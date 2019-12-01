Первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда «Интерсити», сравнив вагон первого класса в курсирующем между Киевом и Харьковом составе с «хлевом».

«Вагон первого класса – грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один – в них стоят очереди», – поделился впечатлениями блогер на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, Денисенко пожаловался на неработающий с момента отправления состава Wi-Fi, большое количество рекламы и сваленные в тамбурах мусорные пакеты.

«Укрзализныця» – ваши реформы заметны невооруженным глазом», – отметил блогер.

Позднее Денисенко сообщил, что все указанное им – «проблема отдельно взятого состава», а оператор железных дорог «Укрзализныця» «принес извинения» и обещал исправить выявленные недостатки.

Ранее на Украине анонсировали увольнение руководства «Укрзализныци» из-за коррупции.

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