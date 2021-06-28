За убийство бывшей жены и ее семьи в Пермском крае задержан экс-супруг

В Горнозаводском районе Пермского края нашли три тела со следами огнестрельных ранений, подозреваемого в убийстве задержали, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«На берегу реки Койва в Горнозаводском городском округе были обнаружены тела троих местных жителей с огнестрельными ранениями: двух женщин 1980 и 1977 годов рождения и мужчины 1954 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», – сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 27 июня. Следователи считают, что 58-летний местный житель на почве неприязненных личных отношений приехал к берегу реки, где отдыхала его бывшая супруга с родственниками.

Он из огнестрельного оружия смертельно ранил бывшую жену, ее сестру и мужа. Подозреваемого удалось задержать в своем доме в рабочем поселке Бисер. Его заключили под стражу, в скором времени планируется предъявить обвинение.

На прошлой неделе житель Кохмы Ивановской области забаррикадировался в доме после стрельбы во время конфликта с тремя знакомыми, в результате которой один человек погиб, двое пострадали. Позже стали известны подробности трагедии.