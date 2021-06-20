Онколог перечислил признаки рака печени Считавшийся пропавшим без вести после ливней в Ялте найден живым Названо место и время прощания с Лысенко 20 июня 2021, 21:52 Текст: Алексей Дегтярев

Прощание с тележурналистом, гендиректором Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко планируется провести 23 июня в Москве. Траурная церемония начнется в телецентре «Останкино» в 11.00 мск, ее будут проводить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино», сообщается на сайте ОТР. Лысенко скончался на 85-м году жизни в субботу, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким журналиста.

Вашингтон анонсировал новые санкции против Москвы 20 июня 2021, 16:56

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты начали готовить новые санкции против России по ситуации с Алексеем Навальным, заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – заявил Салливан в эфире CNN, передает ТАСС. США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он. 4 июня президент России Владимир Путин объявлял о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока – 2». Также Путин заявлял, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» дал старт пусконаладочным работам на первой ветке. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что разговор об Алексее Навальном между президентами звучал в дежурном ключе. Путин подготовил статью о Великой Отечественной к 22 июня 20 июня 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ее вскоре опубликуют. Подготовленный президентом России материал опубликуют в одном из немецких изданий в День памяти и скорби, 22 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Глава государства в этот день также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью. В 2020 году статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Жительница Красноярска заставила подростка прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном 20 июня 2021, 08:45

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Следователи в Красноярске проводят проверку в отношении местной жительницы, которая, судя по сообщениям в соцсетях, заставила мальчика прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «В одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина на глазах у других детей силой подводит мальчика к своему пятилетнему сыну и требует извиниться за оскорбления, а затем ставит «обидчика» на колени. Очевидцы попытались заступиться за ребенка и прекратить издевательства, однако мужчина, который был вместе с женщиной, ударил одного из них. Завязалась драка с участием нескольких человек. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Названы причины победы над COVID в одном из районов Белгородской области 20 июня 2021, 12:45

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Массовая информационная кампания, слаженная работа органов власти и удобство получения прививки позволили нам добиться успехов», – заявил газете ВЗГЛЯД начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Ранее стало известно, что в Краснояружском районе с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с COVID, а сама область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения. «Мы понимаем, что вакцинация эффективна при борьбе с коронавирусом. Любая пандемия в мире, сколько их было за всю историю, побеждалась именно вакцинацией. Многие, к сожалению, этого не понимают. Поэтому мы совместно с главами местного самоуправления и администрацией области проводим массовую информационную кампанию, убеждая людей в том, что лучше сделать прививку, чем потом заболеть», – отметил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он указал, что вакцинация населения была организована таким образом, чтобы людям было удобно прививаться. «Во-первых, конечно, прививку можно сделать в поликлинике, записавшись через портал госуслуг. Во-вторых, у нас работают выездные мобильные бригады в торговых и развлекательных центрах, во всех парках и скверах, на рынках. В-третьих, организованы и выезды на дом. Во всех муниципалитетах работает комплексная бригада – врач, глава сельского поселения или глава управы в городе, соцработник», – перечислил Иконников. «Краснояружский район сейчас у нас лидер по вакцинации. В районе практически на 90% выполнили план для того, чтобы достичь популяционного иммунитета. А главная наша цель – привить население и, собственно, достичь популяционного иммунитета», – подчеркнул начальник депздрава. «Однако нельзя дать стопроцентную гарантию, что прививка полностью исключает возможность заболеть. Надо понимать, что вакцинация дает иммунитет. Если человек сделает прививку и заболеет, то у него не будет осложнений. Это касается любой вакцинации, в том числе и от гриппа, – указал собеседник. – За весь период вакцинации в Белгородской области только 30 человек заболело после прививки – все в легкой форме, все быстро выздоровели. Ни одной смерти привитого человека не зарегистрировано. А привито у нас порядка 400 тыс. человек». «Это большой пласт работы, – продолжил Иконников. – Мы понимаем, что вакцинация действует и эффективно защищает от коронавируса. Я привился еще 1 октября, работал в «красной зоне». Но, к счастью, не заболел. Поэтому, на мой взгляд, вакцинация – основной действующий фактор при борьбе с коронавирусом». «Поэтому, если работодатели, органы власти, муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы побыстрее избавиться от этой болезни, то все получится. Мы, медицинские работники, понимаем, что можем заняться просветительской работой, можем уколоть, но поднять население крайне сложно. Поэтому только слаженная работа всех органов власти позволит вернуться к прежней жизни без ограничений», – заключил Иконников. В воскресенье стало известно, что в Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом. Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения. Кроме того, Белгородская область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случая коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона. Напомним, в России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умер тележурналист Анатолий Лысенко 20 июня 2021, 14:02

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе ОТР. «Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», – передает сообщение ТАСС. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Украинской ССР. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении. Был одним из создателей телепередачи «Взгляд». Генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала «ТВ-Центр» (1997). В 2012 году указом президента РФ был назначен генеральным директором ОТР. Заслуженный деятель искусств РФ (1999). Заслуженный журналист РФ (2018). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы и искусства (за документальный цикл «Наша биография»), премии Правительства РФ в области средств массовой информации («За персональный вклад в развитие средств массовой информации»). Награжден орденами Дружбы (1996), «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2011) степеней, Почета (2016), а также другими наградами. Подполковник ФСБ арестован по подозрению в коррупции 19 июня 2021, 23:56 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых – оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд в Подмосковье по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого в получении взятки офицера меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – приводит слова источника ТАСС. Как уточнили в силовых структурах, следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в подмосковном Клину. По данным другого источника, после службы в ФСБ в Клину в конце декабря 2020 года Катин был переведен в Дмитров. Напомним, 22 апреля Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество. Ройзман поругался с феминистками из-за феминитивов 20 июня 2021, 10:36

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что суффикс –ка в феминитивах является уменьшительным, и призвал не унижать женщин такими словами. «Не редакторка – редактор. Не директорка – директор. Не министерка – министр. Не президентка – президент», – написал он в своем Facebook. «Производное всегда вторично. Суффикс –ка уменьшительный. Не унижайте женщин феминитивами», – заявил Ройзман. Он назвал употребление феминитивов в речи – «невынужденным агрессивным внедрением». «Надеюсь, что русский язык и здравый смысл сумеют отразить и это вторжение», – заключил экс-глава Екатеринбурга. В ответ феминистки обвинили его в сексизме. «А можно женщины сами решат? Писательница вам же норм наверняка. Так вот, и докторка – тоже», – написала комментатор под ником Svetlana Dragayeva. «А называть женщин мужскими существительными не унижение? Кстати, не директорка, а директриса – прекрасно звучит», – добавила Екатерина Павлюкович. Между тем многие в комментариях поддержали Ройзмана. «Всегда бесили эти новые суффиксы», – написала Анна Смирнова. «Ох, спасибо. От суффиксов –ка просто кровь из глаз», – согласилась Анна Клещева. Ранее больше половины опрошенных (58%) заявили, что негативно относятся к феминитивам, 7% указали, что относятся к этому явлению «скорее положительно», 33% заявили, что им все равно. Лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина 20 июня 2021, 00:31

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля. «30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, – уточнили в пресс-службе. – Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40». Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР). Подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), говорится в сообщении. Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре – в качестве премьер-министра. В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. В 2019 году разговор главы государства с россиянами занял 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 обращение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения. Ранее источники источников на федеральных каналах сообщали, что в качестве возможной даты прямой линии Путина обсуждались две даты – 24 и 30 июня. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей 20 июня 2021, 12:57 Текст: Елизавета Булкина

Из русел рек в Керчи, Ялте и других городах Крыма достали более 70 автомобилей, которые затопило во время наводнения, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. «На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 – в Ялте и четыре – в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Ялте машины оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная. При этом некоторые автомобили пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС уточнили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще продолжаются, поэтому приведенная цифра не окончательная. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки. В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Эксперт объяснил принцип формирования федерального списка «Единой России» 20 июня 2021, 14:05 Текст: Олег Исайченко

«Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой», – заявил газете ВЗГЛЯД политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму. «Я вспоминаю, с чего начиналась партия «Единство» (в декабре 2001 года реорганизована в «Единую Россию» – прим. ВЗГЛЯД). Тогда жителям страны была предложена конструкция партии, в которой первые лица олицетворяли собой силу, мужество, защиту и заботу. Речь идет о Сергее Шойгу, генерале Александре Гурове и Александре Карелине – самом сильном человеке того времени. Это были символические, эмоциональные фигуры. Мне кажется, сейчас партия пошла примерно по этому же пути», – отмечает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой, – указал собеседник. – Такая пятерка олицетворяет чаяния людей». Это же касается и региональных списков «Единой России». «Партия начала работать с главами территорий. Самые заметные, на мой взгляд, это мэр столицы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Если брать Татарстан, то там очень здорово налажена работа по схеме «партия – управление республикой – избиратели». Эта «троица» работает постоянно, в ней нет разрывов. Кому как ни Минниханову возглавлять список?» – риторически добавил Куртов. Что касается Москвы, «то именно с Собяниным связаны самые большие надежды по преодолению кризиса и пандемии». «Поэтому партия правильно ставит во главе региональных списков людей, вызывающих безусловное уважение», – подчеркивает эксперт. «Кроме того, Москва – это город с традиционно высокими политическими требованиями к партиям. «Единая Россия» не блещет сверхвысокими показателями, потому что требовательность и понимание политических процессов в столице самые высокие. На мой взгляд, сейчас важно, чтобы ЕР вместе с управленцами довела до избирателей информацию о том, что партия взяла контроль над бюрократией. И в случае успешной кампании, большая часть списка партии окажется проходной», – заключил Куртов. В свою очередь президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов счел федеральный список кандидатов от «Единой России» выверенным. «Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России». В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе. «Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который, по сути, взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он. Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Также в субботу ЕР утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии 20 июня 2021, 14:50 Текст: Елена Мирошниченко

Взаимный торговый оборот России и Европы за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд евро, так, Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Отмечается, что ЕС традиционно остается основным торговым партнером России. На его долю в первом квартале пришлось 35,5% внешнего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС. Как сообщает ФТС, преимущественно ЕС покупает продукцию топливно-энергетического комплекса, поставки природного газа на фоне аномально холодной и затяжной зимы значительно выросли. «Газпром» отмечает, что за три месяца этот показатель увеличился на 30,7% в годовом исчислении. В свою очередь Россия получает технологии, комплектующие, исходники для аграрного сектора. Ранее сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении. Авиакомпания «Победа» решила возобновить рейсы Москва – Анталья 20 июня 2021, 11:17 Текст: Елена Мирошниченко

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») принял решение возобновить полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, рейсы будут возобновлены с 1 июля, сообщила журналистам представитель компании. «Победа» с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи – Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня», – сказала представитель перевозчика. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» с 12 июня открывает рейсы из Москвы в Рим. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Танки сгорели на трассе в Польше после аварии грузовиков 20 июня 2021, 18:20

Фото: RadioSzczecin/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

В Польше столкнулись грузовики, перевозившие танки, после столкновения начался пожар, и военная техника загорелась, сообщают местные СМИ. Происшествие случилось недалеко от города Щецин на трассе A6, после столкновения произошло возгорание, пишет портал Wszczecinie. Также на месте были слышны взрывы, полиция оцепила место происшествия и заблокировала проезд для автотранспорта. На место прибыли пять пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается, также нет данных о том, сколько именно танков сгорело и насколько серьезными оказались повреждения. В начале мая на репетиции Дня Победы в Уфе загорелся советский танк Т-26. В МЧС сообщали, что возгорание произошло из-за розлива топлива. Танк относился к частной коллекции. Онколог перечислил признаки рака печени 20 июня 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Признаки развития онкологического заболевания печени трудно разобрать самостоятельно, пациентам необходимо опираться на «малые признаки», заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Есть так называемый синдром малых признаков, который характерен и для целого ряда других онкологических заболеваний: это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», – рассказал Пылев в радиостанции «Говорит Москва». По его словам, необходимо регулярно проводить обследование, это поможет выявить заболевание на ранней стадии. В мае главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отмечал, что ранними симптомами онкологических заболеваний могут быть немотивированное похудение, наличие уплотнений и изменение давно существовавших родимых пятен. ВМС Украины провели учения в Черном море 20 июня 2021, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Украина провела тактические учения своих военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в Минобороны страны. «В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости». Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей. «Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш. Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.