Малькевич назвал удаление аккаунта Facebook местью

«У меня в режиме цензуры отобрали эту площадку вне всяких правовых норм. Это тревожный сигнал», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, активно выступавший в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов. Так он прокомментировал удаление его аккаунта из сети Facebook.

«Это месть бигтеха тем активистам, которые отстаивали цифровые права россиян. Facebook делает это напоследок, понимая, что до конца года компания будет обязана открыть свое представительство в России, и уже тогда с ними будет совершенно другой разговор», – убежден первый зампредседатель комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич.

«Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор. Я считаю, что он сейчас эффективно отстаивает права российских пользователей и СМИ. Тем более, что закон о «приземлении» зарубежных IT-компаний в России принят. Мы долго бились за этот закон», – отметил собеседник.

Facebook-аккаунт у Малькевича был с 2012 года. По его словам, он им активно пользовался, чтобы доводить свою точку зрения, рассказывать о различных проектах. «Без объявления войны» аккаунт был удален, причем фишка западных компаний в том, что нет возможности подать жалобу. При попытке отправить заявление система пишет, что это невозможно», – констатировал собеседник.

«У Facebook должен быть офис в России, в который могу обратиться я, мои представители, адвокат, и задать вопрос, на основании чего все это было сделано, потому что есть исчерпывающий перечень нарушений, за которые человек может быть лишен аккаунта», – убежден Малькевич.

«То, что у меня в режиме цензуры отобрали эту площадку вне всяких правовых норм, еще раз подтверждает правоту моей позиции о том, что подобный произвол нельзя терпеть», – подчеркивает член ОП.

«Это связано не только с Россией, – отмечает собеседник. – В любой стране мира любой пользователь не защищен. В России есть преимущество – у нас есть «Одноклассники», «ВКконтакте», «Яндекс». А представьте, такая ситуация произошла бы с журналистом и активистом в стране, которая не настолько технически развита как Россия. Это тревожный сигнал».

Напомним, соцсеть Facebook удалила аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов. Об этом Малькевич написал в своем Telegram.

В приложенном к посту скриншоте говорится, что профиль «отключен – пользователь, не имеющий права на регистрацию».

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в России.