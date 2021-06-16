Советский дипломат рассказал об обстановке на встрече Горбачева и Рейгана

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе вспомнил, как проходила встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 году.

Орджоникидзе отметил что саммит СССР-США 1985 года также проходил в Женеве, по мнению советского дипломата, Швейцария удачное место для проведения подобных переговоров и приветствует такой же выбор для встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Дипломат рассказал, что в плане организации встречи Горбачева и Рейгана по линии МИД сложностей не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Горбачев встречался с Рейганом один на один, довольно долго разговаривал. Главы государств – они тоже люди, чувствуют взаимопонимание, какую-то симпатию или антипатию. Почему я считаю невозможным дипломатию в онлайн-формате? Потому что дипломатия делается людьми, в ходе их встречи: как задастся разговор, насколько стороны понимают друг друга, доброжелательны, насколько у них сложились отношения. От этого очень много зависит. Иногда вроде и позиции политически разные, а отношения складываются, а иногда и наоборот», – рассказал Орджоникидзе. Он также добавил, что встреча один на один обеспечивает «более прямой и откровенный разговор».

«Горбачев старался всему миру понравиться, особенно западному, поэтому обстановка была дружески расслабленная. Отношения шли по нарастающей, на улучшение, это и заявлялось неоднократно. Мы сдавали наши позиции, они были счастливы. А теперь не сдаем, они далеко не счастливы», – рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.

В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.

В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.