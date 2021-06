Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных 28 июня 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян. «А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости». В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны.

ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии 26 июня 2021, 04:30

Фото: Rob Arnold/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM). Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости». Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем. В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США восхитились креативностью советского авиаконструктора 27 июня 2021, 06:57

Фото: Flickr/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин. В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости». Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе. По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность». «Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны. В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией 26 июня 2021, 14:45

Фото: US Army

Текст: Елизавета Булкина

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией. Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости». Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример. «Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt. «Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083. Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма. «Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628. «Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель. Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов. «Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них. «На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael. «Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11

Фото: "Мстители", Jason Roberts Productions

Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. В США признали провал проекта польского танка-невидимки 27 июня 2021, 18:53

Фото: Agencja Gazeta/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2» 25 июня 2021, 20:05

Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России. «Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд. «Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы. Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России 27 июня 2021, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан. «По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости». Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан. По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами. Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие 28 июня 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела Церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров. «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр. В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом. «Алмаз-Антей» рассказал об особых возможностях ЗРК «Ресурс» 25 июня 2021, 15:07 Впервые представленный на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший российский корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» сможет поражать цели на расстоянии до 28 километров при минимальной высоте цели всего пять метров, сообщил представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей». «Комплекс «Ресурс» оснащен двумя типами ракет: с дальностью поражения воздушных целей до 28 километров и до 10 километров соответственно», – приводит его слова РИА «Новости». При этом представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» подчеркнул, что минимальная высота поражения воздушной цели составляет всего пять метров, а максимальная – 20 километров. По словам представителя концерна, данный ЗРК предлагается для установки на современных надводных кораблях. Комплекс может одновременно обстреливать до пяти целей. Ракеты комплекса стартуют вертикально и не имеют отделяющихся частей. Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщал, что впервые представит многоканальный ЗРК «Ресурс» в рамках Международного военно-морского салона «МВМС-2021». Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня. МиГ-31К с «Кинжалами» уничтожили «противника» на учениях в Средиземноморье 25 июня 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море учениях уничтожили условного противника, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш. «Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством», – передает РИА «Новости» слова Кобылаша. Он добавил, что российская авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, а летчики получили бесценный опыт. В рамках начавшихся сегодня совместных учений авиации и кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи «по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря», уточнили в Минобороны. Самолеты МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирию. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае была завершена ее реконструкция, и теперь на Хмеймиме могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России. Задействованные в учениях корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. «Самолет условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами. Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля», – рассказали в министерстве. Корабельные расчеты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчеты ПВО при подходе «самолета» на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям. Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что совместные учения авиации и Военно-морского флота России начались в Средиземном море. Вашингтону посоветовали измениться, прежде чем учить Россию и Китай 26 июня 2021, 15:54

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Елизавета Булкина

США следует сперва пересмотреть собственное поведение, прежде чем переориентировать свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей «основанного на правилах порядка», пишет в своей статье для The National Interest автор Брайан Кларк. По его словам, Белый дом намерен защищать порядок, который зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила, передает РИА «Новости». Он добавил, что Пекин использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. Так, Китай построил в Южно-китайском море несколько островов, заявив о своем суверенитете над всей акваторией. Кларк обвинил КНР в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания. Россию же автор осудил за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, а также за якобы «оккупацию» Грузии и Украины и попытку «установить контроль» над Арктикой. При этом Кларк полагает, что защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают. «Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз – это контролировать территории, на которых они проживают», – пишет эксперт. Между тем, добавляет Кларк, Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, однако большая часть из них не имеет значения для безопасности страны. США, вместо попыток объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, должны работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил автор. Ранее в США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией. Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье 28 июня 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Экипажи истребителей МиГ-31К в ходе учений в восточной части Средиземного моря отработали применение новейших гиперзвуковых ракет из состава комплекса «Кинжал», сообщили в Минобороны. «В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. При этом «в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику», сообщили в Минобороны. По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. По данным военного ведомства, в ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью. Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Трамп заявил об унижении США Россией, Китаем и Ираном 27 июня 2021, 04:31

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При президенте США Джо Байдене Россия, Китай и Иран унижают Вашингтон, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. «Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», – сказал Трамп на митинге в Огайо, добавив, что Байден «развалит» экономику США. Так, Байден «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу», заявил бывший лидер страны. Трамп утверждает, что в должности президента «остановил трубопровод в Европу» («Северный поток – 2»), наложив «санкции сверху донизу». При этом, по словам Трампа, у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава государства посетовал, что «Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод», а США «защищают» Германию от России, передает РИА «Новости». «Я сказал Ангеле – она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела?». Она лишь улыбнулась. Она знает!» – сказал Трамп. По его словам, США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец», и страна «будет покупать нефть на Ближнем Востоке, будет покупать нефть в России». При этом он обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Он считает, что в Филадельфии была «явка по северокорейскому образцу» – «больше голосов, чем избирателей». «Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем», – заявил Трамп. Напомним, Трамп в субботу вечером выступает в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей.