Лавров пошутил в ответ на просьбу турецкого журналиста подвинуться ради фото

Глава МИД Сергей Лавров пошутил, когда турецкий журналист попросил его занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министры встали на фоне флагов России и Турции, один из турецких журналистов попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы хорошо был виден российский флаг, сообщает РИА «Новости».

На просьбу Лавров ответил шуткой: «Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать». Высказывание рассмешило членов делегации и журналистов, Чавушоглу добавил, что ему понравилась шутка российского министра.

Лавров и Чавушоглу проводят в Анталье встречу в формате тет-а-тет. Перед началом встречи состоялась церемония совместного фотографирования на фоне флагов, на которой министры были без галстуков. После этого переговоры продолжились в закрытом формате, позже к министрам присоединятся члены делегаций.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят широкий круг тем, включая ситуации в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и Ливии. Кроме того, планируется обсудить производство в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Также главы МИД двух стран обсудят обеспечение безопасности здоровья россиян, которые посещают Турцию.