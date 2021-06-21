Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве

Более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные», их посетителям не потребуется носить маски и перчатки, заявил замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках», – пояснил Немерюк ТАСС.

По его словам, решившие работать таким способом заведения проверят на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра.

Эксперимент по «бесковидным» зонам планируется проводить до 29 июня, посещать рестораны смогут только те жители, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг.

«При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», – подвел итог Немерюк.

В понедельник Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите.