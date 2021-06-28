Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие США захотели обсудить с Россией работу диппредставительств 28 июня 2021, 04:55 Текст: Антон Никитин

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан выразил надежду на то, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских дипломатических представительств в России. «Оба президента согласились, что в наших [США и России] взаимных интересах <…> иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и городах наших стран. <…> Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в министерстве иностранных дел [РФ], чтобы <…> создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу «Дождь». Салливан сообщил, что на следующей неделе встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. По словам посла, темой встречи станет в том числе работа дипломатического представительства США в условиях ограничений. «Мы должны определить пути получения виз, чтобы большее число граждан США могло приезжать сюда для работы, а также определиться с договорными отношениями, в которые мы сможем вступать с гражданами России или третьих стран, чтобы быть в состоянии предоставлять основные услуги», – добавил он. Посол также выразил сожаление в связи с тем, что персонал дипломатических представительств в обеих странах существенно сократился. В воскресенье Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов. Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В США восхитились креативностью советского авиаконструктора 27 июня 2021, 06:57

Фото: Flickr/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин. В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости». Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе. По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность». «Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны. В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией 26 июня 2021, 14:45

Фото: US Army

Текст: Елизавета Булкина

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией. Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости». Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример. «Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt. «Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083. Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма. «Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628. «Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель. Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов. «Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них. «На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael. «Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2» 25 июня 2021, 20:05

Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России. «Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд. «Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы. Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Вашингтону посоветовали измениться, прежде чем учить Россию и Китай 26 июня 2021, 15:54

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Елизавета Булкина

США следует сперва пересмотреть собственное поведение, прежде чем переориентировать свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей «основанного на правилах порядка», пишет в своей статье для The National Interest автор Брайан Кларк. По его словам, Белый дом намерен защищать порядок, который зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила, передает РИА «Новости». Он добавил, что Пекин использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. Так, Китай построил в Южно-китайском море несколько островов, заявив о своем суверенитете над всей акваторией. Кларк обвинил КНР в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания. Россию же автор осудил за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, а также за якобы «оккупацию» Грузии и Украины и попытку «установить контроль» над Арктикой. При этом Кларк полагает, что защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают. «Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз – это контролировать территории, на которых они проживают», – пишет эксперт. Между тем, добавляет Кларк, Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, однако большая часть из них не имеет значения для безопасности страны. США, вместо попыток объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, должны работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил автор. Ранее в США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией. Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России 27 июня 2021, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан. «По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости». Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан. По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами. Microsoft заявила о новой атаке «российских хакеров» 26 июня 2021, 06:35

Фото: Michael Weber/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Зафиксирована новая активность хакеров из группы Nobelium, которых подозревали в масштабной кибератаке на госведомства США, заявила компания Microsoft. По мнению Microsoft, хакеры из Nobelium якобы связаны с Россией и стоят за взломом компании SolarWinds. Целью их новой активности стали в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%) и неправительственные организации, аналитические центры, финансовые сервисы, передает РИА «Новости». Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах. В Microsoft «заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей». Хакеры смогли установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft. Им удалось получить доступ к информации, которая была использована для более широкой активности. При этом Microsoft заявляет, что большая часть действий хакеров была безуспешной. Они, как считают в компании, получили доступ к аккаунтам только трех учреждений, с которыми уже связываются сотрудники Microsoft. Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds. Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Трамп заявил об унижении США Россией, Китаем и Ираном 27 июня 2021, 04:31

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При президенте США Джо Байдене Россия, Китай и Иран унижают Вашингтон, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. «Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», – сказал Трамп на митинге в Огайо, добавив, что Байден «развалит» экономику США. Так, Байден «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу», заявил бывший лидер страны. Трамп утверждает, что в должности президента «остановил трубопровод в Европу» («Северный поток – 2»), наложив «санкции сверху донизу». При этом, по словам Трампа, у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава государства посетовал, что «Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод», а США «защищают» Германию от России, передает РИА «Новости». «Я сказал Ангеле – она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела?». Она лишь улыбнулась. Она знает!» – сказал Трамп. По его словам, США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец», и страна «будет покупать нефть на Ближнем Востоке, будет покупать нефть в России». При этом он обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Он считает, что в Филадельфии была «явка по северокорейскому образцу» – «больше голосов, чем избирателей». «Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем», – заявил Трамп. Напомним, Трамп в субботу вечером выступает в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей. Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие 28 июня 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров. «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр. В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом. США собрались добиваться ареста «хакеров из России» в третьих странах 25 июня 2021, 07:51

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг выступила с утверждением, что занимающиеся вымогательством хакеры из России предпочитают тратить деньги за рубежом, где США и попытаются заполучить их. «Если вы занимаетесь вымогательством, пытаясь нажиться, вы не захотите сидеть зимой в Санкт-Петербурге. Многие из этих людей захотят отправиться в красивые места, чтобы потратить там деньги. Правительство США продемонстрировало, что может быть беспощадно <...> [к нарушению] закона. Я думаю, есть по-прежнему возможности, если люди находятся в безопасном укрытии в Москве или где-либо, что мы можем найти креативные пути заполучить этих людей», – приводит ТАСС ответ Оянг на вопрос о том, как США намерены привлекать к ответственности предполагаемых хакеров. Говоря о недавних хакерских атаках на американские компании и предприятия, представитель Пентагона подчеркнула, что у организаций должен быть план действий на случай таких нештатных ситуаций. «Пока мы решаем проблему предоставления безопасного укрытия вымогателям преимущественно со стороны России и других стран, о чем президент Джо Байден напрямую говорил президенту [России Владимиру] Путину, компании должны быть готовы к тому, что это [кибератака] может с ними произойти», – сказала Оянг, выразив мнение, что США не хотят в этой сфере играть роль мирового полицейского, поэтому компании «должны думать о своей уязвимости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин отметил их важность и призвал «отбросить инсинуации» по поводу обвинений в причастности России к хакерским атакам. Макрон и Блинкен обсудили Россию 26 июня 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

На встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией, сообщил Госдеп. Стороны «подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой». Одновременно с этим Вашингтон и Париж намерены «противодействовать агрессивному и безответственному поведению» России, «в том числе в отношении Украины», передает ТАСС. Также обсуждались «общие обязательства, касающиеся трансатлантической безопасности и устойчивого альянса НАТО» и противодействие «принудительным экономическим практикам со стороны» Китая. Макрон и Блинкен обсудили попытки Китая «подорвать основанный на правилах международный порядок». Кроме того, темами переговоров стали борьба с терроризмом, поддержка демократии, ситуация в странах Африки, в том числе в эфиопском штате Тыграй. Напомним, саммит Евросоюза вновь решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. МИД: Россия надеется на готовность США вовлекать Европу в диалог по контролю над вооружениями 26 июня 2021, 10:53 Текст: Елизавета Булкина

Москва надеется, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют о готовности Вашингтона вовлекать Париж и Лондон, в диалог по контролю над вооружениями, заявило замглавы МИДа Сергей Рябков. Блинкен ранее заявил, что США не намерены принимать решения по контролю над вооружениями без участия Европы. «Да, очень хотел бы надеяться, что страна [США] тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в процесс и Францию, и Великобританию, как своих союзников. Мы давно выступаем в пользу этого, и если по итогам контактов между Парижем и Вашингтоном достигнуто такое понимание, мы можем это только приветствовать. Если такого понимания нет, а я хочу отметить, что никакой информации, кроме как сообщений из СМИ, на эту тему мы пока не имеем, то тогда они должны пояснить, что они имеют в виду», – рассказал Рябков ТАСС. Кроме того, Рябков добавил, что Москва внимательно отнесется к сигналам от США, которые передаст американский посол Джон Салливан. «Я не знаю, что он привез из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне», – сказал он. Дипломат добавил, что Россия готова вернуться к предметному диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке. «Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться», – сказал Рябков. Ранее Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Напомним также, что посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией. В МИД оценили возможность обмена осужденными между Россией и США 25 июня 2021, 12:29 Текст: Евгения Шестак

Динамики в вопросе обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном нет, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Движения нет, вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на тех позициях, о которых говорили много раз», – цитирует ТАСС Рябкова. При этом он отметил, что Соединенные Штаты пока не готовы менять «деструктивную» практику невыдачи виз российским дипломатам. Американская сторона не готова менять свое мнение в этом вопросе даже после саммита в Женеве, отметил он. «Ситуация такова, что здесь нужно действовать строго на основе взаимности», – добавил он. Также Рябков подчеркнул, что Россия не намерена препятствовать командированию персонала американского посольства в Москве с учетом запрета на наем россиян. «Если американцы примут решение заместить персонал в том или ином количестве командируемыми из США, то мы, разумеется, этому препятствовать не будем. Мы понимаем, что посольство должно функционировать, но общий потолок, который был введен несколько лет назад, – 455 человек – сохраняется», – сказал он. По его словам, Россия и США обсуждают работу проверочных комиссий в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. «Понятно, что ситуация с ковидом меняется достаточно динамично, но некоторое время назад мы приступили к обсуждению этого вопроса, договоренностей пока нет», – сказал Рябков. Ранее Рябков заявлял, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит. Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы». Эсминец США Ross вошел в порт Одессы 27 июня 2021, 15:52 Текст: Елена Мирошниченко

Американский эсминец Ross вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. «Ross ВМС США прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2021. Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Черном море», – передает сообщение, опубликованное в Twitter учений, ТАСС. Ранее сообщалось, что Черноморский флот России контролирует действия ракетоносного эсминца США Ross. Напомним, 26 июня в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross. Он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021.