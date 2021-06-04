В Кремле заявили о возвращении Путина к работе в офлайн-режиме

Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, так как пандемия коронавируса еще не ушла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим, что президент «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», передает РИА «Новости».

«Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим – насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», – сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения.

Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. Позже он рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.

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