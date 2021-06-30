В ДТП с микроавтобусом в Волгоградской области пострадали 13 человек

Тринадцать человек, по предварительным данным, получили травмы после опрокидывания «Газели» в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Водитель, управляя автомобилем «Газель», не справился с управлением и опрокинулся», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В полиции отметили, что это был не маршрутный микроавтобус, водитель занимался частным извозом.

«В салоне «Газели» было 14 пассажиров, 13 из них пострадали. Это трудовые мигранты из Республики Узбекистан, которые ехали на работу на поля», – сказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Документов при себе у пассажиров автомобиля нет. На место происшествия выехало руководство управления по вопросам миграции для установления всех обстоятельств происшествия.

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