МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России

Москва осуждает возросшую военную активность Великобритании, США, стран Североатлантического альянса у российских границ; те, кто пытается испытать Россию на прочность, сильно рискуют, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender.

«Я думаю, что по дипломатическим каналам, не только по военно-дипломатическим, оценки будут даны. Мы будем стоять на страже нерушимости наших границ... Мы осуждаем эту провокацию, мы осуждаем возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости наших границ», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда в 2014 году, когда жители полуострова, жители Севастополя сделали свободный выбор в пользу возвращения на родину». «Под этим вопросом подведена черта», – указал замминистра.

Дипломат также заявил, что те, кто пытается испытать Россию на прочность, сильно рискуют, «Агрессорам будем давать отпор», – подчеркнул он.

Ранее Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.