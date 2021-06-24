Посол США Салливан вернулся в Москву

Посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, – установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», – рассказал посол «Интерфаксу».

Салливан напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами.

«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия – и у нас есть существенные разногласия – важно вести открытый и откровенный диалог», – подчеркнул посол.

По его словам, встреча лидеров двух государств в Женеве носила позитивный характер.

«Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве России для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности – диалога, который служит во благо наших стран и всего мира», – сказал американский дипломат.

На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.

Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.

16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.