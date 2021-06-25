Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через Госуслуги

Правительство утвердило правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг. Электронное «письмо счастья» будет считаться врученным адресату, даже если человек зашел на портал, например, получить QR-код для посещения ресторана в Москве или оформить загранпаспорт.

Как пишет «Коммерсант», порядок направления «экземпляров постановлений и копий решений по жалобам» на штрафы ГИБДД, которые вынесены с помощью автоматических камер, утвержден распоряжением правительства России № 947. Документ опубликован и вступает в силу 1 сентября 2021 года.

Прежде всего правительство предложило новую схему вручения постановлений – именно с этого момента стартует отпущенный гражданину законом 10-дневный срок на обжалование.

Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Соответствующие уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам. Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портал госуслуг хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае электронный штраф будет «преобразован» в обычное бумажное письмо.

Гражданин может зайти на портал, чтобы, к примеру, записаться к врачу, подать заявление на оформление паспорта или предъявить QR-код для посещения ресторана (обязателен в Москве с 28 июня), обращает внимание юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. «Система должна фиксировать все-таки осознанное действие со стороны человека – проверить штрафы, – считает она. – Похоже, будто человек зашел на почту за посылкой, а ему на выходе швырнули в спину письмо, посчитав это «вручением». Он этого даже мог и не заметить».

Публикация распоряжения правительства об обжаловании штрафов произошла на фоне массовых жалоб граждан в соцсетях и СМИ на невозможность просмотреть фотографии постановлений ни на одном из электронных сервисов (ГИБДД, «автокод» и т. д.) либо на получение штрафов с запозданием в две-пять недель.

Ранее в ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку.

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