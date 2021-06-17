В Роспотребнадзоре сочли нормой исчезновение антител после прививки

Снижение уровня антител спустя девять месяцев после вакцинации «ЭпиВакКороной» новосибирского центра «Вектор» – это нормально, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов заявил, что «после вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более», передает Ura.ru.

При этом «у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций».

«Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет», – подчеркнул Горелов, отметив важность того, что больше половины привитых сохраняют иммунитет достаточно продолжительное время.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в рамках доклинических испытаний «ЭпиВакКороны» у низших приматов антитела к коронавирусу сохранялись больше года.

«В рамках первой-второй фазы клинических испытаний на добровольцах после трех и шести месяцев антитела выявлялись 100% у всех. После девяти месяцев – более чем у половины», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что после «ЭпиВакКороны» иммунитет к коронавирусу через девять месяцев сохраняется у половины добровольцев.

До этого Минздрав назвал условия ревакцинации после «Спутника V».

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