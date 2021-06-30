В СК и прокуратуре решили проверить жалобу омского пенсионера на лишение звания ветерана труда

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после жалобы омского пенсионера Владимира Василькова президенту Владимиру Путину на лишение звания «Ветеран труда», сообщили в следственном управлении по региону и в надзорном ведомстве.

Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему «наплевали в душу». Путин назвал необоснованными решения, которые приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот.

«Организовано проведение доследственной проверки по вопросу лишения звания «Ветеран труда». В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат», – передает РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя СУ СК по Омской области Ларисы Болдиновой.

Региональная прокуратура тоже начала проверку. «Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с отменой мер социальной поддержки жителю региона. Соответствующий вопрос был озвучен им в эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение прав гражданина на получение мер социальной поддержки, в том числе для ветеранов труда, при наличии оснований прокуроры обещают принять меры.

В министерстве труда и социального развития Омской области заявили, что готовят комментарий по ситуации.

Напомним, житель Омска в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловался, что его лишили звания ветерана труда. Глава государства отметил, что лишение званий и льгот – это неправильно.

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