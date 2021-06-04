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В Кремле заявили о возвращении Путина к работе в офлайн-режиме
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Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, так как пандемия коронавируса еще не ушла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим, что президент «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», передает РИА «Новости».
«Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим – насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», – сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. Позже он рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
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Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V»
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Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК.
Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке.
«Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – пояснил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.
К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса.
В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах
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В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля.
Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он.
Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.
В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.
Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным
Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году».
В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре.
Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Попова назвала самые опасные штаммы коронавируса в России
В России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.
«На сегодняшний день мы выделили более 1 тыс. изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, – это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% – это британский, 24% – индийский и 6% – южноафриканский штамм из 1 068 изолятов», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора заявил, что в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено.
Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что информации о повышенной опасности новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Сан-Паулу, нет.
Случаи заражения «черной плесенью» зафиксировали в Мексике
Первый случай заражения мукормикозом, известным как «черная плесень», выявили в Мексике у мужчины, переболевшего коронавирусом.
«Черную плесень» выявили 34-летнего Грегорио Авенданьо, проживающего в штате Мехико. Мукормикоз у него диагностировали после того, как он перенес COVID-19, передает РИА «Новости».
Мужчине срочно нужна операция, рассказал его брат. Родственники пациента говорят, что есть опасность заражения мозга.
Авенданьо страдает диабетом. Коронавирус у него выявили 10 мая, но он отказался от госпитализации и переболел дома. После теста на COVID, показавшего отрицательный результат, он решил, что выздоровел, и вышел на работу.
Однако уже 26 мая его состояние ухудшилось. Он совсем перестал есть, а спустя три дня его госпитализировали с параличом лицевого нерва.
Дальше состояние пациента ухудшилось: к началу июня мужчина перестал говорить. Его готовят к операции по удалению левого глаза.
Ранее стало известно, что «черную плесень» зафиксировали в Ираке. В мае число случаев заболевания в Индии приблизилось к 9 тыс. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.
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ЕС расширил список стран для открытия границ
Совет ЕС расширил список иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, добавив в него Японию.
В настоящее время в список входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ. Россия и США в документ не входят, передает РИА «Новости».
«ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию», – сказано в заявлении Совета ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.
Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
Российская вакцина «Спутник Лайт» официально зарегистрирована в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.
«На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минздрава.
Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, «Спутник лайт» – первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.
Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».
Путин: Экономика выходит из вызванного пандемией кризиса
Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что в пятницу на пленарной сессии форума также будет говорить об этом. Путин добавил, что предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».
«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», – сказал президент.
Он отметил, что реализация проектов «обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг», а также позволит «создавать современные рабочие места, серьезно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру».
По словам Путина, государство готово оказывать крупным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регулярной среды.
Россия, уверен президент, выйдет на новые рубежи, а правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес.
В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мероприятия с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут проходить в смешанном формате.
«Формат проведения форума будет комбинированный», – цитирует его ТАСС. Песков отметил, что в пятницу «президент будет очно присутствовать на пленарной сессии» ПМЭФ. «Далее в гибридном формате будут различные мероприятия», – добавил представитель Кремля.
В четверг Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.
Также Песков рассказал, что «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подпишут в четверг на ПМЭФ документ по разработке Черногорского месторождения цветных и драгметаллов, об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня будет первое мероприятие с участием президента. Первое, наверное, самое большое – это будет документ, который подписывают компания «Русская платина», ВЭБ.РФ и ВТБ. Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общие инвестиции должны составить до 570 миллиардов рублей... Чрезвычайно важный проект как для страны в целом, так и для региона – и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения создания рабочих мест, экспортного потенциала и так далее», – рассказал Песков.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Ранее сообщалось, что в пленарном заседании на ПМЭФ очно примет участие президент России Владимир Путин. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. После выступления на пленарном заседании глава государства примет участие в модерируемой дискуссии. На полях мероприятия Путин также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами.
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС.
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он.
При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся.
«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он.
Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях.
Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей.
Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества.
Турция упростила правила въезда для россиян
Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.
Туристам, посещавшим Афганистан, Бангладеш, Бразилию, ЮАР, Индию, Непал, Пакистан, Шри-Ланку в последние две недели, потребуется сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки в Турцию, передает «Интерфакс».
Аналогичный результат анализа потребуют у прибывающих из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Детям до 6 лет справка не нужна.
Привитым туристам потребуется показать сертификат о полной вакцинации. Можно также предъявить справку о наличии антител в случае перенесенного заболевания за последние полгода.
В авиакомпании напомнили, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Добраться до конечного пункта поездки они смогут только после появления результатов анализа. Если анализ будет положительным, их отправят на лечение. Кроме того, прибывающим в страну необходимо заполнить анкету для въезда. Заполнить ее нужно в течение 72 часов до прибытия в Турцию.
Ранее в Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
РФПИ: EMA не выявило критических замечаний по вакцине «Спутник V»
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против «Спутника V», – цитирует РИА «Новости» Дмитриева.
По его словам, время регистрации зависит от EMA. Агентство не получило критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной, добавил Дмитриев.
Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
Россия поставила Индии крупную партию медикаментов
Министерство иностранных дел России сообщило о поставке Индии крупной партии медикаментов в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты, общим весом более 10 тонн», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в Индии превысило 28,4 млн человек, более 337 тыс. человек умерли.
Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.
7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID-19 к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной России на Евро
Президент России Владимир Путин будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно. И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).