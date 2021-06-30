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В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID
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Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса», – сообщил источник ТАСС. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. «Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов», – рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.
Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации.
Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител
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Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
«Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».
Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.
Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»
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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Стало известно о возможной отмене половины рейсов на курорты Краснодарского края
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Авиакомпании России могут отменить минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей, сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот».
«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – приводит его слова ТАСС.
Источник, приближенный к авиакомпании «Победа», сообщил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40–50%.
«У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40–50% программы регионального разлета», – отметил он.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Эксперты оценили влияние политических взглядов на отношение к вакцинации
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«Единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. В России о такой корреляции говорить не приходится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя дискуссию о взаимосвязи между политическими убеждениями и отношением к вакцинации от COVID-19.
«Относительные успехи некоторых государств по темпам вакцинации связаны не с тем, что у них больше или меньше сторонников прививок, а с масштабами работы по призыву сделать прививку», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
«На мой взгляд, единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. Там Демократическая партия методично поддерживает прививочное движение, а республиканцы относятся к нему критически. Других государств, где можно найти столь ярко выраженную корреляцию, я бы не назвал», – считает эксперт.
По мнению Кузнецова, говорить о том, что в России есть некая корреляция между политическими взглядами и отношением к вакцинации, это натяжка. Схожей точки зрения придерживается политконсультант Алена Август.
«Сначала такая корреляция была более заметна. Но потом люди, полагающие, что вакцина представляет собой, к примеру, жидкий чип, столкнулись с потерей близкого человека. Что им думать теперь? – рассуждает собеседница. – Даже в политических силах, занявших негативную позицию по вакцинации, наблюдается разброд и шатание по данному вопросу».
«Тема здоровья и жизни, в отличие от политических позиций, «ближе к телу». Человек может придерживаться любых взглядов, но когда перед ним стоит вопрос жизни и смерти, политические убеждения расшатываются и отходят на второй план», – добавила эксперт.
Вместе с тем тема вакцинации является проблемной и для политических партий. «Если партии выступят против вакцинации, то они легко навлекут на себя серьезную критику со стороны СМИ, большей части общества и своих избирателей. Тогда за эту партию не будет голосовать ее же часть электората, которая выступает за вакцинацию», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
«Дело в том, что сегодня в мире нет ни одной партии, большинство электората которой является антипрививочниками и этой категории было бы достаточно для успеха партии. Поэтому для партий этот вопрос оказывается проблематичным», – подытожил собеседник.
Напомним, в российской блогосфере уже несколько дней обсуждается решение бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана привиться от коронавируса «Спутником V». «Привился. А чего рассусоливать-то?» – подписал Ройзман опубликованный в Instagram снимок, на котором медработник делает ему укол.
При этом ранее Ройзман, судя по его заявлениям, позиционировал себя как убежденного антипрививочника и утверждал, что российская вакцина сделана «для пиара, а не для людей», отмечается в Telegram-канале RT. Решение вакцинироваться «Спутником» встретило неоднозначную реакцию либеральной общественности – в комментариях его окрестили едва ли не «агентом Кремля».
Аналогичная ситуация произошла с Любовью Соболь, соратницей блогера Алексея Навального. После сообщения о вакцинации она подверглась резкой критике со стороны своих подписчиков.
С другой стороны, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в интервью журналу «Сноб» сообщил, что он не прививался и прививаться не будет. «Более того, я никогда ни дня не соблюдал никакую, как это называется, самоизоляцию. Я маски не ношу последовательно все это время», – подчеркнул политик и писатель. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, сделал прививку еще на стадии больших пострегистрационных клинических исследований в сентябре 2020 года.
Ранее стало известно, что ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться всего 3% россиян. При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае.
В то же время в Совфеде высказались против серьезного наказания за антипрививочные посты в соцсетях. «Ужесточать ответственность пока не надо. Следует собрать больше информации о том, кто именно и как высказывается против прививок в Сети, а также посмотреть, как изменяются настроения сограждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.
Добавим, что поправки в КоАП, принятые в конце марта прошлого года Госдумой и одобренные Совфедом, увеличили штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, повлекшие за собой угрозу распространения заболевания. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, законодатели также ввели штрафы. За фейки по этой теме, угрожающие жизни и здоровью людей, можно лишиться 300-700 тыс. рублей или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 до 3 млн рублей. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти или беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн рублей.
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Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»
Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях.
«Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – заявил он в Facebook.
Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен».
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ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.
«Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.
По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.
Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете на массовые мероприятия
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация.
«Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <...> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
Глава ведомства пояснила, что Роспотребнадзор уже подготовил проект постановления, в котором указаны требования по соблюдению таких правил. «Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>», – сказала она Мишустину.
«Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», – ответил премьер.
В ходе заседания Попова напомнила, что в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. «За последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов Российской Федерации», – пояснила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие.
Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19
Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее привитых от коронавируса россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения – тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», – цитирует ТАСС Мурашко.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, передает РИА «Новости».
«Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев», – сказала она.
По ее словам, вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек.
Напомним, тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
Чехия запретила поездки в Россию
В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство.
Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости».
Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
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Доля индийского штамма коронавируса в России составила 90% новых случаев
Порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что делать прививки от коронавируса нужно и тем, кто переболел, чтобы высокая концентрация антител при встрече с вирусом нейтрализовала его. «В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов», – цитирует ТАСС Гинцбурга.
По его словам, вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Глава Центра им. Гамалеи предупредил, что COVID-19 даже в легкой форме опасен последствиями для организма.
«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме – это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», – сказал он.
Также Гинцбург заявил, что переболеть коронавирусом в легкой форме – не значит защититься. «Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина «Спутник V», которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории РФ», – приводит его слова РИА «Новости».
Вместе с тем Гинцбург уточнил, что летальность от коронавируса выросла с 1-2% до 5-10%. По его словам, россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.
Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям.
В Москве людей с противопоказаниями к прививке от COVID попросили ограничить контакты
Москвичам, имеющим противопоказания к прививке от коронавируса, рекомендуется максимально избегать скоплений людей, заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов», – приводит его слова ТАСС.
Он уточнил, что если москвичи с противопоказаниями к прививке хотят посетить какое-либо мероприятие, им необходимо сдать ПЦР-тест.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
В Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации
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Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и соответствующими QR-кодами, необходимо принять меры по борьбе с такими преступлениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, беспокоит (эта ситуация)», – сказал представитель Кремля, выразив сожаление, что «эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей».
«Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.
Он также заявил, что достичь в России уровня вакцинации от коронавируса в 60% к осени не удастся. «Очевидно, что 60% привить (к осени) не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться вправо».
Ранее сообщалось, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
Тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».
«Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.
Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата.
Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».
Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
В АТОР оценили потери Кубани от ограничений для туристов
Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, только в июле и августе могут составить 40-55 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Около 5,5 млн туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае в июле и августе. В июле регион может потерять 20-25% турпотока, так как многие не готовы платить за ПЦР-тесты. В августе от запланированных поездок могут отказаться от 50 до 80% туристов из-за требования об обязательных прививках», – приводит «Интерфакс» сообщение ассоциации.
По оценке АТОР, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов, не меньше 3 млн туристов оплатили путевки на июль. Средняя цена поездки на человека в этот период составляет 18-20 тыс. рублей, суммарно это 54-60 млрд рублей. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд рублей.
На август в Краснодарский край в среднем продано 2,5 млн туров. Речь идет как о туристах, купивших путевки у туроператоров, так и тех, кто организовал свое путешествием с проживанием в объектах размещения Краснодарского края самостоятельно. С учетом средней стоимости путевки 20 тыс. рублей, общий объем уплаченных ими средств АТОР оценивает в 50 млрд рублей, а возможные потери – в 25-40 млрд.
«Таким образом потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут достичь 40-55 млрд рублей. Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона», – подчеркивают в АТОР.
Отмечается, что сентябрь приходится 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано около миллиона туров на сумму 18-20 млрд рублей.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Стало известно о снижении эффективности «Спутника V» к индийскому штамму COVID в 2,6 раза
Эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса, заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, отметив, что это незначительное снижение.
«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток – это примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», – сказал он, передает ТАСС.
Логунов также заявил, что в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются условия для эволюции коронавируса.
«У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», – сказал он.
Тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
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