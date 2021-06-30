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Facebook удалил аккаунт члена ОП Александра Малькевича
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Соцсеть Facebook удалила аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов.
«Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?» – написал Малькевич в своем Telegram.
В приложенном к посту скриншоте говорится, что профиль «отключен – пользователь, не имеющий права на регистрацию».
«Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок», – рассказал Малькевич РИА «Новости».
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в России.
Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Избитые в Ницце волонтеры Навального пригрозили чеченцам депортацией
В Ницце волонтеров штаба Навального избили проживающие на лазурном берегу беженцы из Чечни. Одному из пострадавших сломали ногу, нападавших задержали, сообщил один из волонтеров штаба Вячеслав Завгородний. Но сторонники задержанных у полиции подкараулили волонтеров и избили их вновь.
«Вчера вечером новоприбывших в Ниццу волонтеров штаба Навального избила толпа чеченцев на спортплощадке. Имена волонтёров по их просьбе по крайней мере сейчас я не буду афишировать. Вчера днём четыре взрослых чеченца пришли на спортплощадку и начали по понятным, наверное, только им причинам оскорблять и выгонять спортсменов, которые занимались там спортом, наши русские ребята не смогли на это смотреть и игнорировать и попытавшись узнать по какой причине эти люди ведут себя столь агрессивно получили в ответ порцию унижений и угроз, а в конечном счёте переломы, ссадины и гематомы», – написал он в Facebook. Он сообщил, что нападавших арестовали.
Завгородний обратился к чеченским беженцам и заявил им, что «не от хорошей жизни вы все убежали, но сейчас по вине малого процента буквально сумасшедших людей, вы все можете оказаться под угрозой депортации».
«Какие-то чеченцы (я не знаю имен, статусов - ничего - в данном случае "какие-то" "некие" - нейтральное обозначение) в Ницце избили волонтеров штаба Навального. Одному сломали ногу. Их задержали, но уже их сторонники поджидали заявителей у здания полиции и снова избили (их задержали)», - написала позже проживающая в Португалии журналистка Анастасия Кириленко. По ее словам, «конфликт начался с каким-то посторонним русскоязычным парнем, волонтеры Навального попытались успокоить конфликт и получили ссадины и переломы в итоге».
Кириленко тоже считает, что данный бытовой конфликт «ударит по самим чеченским беженцам»
Сейчас волонтеры ищут адвоката, поскольку никто из них не имеет опыта взаимодействия с правоохранительным и судебным аппаратом Франции.
Ранее экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции.
Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации»
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Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen.
Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС.
С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства.
В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики.
«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту.
«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве.
Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России.
Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе
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Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.
Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.
«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.
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В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.
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Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.
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В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».
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«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.
Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.
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Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.
Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле
Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости».
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
МИД Чехии признал незаконными посягательства властей Праги на территорию посольства России
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Посольство России в Праге законно использует территорию в соответствии с постановлением чехословацкого правительства от 1970 года, в связи с этим требования пражских властей освободить полгектара площади не имеют юридических оснований, следует из письма МИД Чехии.
Документ направлен главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому.
«В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса [МИД Чехословакии] на договорной основе перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства [в Чехословакии]. Это произошло на основе постановления правительства ЧССР [Чехословацкой социалистической республики] от 17 сентября 1970 года», – подчеркивается в письме, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mladа fronta DNES.
Отмечается, что участок является чешской собственностью, при этом Россия, являющаяся правопреемницей СССР, вправе использовать его для размещения своего дипломатического представительства.
В чешском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что выполнение требования муниципальных властей привело бы к нарушению международного права.
В апреле пражские муниципальные власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка.
Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
На Украине больше половины граждан назвали русский язык иностранным
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На Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% – нужным для изучения, свидетельствуют результаты опроса Active Group.
Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского – 11,1%, русского – 9,6%, китайского – 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых, сообщает «Интерфакс – Украина».
Карьерным преимуществом украинцы считают знание польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков. Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.
При этом 43% опрошенных считают русский язык иностранным, 15% – скорее иностранным, 24% – скорее не иностранным, 15% – не считают иностранным.
В возрастном разрезе положительный ответ на вопрос является ли русский язык иностранным, дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50–59 лет, 73,7% респондентов 40–49 лет, 48,8% респондентов – 30–39 лет и 64,5% респондентов 18–29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител
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Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
«Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».
Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.
ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников
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Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.
Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании.
«Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана.
В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело.
В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.
Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.
Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ.
Умер актер из «Полицейского с Рублевки»
Актер Ростислав Гулбис, известный по участию в сериале «Полицейский с Рублевки» и «Нагиев на карантине», умер в 32 года, сообщила его представитель Катерина Гольцман.
«Это случилось сегодня. Причина смерти – приступ панкреатита, его не смогли спасти», – приводит ее слова ТАСС. Она добавила, что прощание с артистом планируется на субботу.
Актер Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года. Он сыграл более чем в 20 кинопроектах, среди которых сериал «Полицейский с Рублевки», в фильмах «Чернобыль: зона отчуждения. Финал», «Кома», «Проклятый чиновник» и «После Чернобыля».
Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО у берегов Крыма
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Корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма, предположил бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли украинские корабли и корабли стран НАТО пройти из порта Одессы в Батуми в районе крымского мыса Фиолент, к которому ранее подошел британский эсминец Defender.
«Но нужно понимать последствия и задачи. Британцы это сделали. Потому что у них свои подходы, они сейчас укрепляются, поскольку вышли из ЕС, они переформатируют восприятие себя в мире», – передает слова Романенко УНИАН.
Напомним, Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Опубликованы рассекреченные переговоры погибшего экипажа «Союза-11»
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с Землей экипажа космического корабля «Союз-11»: Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. 30 июня исполняется 50 лет со дня их гибели.
Из переговоров, опубликованных на сайте Роскосмоса, можно узнать, как космонавты готовились к возвращению на Землю. Последнее, что услышали от космонавтов на Земле, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк», – передает РИА «Новости».
Напомним, «Союз-11» стартовал с Байконура 6 июня 1971 года. Через сутки он состыковался с орбитальной станцией «Салют». Однако при возвращении корабля на Землю из-за разгерметизации космонавты погибли.
Кандидата в канцлеры Германии обвинили в плагиате
Кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90/Зеленые» Анналену Бэрбок обвинили в заимствовании без ссылки работ других людей для своей книги, сообщает издание Focus.
Как сообщает издание, борец с плагиатом Штефан Вебер выявил ряд заимствований без цитирования в опубликованной 21 июня книге Бэрбок «Сейчас. Как мы обновим нашу страну». Издание перепроверило находки Вебер и приводит пассажи из книги, которые частично или в значительной мере совпадают с работами других людей, в большинстве журналистов, блогеров, при этом никаких ссылок в книге, утверждает издание, на них нет, передает РИА «Новости».
Как рассказал изданию Вебер, всего в книге насчитывается порядка десяти таких заимствований без цитирования, они обнаружены на десяти страницах книги, в которой насчитывается 240 страниц. При этом Вебер обращает внимание, что не известно, писали ли эти части текста сама Бэрбок или ее помощники. Сам Вебер считает, что заимствования были сделаны сознательно, но оценивает такой уровень нецитируемых заимствований, как невысокий. По его мнению, выявленные нарушения не требуют изъятия книги из продажи, более подходящим вариантом он назвал исправление недочетов в следующих изданиях.
Для Бэрбок это не первый подобный инцидент, ранее скандал вызвали выявленные неточности в ее официальной биографии.
Бэрбок является первым кандидатом в канцлеры от «Зеленых» – ранее эта политическая сила не выдвигала кандидата. В 2020 году партия решила сделать это ввиду высоких рейтингов «Зеленых», которые поборятся в сентябре с консерваторами за первое место.
Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»
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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Стало известно о возможной отмене половины рейсов на курорты Краснодарского края
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Авиакомпании России могут отменить минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей, сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот».
«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – приводит его слова ТАСС.
Источник, приближенный к авиакомпании «Победа», сообщил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40–50%.
«У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40–50% программы регионального разлета», – отметил он.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.