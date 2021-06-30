Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах

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30 июня, среда | Последнее обновление — 09:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников
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К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рема было 2 миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту.
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Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным.
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Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах
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Советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».
«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг – Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – передает РИА «Новости» слова Сумской.
Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост актрисы.
Сумская известна по ролям во множестве фильмов и сериалов, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Юрий Ткаченко), «Принцесса на бобах», «Я – кукла», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».
Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».
Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей
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Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики... Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств... Таким шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН.
Представитель украинского МИД считает, что Россия продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство.
«В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.
В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.
Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове
Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl.
Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости».
В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование.
Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.
Напомним, в феврале прошлого года приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык. В 2019 году двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» с Украины.
Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе
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Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.
Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.
«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.
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В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.
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Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.
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В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».
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«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.
Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.
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Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.
Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле
Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости».
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Украинский священник пожелал «говна России»
Священник неканонической православной церкви Украины (ПЦУ) пожелал «говна» России и оскорбил прихожан храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Украинский священнослужитель сделал такое заявление на концерте в честь 25-летия конституции страны в Днепропетровской области, передает Ura.ru.
Служитель культа пояснил, что «переживает за Украину», он сказал, что жители области общаются с «московскими попами-сепаратистами».
«Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!», – заявил украинский священник.
Ранее В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ.
На Украине исключили Киркорова из черного списка
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Министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова.
Как сообщает РИА «Новости», перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется, по состоянию на воскресенье, на официальном сайте министерства фамилия Киркорова отсутствует.
Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.
На Украине больше половины граждан назвали русский язык иностранным
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На Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% – нужным для изучения, свидетельствуют результаты опроса Active Group.
Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского – 11,1%, русского – 9,6%, китайского – 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых, сообщает «Интерфакс – Украина».
Карьерным преимуществом украинцы считают знание польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков. Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.
При этом 43% опрошенных считают русский язык иностранным, 15% – скорее иностранным, 24% – скорее не иностранным, 15% – не считают иностранным.
В возрастном разрезе положительный ответ на вопрос является ли русский язык иностранным, дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50–59 лет, 73,7% респондентов 40–49 лет, 48,8% респондентов – 30–39 лет и 64,5% респондентов 18–29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Сотрудницу посольства США обокрали на Украине
В Киеве карманники обокрали сотрудницу американского посольства в стране Ейрин Захер, у нее украли телефон, кошелек с деньгами и документы, сообщила полиция Шевченковского района города.
Гражданка США сообщила правоохранительным органанам, она сообщила, что у нее из сумки похитили мобильный телефон Samsung стоимостью 900 долларов (64,9 тыс. рублей), кошелек с деньгами, водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение США, передает «Украина.ру».
Происшествие случилось в кафе на Владимирской улице, сообщила полиция в Facebook.
Двух подозреваемых удалось установить и задержать, оба – 1994 года рождения. Один из них – житель Киева, второй – иностранец. Возбуждено уголовное дело.
В сентябре 2020 года сообщалось, что сотрудница посольства США в Киеве с травмой головы скончалась в больнице. Позже стало известно, что ее мог во время пробежки в наушниках зацепить проезжающий мимо поезд.
Пушков сравнил власти Украины с паразитом
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Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, отметил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины.
«Невозможно взять в толк, почему «европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины», как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины – и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было – и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС», – указал Пушков в Telegram.
По его словам, лишь затем в Евросоюзе решили «оторвать Украину от России». Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, «а большую проблему в виде нахлебника» со множеством собственных внутренних проблем.
«Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением «евро-проекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению. С чего вдруг европейский проект станет «полноценным», если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме», – указал Пушков.
Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков.
Ранее Зеленский записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их: согласны ли они с тем, «что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины».
В России призвали США к транспарентному выводу вооружения с Украины
США после завершения совместных учений с Украиной Sea Breeze-2021 должны транспарентно вывести вооружения, призвала российская делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
«Отмечаем, что масштабность и агрессивность учения «Sea Breeze 2021» не способствуют безопасности в Черном море. Призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий там, где уже существуют региональные МДБ», – передает сообщение делегации РИА «Новости».
«Надеемся, что по итогам учения США проявят транспарентность в выводе с Украины современного вооружения, боеприпасов и материального имущества в целях их непопадания в руки военных и нацформирований в Донбассе», – отметила российская сторона.
Напомним, в понедельник многонациональные учения Sea Breeze – 2021 («Си Бриз») начались на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях Украины.
Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции завершился победой украинской сборной.
Украинские футболисты одержали победу на стадионе в Глазго со счетом 2:1 в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 1:1. голы забили Александр Зинченко (27-я минута) и Эмиль Форсберг (43-я). В компенсированное ко второму дополнительному тайму время победный гол забил Артем Довбик. В четвертьфинале турнира 3 июля сборная Украины встретится со сборной Англии. Игра состоится в Риме, передает ТАСС.
Напомним, сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф.
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Зеленский ввел на Украине «налог на Google»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook, Viber и других.
«Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», – говорится на сайте офиса украинского президента.
Уточняется, что закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%.
Ранее Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск.
Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию
Верховная рада временно отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию.
«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», – цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.
Отмечается, что депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.
На данный момент въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен (60 долларов) до 5,1 тыс. гривен (свыше 180 долларов).
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Эсминец США Ross вошел в порт Одессы
Американский эсминец Ross вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021.
«Ross ВМС США прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2021. Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Черном море», – передает сообщение, опубликованное в Twitter учений, ТАСС.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот России контролирует действия ракетоносного эсминца США Ross.
Напомним, 26 июня в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross. Он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021.
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