Стала известна стоимость создания первой в России сверхлегкой частной космической ракеты

Разработка первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, потребует финансирования от 3,5 до 5 млрд рублей, рассказал руководитель направления «Аэронет» Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.

«Мы оцениваем стоимость создания ракеты в сумму от 3,5 до 5 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова Жица.

По его словам, создание ракеты по предварительным расчетам окупится после 20-30 пусков. «С учетом международной конкуренции мы можем рассчитывать, как минимум, на 10-15 пусков в год, из них 5-6 – для российских потребностей», – добавил Жиц.

К настоящему времени проведен конкурс инженерных записок по обоснованию облика ракеты и разгонного блока, отобраны по три компании.

Сверхлегкая ракета массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше 3 млн долларов будет двухступенчатой с кислородно-метановыми двигателями. Она сможет выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров или с использованием разгонного блока – 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров. В частности, ракета будет запускать малые спутники связи, наблюдения и интернета вещей. Ее первый пуск планируется в 2025 году с космодрома Восточный.

Напомним, 31 марта инженер-конструктор Владислав Климов на Королевских чтениях по космонавтике сообщил, что разработчик ракетных двигателей НПО «Энергомаш» прорабатывает облик ракеты сверхлегкого класса с многоразовой первой ступенью.