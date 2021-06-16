Путин заявил, что его «устроили» объяснения Байдена по поводу резких высказываний

Президент России Владимир Путин рассказал, что его «устроили» объяснения американского лидера Джо Байдена в телефонном разговоре по поводу резких высказываний в его адрес.

«По поводу резких заявлений: ну что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться – это же его инициатива, мы встретились», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, сообщают РИА «Новости».

Как подчеркнул глава государства, за все происходящее в стране несет ответственность политическое руководство и первые лица.

«По поводу того, кто, где, в чем виноват, кто убийца. Вы посмотрите, на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слово не успеешь сказать, уже стреляют либо в грудь, либо в спину, вне зависимости от того, рядом с тобой дети или... Вот я помню, бросила машину женщина, побежала, ей в спину стреляют – застрелили. Ну ладно, это криминальные вещи», – сказал он.

«Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке – это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?» – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.