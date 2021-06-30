Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,55% – до 74,69 доллара, цена августовских фьючерсов поднялась на 0,41% – до 75,07 доллара. Августовские фьючерсы на WTI подорожали на 0,74% – до 73,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По оценке API, за неделю по 25 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,15 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 4,46 млн баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы в среду. Прогнозируется снижение показателя на 4,7 млн баррелей.

Текущий год пока складывается положительно для котировок нефти: за первое полугодие стоимость марки Brent подскочила в 1,4 раза, WTI – в 1,5 раза. Это стало лучшим ростом по итогам шести месяцев с 2009 года. За второй квартал нефть подорожала на 16-21%.

Такому значительному росту способствовало восстановление спроса на сырье на фоне развертывания вакцинации от коронавируса и постепенного снятия ограничений на передвижение в большинстве стран. Поддерживают рынок и решения ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи, что, при текущих темпах роста спроса, рождает нехватку предложения.