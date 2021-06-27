В США восхитились креативностью советского авиаконструктора

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27 июня, воскресенье | Последнее обновление — 06:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО
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Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В США восхитились креативностью советского авиаконструктора
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Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин.
В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости».
Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе.
По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность».
«Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны.
На Западе оценили «суровый ответ» России на вторжение британского эсминца
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Вторжением эсминца «Дефендер» (HMS Defender) в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, выразил мнение Марк Эпископос в статье для журнала National Interest.
Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.
«Реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов нынешнему статусу Крыма, будь то военных или дипломатических», – передает РИА «Новости» слова Эпископоса.
Автор статьи предположил, что жесткая реакция России на случившееся может быть попыткой установить жесткие границы или воспрепятствовать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО, в частности, активности войск Киева и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.
Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО «пережитком холодной войны», которая «подорвала» европейскую безопасность.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).
Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».
Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.
В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
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Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем.
«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram.
При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией
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Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией.
Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости».
Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример.
«Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt.
«Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083.
Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма.
«Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628.
«Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель.
Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов.
«Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них.
«На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael.
«Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
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Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
Испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма
Крупнейшие испанские газеты Mundo, Pais, Vanguardia и Periodico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов российского Крыма.
Читатели испанских СМИ очень бурно отреагировали на произошедшее. Часть пользователей предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий британцев, передает РИА «Новости».
«Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят», – заметил пользователь Verdadiv.
«Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит», – отметил Noticiero.
«Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года «британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре» в испанских водах, «международных», по мнению англичан», – указал на двойные стандарты со стороны Лондона WolIstonecraft.
«Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Черном море. А в случае британцев, почему они заходят в чужие воды...» – высказался de centro-izquierda.
«Мирный проход? Великобритания – пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС», – усомнился в официально заявленных намерениях Лондона La Cabra Encadenada.
«Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили. Видно, как российский патруль преследует корабль, Су-30СМ сверху и наконец Су-24М, который и выпустил четыре бомбы по 500 килограмм» Капитан эсминца сразу <...> сбежал оттуда!» – оценил профессионализм британских военных Argamasa.
«Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость», – написал Apaniero.
«Как жаль, что русские получше не прицелились», – посетовал Puchideupercent.
Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий из-за провокации Великобритании.
«Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище?» – спросил alias2wak0.
«Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?» – высказался Penedesmaritim.
«Похоже, Великобритания проверяет готовность России защищать свои морские и сухопутные границы. Очевидно, что эти попытки могут привести к более серьезным инцидентам, в том числе к региональной европейской войне, в таком случае русские предупреждают об использовании ядерного оружия», – заключил pablo balaguer.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша
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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС.
«Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова.
«Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».
Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2»
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.
«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.
Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего»
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При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.
Капитан эсминца Defender подтвердил открытие предупредительного огня российским кораблем
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
«За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они – на скорости 21», – заявил капитан Оуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий «небезопасным и не подобающим для моряков».
Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня. «Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», – заявил корреспондент.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Российские дипломаты раскритиковали заявление Пентагона о британском эсминце
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Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о «российской дезинформации» в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender в Черноморской акватории России.
«Обвинения против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем «Дефендер» (также известен как «Агрессор») голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», – передает РИА «Новости» заявление российского посольства.
Как добавили в дипмиссии, «отрицание очевидного» со стороны США говорит о том, что в Пентагоне «продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него».
Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что согласно информации из Лондона, данные о предупредительных выстрелах для эсминца – это якобы «российская дезинформация».
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма.
Разработчик рассказал об уникальных возможностях РЛС «Подсолнух-Э»
Российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км., сообщил на МВМС-2021 главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев.
«Подсолнух» может одновременно определять больше 200 надводных целей. Параллельно он еще обнаруживает воздушные цели – более 100. При чем по каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора», – передает ТАСС слова конструктора.
Как пояснил Сколотнев, по сравнению с радиолокационными станциями поверхностной волны зарубежных изготовителей российский «Подсолнух-Э» обладает рядом серьезных преимуществ. Так, РЛС «Страдивариус», являющаяся совместной разработкой Франции и Израиля, не может обнаруживать самолеты и большое число надводных объектов одновременно. Кроме того, у «Подсолнуха» совмещенные приемное-передающие позиции, у «Страдивариуса» они разнесены на 200 км.
«В настоящее время нет другого средства, кроме «Подсолнуха», которое позволяет обнаруживать одновременно надводные и воздушные объекты на площади 150 тыс. кв. км. эксклюзивной экономической 200-мильной зоны круглосуточно и в любых климатических условиях», – отметил Сколотнев.
По его словам, несколько иностранных заказчиков заинтересованы в приобретении РЛС «Подсолнух-Э».
«Несколько инозаказчиков заинтересованы в данной РЛС. С одним из них контракт на поставку загоризонтной РЛС «Подсолнух-Э» находится на стадии заключения», – сказал Сколотне.
По его словам, экспортный вариант данной радиолокационной станции был разработан в 2015 году.
«Для решения гражданских задач специалисты НИИДАР разработали РЛС поверхностной волны «Лагуна-И». Изделием заинтересовалось островное государство, имеющее выходы к Тихому и Индийскому океанам. Страна заинтересована в российской РЛС для решения задач по предотвращению контрабанды и перевозки наркотиков через проливы», – сказал он.
Как пояснил Сколотнев, инициативные работы по РЛС «Лагуна-И» были начаты в институте в 2019 году. РЛС имеет дальность до 200 км, обнаруживает надводные цели и является автономной и в достаточной степени мобильной. «Эту РЛС можно достаточно быстро свернуть, перебазировать в нужный регион, развернуть и при отсутствии сетевой электроэнергии эксплуатировать», – отметил конструктор.
Ранее сообщалось, что российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.
«Алмаз-Антей» рассказал об особых возможностях ЗРК «Ресурс»
Впервые представленный на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший российский корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» сможет поражать цели на расстоянии до 28 километров при минимальной высоте цели всего пять метров, сообщил представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей».
«Комплекс «Ресурс» оснащен двумя типами ракет: с дальностью поражения воздушных целей до 28 километров и до 10 километров соответственно», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» подчеркнул, что минимальная высота поражения воздушной цели составляет всего пять метров, а максимальная – 20 километров.
По словам представителя концерна, данный ЗРК предлагается для установки на современных надводных кораблях.
Комплекс может одновременно обстреливать до пяти целей. Ракеты комплекса стартуют вертикально и не имеют отделяющихся частей.
Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщал, что впервые представит многоканальный ЗРК «Ресурс» в рамках Международного военно-морского салона «МВМС-2021». Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.
США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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МИД обвинил США и Британию в попытке спровоцировать конфликт в Черном море
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США и Британия своими действиями по инциденту с эсминцем Defender в Черном море пытаются спровоцировать конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что обнародованные ФСБ данные переговоров командования корабля береговой охраны России и командования британского эсминца «не просто расставляют все точки над i, но полностью закрывают сюжет со злонамеренными попытками высокопоставленных лиц в Лондоне и некоторых представителей администрации США исказить суть произошедшего».
«Они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и по сути дела спровоцировать конфликт. Это полностью противоречит нормам международного права, что бы ни произносил в свой микрофон командир или старший помощник эсминца «Дефендер», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.
«Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации, это наша граница. Ее мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, включая военные», – передает ТАСС слова дипломата.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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