

    В ходе предварительного следствия планируется дать оценку деятельности должностных лиц контролирующих органов.

    Ранее одна из матерей рассказала «Фонтанке», что ее дочь сообщила об изнасиловании ее младшего брата в лагере.

    «Моему сыну шесть с половиной лет. Он не знает слова «изнасиловать». Когда я приехала, посадила его в машину и начала расспрашивать, что именно произошло. Он объяснил, что его заставили трогать половые губы у девочки из другого отряда. Пятеро детей, которые обижают всех других детей, взяли моего сына и эту девочку и увели с территории лагеря на какую-то гору. И там точно что-то произошло. Мои дети много сочиняют, поэтому мне трудно утверждать, что именно. Я спросила, как он догадался, что его «изнасиловали». Оказалось, один из тех пятерых посоветовал ему так сказать», – пояснила женщина.

    Бабушка еще одного из мальчиков рассказала, что у ее внука в лагере часто болит голова, поскольку его «бьют об стену».

    Отмечается, что детский оздоровительный лагерь «Мечта» – частное заведение.

    В мае Минпросвещения заявило, что во всех детских лагерях должна быть установлена тревожная кнопка. Ранее правительство утвердило антитеррористические требования для детских лагерей.

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    Путин объяснил, почему в России лучше справились с пандемией

    8 июня 2021, 15:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Ситуация с пандемией в России была лучше, чем в остальных странах, благодаря труду социальных работников, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции

    «Но если бы не ваше отношение к делу, то такого бы результата точно не было. В нашей стране это состоялось. В других странах заболеваемость и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше. У нас, благодаря вашей работе, и работе ваших коллег, по всей РФ ситуация была лучше, не без трагедий, не без потерь, но все же лучше, чем в других странах. Спасибо вам большое», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Путин добавил, что государство на региональном и федеральном уровнях должны и будут делать все, для того поддержки соцработников.

    Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. 

    Ранее Путин заявил, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже можно извлечь уроки из пандемии.

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    В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США

    8 июня 2021, 11:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Отношения России и США находятся на самом низком уровне со времен холодной войны, это несет риски для всего мира, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве.

    Ушаков заявил, что «взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира», передает ТАСС.

    Он отметил, что повестку форума вынесены такие «внешнеполитические, экономические, гуманитарные сюжеты, которые будут определять развитие системы международных отношений на годы вперед».

    «Мы видим, что обстановка в мире продолжает осложняться, становится все менее предсказуемой. Деградирует – и об этом упомянул президент – глобальная система безопасности. В целом нарастает конфликтный потенциал», – описал ситуацию представитель Кремля.

    По его словам, остаются неурегулированными многие застарелые региональные кризисы, помимо этого появляются и новые локальные очаги напряженности.

    «Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток – Запад», – добавил помощник президента России.

    Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.

    Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Путин призвал к объединению усилий в борьбе с COVID-19

    8 июня 2021, 10:40

    Текст: Наталья Ануфриева

    Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже можно извлечь уроки из пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

    В обращении Путина к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков, говорится, что число вызовов «постоянно растет», многие из них «представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света», передает РИА «Новости».

    «К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса», – отметил президент.

    По его словам, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно.

    «Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня», – отметил глава государства.

    Ранее Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины от COVID в Европе.

    Вместе с тем стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ препарата «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения соответствующих данных. Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».

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    Путин назвал героическим труд соцработников во время пандемии

    8 июня 2021, 15:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической, они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на все сложности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.

    Путин указал, что самоотверженные действия социальных работников в период пандемии заслуживают безмерной благодарности и признательности. Он выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью», передает ТАСС.

    «Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически – не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, – выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей», – отметил глава государства.

    Путин добавил, что со своей стороны государство старалось оказать соцработникам необходимую поддержку. Например, были введены специальные доплаты сотрудникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники некоммерческих организаций, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, людей с инвалидностью, детей-сирот, указал президент.

    «Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок», – заметил он.

    Президент также напомнил, что в прошлом году вдвое – с 2,5 до 5 млрд рублей – был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии Фонда президентских грантов, что позволило поддержать более 2,6 тыс. таких инициатив.

    «Отмечу также, что в самые ближайшие дни будут подведены итоги очередного конкурса – объявлены победители, чьи проекты также имеют весомое социальное значение», – заключил глава государства.

    Ранее Путин объяснил, почему в России лучше справились с пандемией.

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