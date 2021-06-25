Врач предупредил о важности соблюдения интервала между прививками

Увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса до одного или полутора месяцев делает прививку бессмысленной, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар, а скорее это повод беспокоиться по тому поводу, что вы просто напрасно будете прививаться. Это будет, скорее всего, бессмысленная процедура, и тогда придется прививаться третий, а может быть даже и четвертый раз», – приводит слова Семенова ТАСС.

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Он пояснил, что интервал в две-три недели между прививками выбран не случайно. Именно за этот промежуток времени иммунная система человека после первой вакцинации приходит в состояние повышенной боевой готовности, а вторая доза препарата «запоминает образ врага, с которым нужно бороться».

«Если сделать перерыв очень большим, то это похоже на то, как вы выучили стихотворение, а вас его не спрашивают и не спрашивают, так вы его и забудете», – заключил Семенов.

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