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На МКС исключили одну из причин появления трещин
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Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), однако версию усталости металла уже исключили, сообщил советник гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев.
«Они не могут сейчас сказать конкретного результата. Они сейчас исключают разного рода возможности. Самые серьезные опасения были, что вот эти все колебания (накапливающиеся со временем нагрузки на корпус станции), которые есть, могли (привести) к усталостным трещинам», – приводит заявление Крикалева в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 РИА «Новости».
«Они специально исследовали этот вопрос – и усталость исключили (из причин образования трещин). То есть они не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, (что) не из-за усталости», – добавил Крикалев.
Он отметил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.
По словам Крикалева, причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера он назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Сообщалось, что космонавты засверлили два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Затем на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле.
Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
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Рогозин заявил о трагедии «Бурана»
Ненужность советского космического челнока «Буран» – это трагедия, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Они [конструкторы] это сделали, потом изменилась ситуация в стране, и он стал никому не нужным. Это трагедия для тех людей, кто его создавал», – сказал глава корпорации на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, передает ТАСС.
По его словам, «Буран» – это гениальная машина.
Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения «Бурана» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли. Заявление он сделал после того, как «Буран» оказался разрисован граффити.
Китай вывел на орбиту пилотируемый космический корабль
Космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту успешно выведен на околоземную орбиту, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.
Старт был осуществлен в 09.22 по местному времени (04.22 мск, среда) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф» (CZ-2F), передает ТАСС.
«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов, – заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпин. – Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию».
Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них («Шэньчжоу-1») в тестовом режиме (без человека) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство космонавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний старт – первый пилотируемый запуск Китая с октября 2016 года. Это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.
Космодром Цзюцюань – первая в истории КНР площадка для запусков космических аппаратов, она была создана еще в 1958 году при участии советских специалистов. За последние более чем 60 лет благодаря ей на орбиту было выведено свыше 200 спутников, 11 кораблей серии «Шэньчжоу», а также целевой модуль «Тяньгун-1» и лаборатория «Тяньгун-2».
Напомним, 15 мая. китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса. Кроме того, 29 апреля Китай вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции.
Рогозин заявил об отставании России в юридических правах на космос
Россия отстает в юридическом обеспечении освоения космоса и других планет, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы уже опаздываем в своем правовом обеспечении от тех новых шагов, которые сделали ведущие страны», – цитирует Рогозина РИА «Новости».
По мнению главы госкорпорации, космос должен стать достоянием всего человечества, а его освоение – общим делом, которое будет регулироваться международным правом.
«Российская точка зрения состоит в том, что государства не должны в одностороннем порядке принимать нормативные акты, которые дают им преимущество», – указал Рогозин.
Важно обсудить юридические вопросы освоения космоса в многостороннем формате, наиболее подходящей площадкой была бы ООН, сказал глава корпорации.
Также он заявил о необходимости обсуждать охрану исторического наследия программы исследования космоса. «Чтобы так не случилось, чтобы посадочные аппараты и памятные высадки первых межпланетных станций оказались физически присвоены и проданы с молотка людьми, которые далеки от того, чтобы называть себя энтузиастами космоса», – указал Рогозин.
Он также назвал проблемой организации, которые «в шутку» занимаются продажей участков на Луне и других космических объектов.
«Всем известно о существовании разных сомнительных организаций, которые торгуют участками лунной поверхности, вручают сертификаты. Это казалось забавным, но среди этих организаций есть те, которые претендуют на то, что они действуют в правовом поле», – заключил глава госкорпорации.
Ранее Рогозин критиковал планы «бегства» основателя SpaceX Илона Маска на Марс.
Турция задумалась о создании космической ракеты с помощью России
Турция рассматривает Россию в качестве потенциального партнера по разработке и созданию собственных ракет среднего класса, сообщил глава национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
«Мы пока еще не на том уровне (чтобы самостоятельно строить такие ракеты). Мы, конечно, над этим работаем, но пока нам понадобится международная кооперация. В этом плане Россия могла бы стать хорошим партнером. В ходе наших переговоров это мы тоже обсуждаем», – приводит РИА «Новости» заявление Йылдырыма на конференции GLEX.
Ракета грузоподъемностью от двух до четырех тонн и стартовой массой около 300 тонн понадобится Турции, чтобы запускать ее с космодрома, который будет построен в одной из приэкваториальных стран.
Сейчас Турция ведет переговоры с тремя странами, на территории которых она хотела бы построить космодром, сообщил Йылдырым. При этом сами страны он не назвал, но уточнил, что космодром должен быть на берегу моря и находиться близко к экватору. По его словам, при взгляде на карту понятно, о каких государствах идет речь.
Глава турецкого агентства уточнил, что в планах использовать космодром для предоставления коммерческих пусковых услуг.
По словам Йылдырыма, к 2029 году, когда планируется отправка турецкого ровера на Луну, у страны уже будут технологии, чтобы полностью самостоятельно изготовить подобную ракету.
В начале года турецкий лидер Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат, а ближе к концу десятилетия – полноценный луноход.
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В НАСА поспорили с Маском из-за полета на Марс
Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой основатель SpaceX Илон Маск хочет лететь на Марс, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников экспедиции, заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в подготовке и проведении около 40 миссий.
Турышев заявил, что вероятность падения на Землю «увесистого астероида» существует, однако она достаточно низкая, передает РИА «Новости».
«Это может случиться, но не во время нашей с вами жизни. Стоит ли исходя из этого риска предпринимать такие шаги, как массовое переселение на Марс? Другие причины гибели цивилизации также маловероятны или могут быть предупреждены. Поэтому сам по себе тезис о нашем переселении на Марс слабо обоснован», – добавил он.
Ученый рассказал, что в НАСА создана технология, которая позволяет искать быстродвижущиеся опасные для Земли астероиды: «У Илона Маска теперь на один аргумент меньше лететь на Марс».
Среди трудностей организации полета на Марс он назвал отсутствие некоторых технологий жизнеобеспечения: «Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний. Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей».
По его словам, жизнь на Марсе потребует перестройки всего человеческого организма.
«Маск говорит, что хочет умереть на Марсе, но пусть лучше он живет счастливо на Земле», – считает ученый.
Однако Турышев отметил, что он рад самому существованию Илона Маска с точки зрения развития технологий и получения новых знаний – предприниматель ставит перед собой амбициозные цели.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал планы «бегства» Маска на Марс.
Напомним, Маск призвал двигаться на Луну и Марс. Он также заверил в высадке кораблей Starship на Красную планету до 2030 года. Рогозин заявлял, что скорый полет человека на Марс – это абсурд, разговоры об этом являются маркетинговым ходом.
Российский ядерный буксир решили отправить на поиски жизни во Вселенной
Разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс» займется поиском жизни во Вселенной, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«У миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе, или есть иная жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Рогозина на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
Отметим, что создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» – трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 млрд рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название «Зевс», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются «Нуклон».
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Корабль «Шэньчжоу-12» состыковался с китайской орбитальной станцией
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР.
Трансляцию стыковки в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая.
На борту корабля находятся три космонавта – Не Хайшэн (командир экипажа), Лю Бомин и Тан Хунбо, передает ТАСС.
В ночь на четверг стало известно, что Китай вывел на орбиту пилотируемый космический корабль.
Старт был осуществлен в 9.22 по местному времени (4.22 мск среды) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф» (CZ-2F).
Рогозин рассказал об ожесточенных спорах в Роскосмосе о судьбе МКС
В Роскосмосе продолжают спорить о судьбе Международной космической станции, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Не скрою, у нас в Роскосмосе продолжаются очень ожесточенные споры по этому вопросу, как быть в этой ситуации. На сегодняшний момент у нас есть решение о продлении эксплуатации станции до 2024 года. Действительно, сенатор [и новый глава НАСА Билл] Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление [эксплуатации] станции до 2030 года. Он только что пришел и стал главой НАСА. Я думаю, что нам удастся с ним найти эти решения», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что тема космоса будет обсуждаться в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Швейцарии.
«Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем эту работу и что эта работа не будет запрещаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. Мы будем стараться сохранить то, что создано американской и советской, российской, пилотируемой космонавтикой. Я думаю, мы с [президентом США Джо] Байденом поймем друг друга и найдем решение, которое будет в пользу и наших двусторонних отношений, и в целом мировой космонавтики», – выразил надежду Рогозин.
Также во вторник гендиректор Роскосмоса назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отмечали, что решение о выходе России из МКС с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.
До этого Рогозин сообщал, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций.
Москва и Пекин представили план создания лунной станции
Россия и Китай представили дорожную карту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), она будет развернута в два этапа до 2035 года.
В ходе Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замруководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа продемонстрировали презентацию этапов создания станции, передает РИА «Новости».
Как следует из презентации, МНЛС России и Китая будет развернута в два этапа до 2035 года. Отмечается, что первый этап продлится с 2026 по 2030 годы. За это время планируется начать совместные операции, доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции.
Второй этап будет проходить с 2031-го по 2035 год. В ходе него планируется развернуть системы на орбите и поверхности Луны, которые будут отвечать за энергетику, связь и доставку оборудования. Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.
Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Она является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе изучение отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.
Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.
Между тем НАСА указало властям США на совместные планы России и Китая по освоению космического пространства и исследованию Луны.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Владимира Шаталова.
Как отметил Путин, Шаталов был выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной, смелым, волевым, исключительно порядочным человеком.
«За годы важной и ответственной работы он внес большой личный вклад в развитие отечественной авиации и ракетно-космической отрасли, в популяризацию ключевых достижений национальной космической программы. Светлая, добрая память о дважды Герое Советского Союза Владимире Александровиче Шаталове навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Дважды Герой Советского Союза умер во вторник на 94-м году жизни.
Шаталов совершил три полета в космос, первый – в 1969 году. В ходе него он состыковал космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». В 1987-1991 годах руководил подмосковным Центром подготовки космонавтов. Он также успел поучаствовать в Великой Отечественной войне, он пробыл на фронте полтора месяца, после чего поступил в Воронежскую спецшколу Военно воздушных сил (ВВС), которую окончил в 1945 году. Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году.
НАСА указало властям США на совместные планы России и Китая по космосу
Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выразил мнение, что Китай будет очень энергично развивать свою космическую программу и Вашингтону следует внимательно следить за совместными планами Москвы и Пекина по исследованию Луны.
«Думаю, что вы видите заявления, которые делает правительство Китая, что они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. И завтра <…> мы ожидаем совместного заявления Китая и России по поводу их планов. Посмотрим, что там будет», – приводит ТАСС слова на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
При этом, по его утверждению, Китай в скором времени будет вести себя в космосе «очень энергично», поскольку «понимает ценность успеха в космосе». В частности, речь идет об «энергичной программе по высадке на Луне». «И я думаю, что это станет вопросом для всех вас, для тех, кто принимает политические решения: насколько ценно для США было бы вернуться на Луну первыми», – подчеркнул он.
Нельсон отметил, что НАСА продолжает ставить целью высадку на Луну в 2024 году. «Хотел бы я, чтобы у меня был точный ответ [о сроках]. Факт заключается в том, что 2024 год – это наша цель», – сказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, добавив при этом, что «космос – это трудно».
Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.
Рогозин назвал важнейшие задачи космонавтики
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.
Рогозин заявил на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, что первая из задач – «это планетарная защита», передает РИА «Новости».
«Мы обеспечили сегодня развитие программ мониторинга космического пространства, это имеет и утилитарное значение для того, как избежать опасных столкновений в космосе. Но есть и другая, еще более важная задача – как уберечь нашу планету от непрошенных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию», – сказал он.
Глава Роскосмоса добавил, что на данный момент «нет технологий, которые способны изменить траекторию приближающейся опасности к нашей Земле», однако «эту технологию надо создавать».
При этом, по оценке главы Роскосмоса, ни одна страна в одиночку не потянет такую разработку.
Вторая задача, по мнению Рогозина, это поиск ответа на вопрос, «который мучает человечество с момента его образования»: есть ли во Вселенной жизнь, кроме земной.
Он заявил, что «сама идея колонизации других планет неплоха, когда она раздается с точки зрения расширения наших знаний о природе и о возможностях человека и технологий», однако «если это идея колонизации других планет, связанная с паническими настроениями о будущем человека на Земле, мы с этим не можем согласиться». Потому «изучение природы из космоса, экологический мониторинг, борьба с парниковыми эффектами, которые погубили уже другие планеты, – это важнейшая общечеловеческая задача».
Рогозин выразил надежду, что в рамках этой задачи объединятся усилия ведущих космических держав и космических агентств, передает ТАСС.
Также он назвал «большой ложью» мнение, что космос свободен от политики: «Космос – это и есть высшая политика, космическая деятельность – это и есть высшая этика отношений между народами».
Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.
Ранее Рогозин раскритиковал планы «бегства» основателя SpaceX Илона Маска на Марс.
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Завершено эскизное проектирование стартового комплекса для Байконура
Закончено эскизное проектирование стартового комплекса «Байтерек» для космодрома Байконур, заявил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.
«В нем (в эскизном проекте) расписано все, включая стройку и технологию. Буквально несколько дней назад мы этот этап завершили и передали заказчику», – цитирует Мухамеджанова ТАСС.
Руслан Мухамеджанов пояснил, что сроки начала разработки проектно-сметной документации и строительных работ зависят от рассмотрения эскизного проекта.
«Он будет где-то от трех недель до месяца рассматриваться, а дальше заказчик примет решение», – указал гендиректор.
В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».
Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.
Японский турист начал в России подготовку к полету на МКС
Японец Юсаку Маэдзава сообщил, что во вторник начинает в России подготовку к декабрьскому полету на корабле «Союз» на Международную космическую станцию.
«Подготовка в российском Центре подготовки космонавтов начинается сегодня», – приводит его сообщение в Twitter РИА «Новости».
Ранее стало известно, что был определен первый экипаж из двух японских космических туристов, которые полетят на российском корабле «Союз» в декабре. На станцию на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до 2022 года. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.
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Названы сроки проведения переговоров Рогозина с главой НАСА
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первые очные переговоры с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном пройдут осенью.
«Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную – осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран», – сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, передает РИА «Новости».
В мае Рогозин сообщил, что Роскосмос пригласил Нельсона в Россию для переговоров. Глава НАСА принял приглашение госкорпорации.
Напомним, бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля.