В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса, соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента в среду.

Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиции. На данный момент полный текст документа на сайте Рады отсутствует, передает РИА «Новости».

По информации замглавы пропрезидентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Евгении Кравчук, внесенный законопроект подразумевает ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса на Украине и только в медицинских и научных целях.

«Что изменится после принятия законопроекта? Украинские пациенты, наконец, получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике; украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а развитие фармацевтической отрасли будет способствовать привлечению инвестиций в экономику», – заявила Кравчук. По ее словам, приняв законопроект, Украина присоединится к 56 странам, которые используют коноплю в медицинских целях.

Документ предполагает введение усиленного контроля за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем электронного реестра всех препаратов, отпуск исключительно по электронным рецептам от врача. Предполагается лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, введение надежной разрешительной системы, отчетности и представления информации контролирующим органам.

«Это сложная тема, которой легко манипулировать тем, кого обошла беда. Наш долг – быть с нашими гражданами не только в здоровье, когда они работают и платят налоги, но и в болезни – обеспечивая им достойное медицинское сопровождение. Надеюсь на поддержку коллег в сессионном зале», – сообщила депутат.

В 2013 году, при Викторе Януковиче, когда Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.

Напомним, в октябре 2019 года Кравчук заявила, что правящая партия Украины «Слуга народа» разработала проект закона, который должен легализовать использование марихуаны в стране в медицинских целях.