Россиянам дали совет по обращению с валютой после дедолларизации ФНБ

Не следует спешить продавать доллары после объявления Минфина о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), советуют эксперты.

Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин порекомендовал тем, кто получает доход и расходует в рублях, не менее 30-40% денег держать в валюте и валютных активах. По его словам, новости Минфина не должны поменять эту пропорцию, передает РИА «Новости».

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», – также подчеркнул эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

При высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, в частности, на повышенный спрос на квартиры и машины, цены будут расти, и рубль не будет крепким, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников. Поэтому тем, у кого есть доллары, он рекомендует их держать.

«Новость о сокращении долларовой части в ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок. Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля», – считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко согласился с тем, что наличным долларам россиян и их валютным вкладам в частных и даже в государственных подсанкционных банках ничего не угрожает.

«Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался, и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат», – добавил он.

По словам Кочеткова, изменения в ФНБ пока отражают только политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернет себе инвестиционную привлекательность. Он наступит, когда ставка ЦБ окажется выше инфляции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.

После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% – в евро, 30% – в китайских юанях, 20% – в золоте, по 5% – в фунтах стерлингов и японских йенах.

В Кремле заявили об очевидности дедолларизации российской экономики. До этого в Москве заявляли о необходимости принять меры для сокращения зависимости от доллара.

Минфин объяснил замену доллара на золото: это направлено на обеспечение сохранности средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики.