Выборы-2021: Партия пенсионеров утвердила «тройку», Шевченко отругал КПРФ за «русизм»

Партия пенсионеров утвердила список своих кандидатов в Госдуму. Лидер РПСС Максим Шевченко назвал национальные республики своей опорой на выборах. «Яблоко» признало, что в качестве первого номера ее списка рассматривается бывший глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. Единороссы и добровольцы сформировали общий штаб по борьбе с новой волной коронавируса.

Партия пенсионеров провела съезд, по итогам которого обнародовала предвыборную программу и список кандидатов в Госдуму. В федеральную часть списка вошли Владимир Бураков, Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

«Мы видим свою миссию в повышении уровня жизни пенсионеров и людей предпенсионного возраста», – сказал Бураков, подчеркнув, что партия ориентируется также и на защиту «молодых людей, которые оказались сегодня в столь же непростой социальной ситуации, как и представители старшего поколения». По словам Буракова, партия будет добиваться существенного увеличения пенсий, а также их назначения в соответствии со стажем, а не с достижением определенного возраста.

Как уточнил Ворожцов ТАСС, у партии много лозунгов, в том числе «Партия пенсионеров – партия будущего», «Партия пенсионеров – в интересах всех и интересах каждого», «Вместе мы сила», «Защитим себя сами».

Лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС), журналист Максим Шевченко сообщил, что пытался заключить предвыборный союз с КПРФ, однако его сорвали глава московского горкома Валерий Рашкин и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Шевченко посетовал, что «союз мог быть плодотворным, но Рашкин и Удальцов развязали войну» против РПСС. Теперь лидер РПСС намерен «забрать голоса» у коммунистов. «КПРФ – это консерватизм, социализм, государственничество и идеология русизма», – цитирует Шевченко «БИЗНЕС Online». Он же сам по национальному вопросу стоит «на ленинских позициях: национализм малых наций прогрессивен, а национализм большой нации реакционен и шовинистичен». В первую очередь, Шевченко надеется на избирателей из национальных республик.

В пресс-службе «Яблока» подтвердили, что бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев обсуждается в качестве главного кандидата на роль лидера предвыборного списка партии. Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев уточнил, что окончательное решение примут на съезде 3-4 июля. «Изначально рассматривался вариант с лидерством Григория Явлинского, однако в итоге более перспективным сочли сценарий с Артемьевым», – добавили источники URA.RU в руководстве партии. Статус бывшего главы ФАС точно повышает шансы «Яблока» вернуться в парламент, считают они.

В «Единой России» объявили о создании единого с волонтерами штаба по борьбе с очередной вспышкой коронавируса. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России» и добровольческих организаций со всей страны. Как напомнила руководитель «Волонтеров-медиков» Ольга Кобелева, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев из этой организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», – добавил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Актив партии, по его словам, окажет всю необходимую поддержку волонтерским командам на местах. Как отметил по этому поводу главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко, «волонтеры – это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

Комментируя итоги съезда Партии пенсионеров, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что тройка лидеров избирательного списка широкой публике мало знакома. «Пенсионеры – это все же очень консервативный сегмент электората. Традиционно они голосуют за «Единую Россию», «Справедливую Россию» и КПРФ. Партии пенсионеров придется переубеждать людей отказаться от их привычного выбора», – отметил политолог. Но при условии проведения активной кампании, у партии все же есть шансы преодолеть 3-процентный барьер и получить госфинансирование, а вот взять «планку» в 5 процентов голосов для прохождения в Госдуму – слишком сложная задача, полагает эксперт.

По мнению Данилина, у Партии пенсионеров есть шансы переманить часть избирателей у справороссов. «После объединения «Справедливой России» с партией Прилепина работа на сегмент пенсионеров там несколько ослабла – в пользу молодежной и патриотической риторики», – замечает собеседник. При этом оговорки в программе Партии пенсионеров о том, что она представляет интересы также и молодых, не сработают, считает Данилин, поскольку само название партии не привлекает молодежь.

Оценивая выступление Максима Шевченко в пользу «ленинского интернационализма» и против «русизма» в идеологии КПРФ, Данилин указывает, что такая риторика вполне способна оттолкнуть избирателей, ранее голосовавших за предшественницу его нынешней партии – КПСС. «Его риторика направлена в первую очередь на жителей национальных республик, но там без четких договоренностей с местными лидерами общественного мнения никто «вписываться» за эту партию не станет», – полагает политолог.

«Даже если в республиках на эту инвективу Шевченко поведутся какие-то националисты, их число будет незначительным», – предупредил эксперт. «Конечно, ни о каких пяти или даже трех процентах голосов у РПСС речи идти не может. Но процента на полтора они могут рассчитывать, если будут активнее проводить свою кампанию», – подытожил Данилин.

Кандидатура Игоря Артемьева, во главе списка «Яблока», если и будет утверждена, вряд ли повлияет на популярность этой партии, полагает профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. «Выдвижение пройдет незамеченным. Ядерный электорат и так за них проголосует, а на остальных избирателей такой выбор фронтмена не произведет впечатления. Фамилию Артемьева мало кто знает, кроме узкого круга журналистов, политологов и бизнесменов. Точно также, как почти никто не знает и нынешнего председателя партии Николая Рыбакова. Это слепое пятно», – считает Матвейчев.

Вместо бывшего высокопоставленного чиновника «Яблоку» следовало бы поставить во главе списка какого-нибудь молодого блогера с многомиллионной аудиторией, считает Матвейчев: «Это дало бы партии куда больший процент голосов».

Что касается решения единороссов объединить усилия с волонтерскими объединениями, то Матвейчев выразил недоумение тем, что подобной деятельностью не занимаются другие партии. «Сейчас, когда эпидемиологическая ухудшилась, все те волонтерские и партийные силы, которые без устали работали на этом фронте с прошлой весны, вновь концентрируются – для новых боев, – отметил эксперт. – Вызывает грустную улыбку тот факт, что другие политические силы этим не озабочены. Проводят съезды, принимают программы, а по самой волнующей рядовых граждан теме от них нет никакой помощи. Отдельные партийцы, может, что-то и делают, но никаких специальных волонтерских партийных проектов по антиковидной повестке нет».

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