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Песков: Путин прилетит в Женеву вовремя
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Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с американским коллегой Джо Байденом, прилет состоится по плану, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин летит, прилет вовремя», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Примерное время прибытия в аэропорт Женевы около 13.30 по московскому времени. В 14.00 на вилле в Женеве фотографирование с президентами США и Швейцарии, а затем Путин и Байден удалятся на переговоры.
Песков также заявил, что российская делегация едет на переговоры в Женеву с рабочим настроем, не воевать. «С обычным (настроем). Зачем боевое? Мы же не воевать едем», – сказал он.
Он также указал, что Путин тестируется на коронавирус регулярно, и специально перед встречей с президентом США Джо Байденом он тест не делал.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.
Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна».
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.
Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (Лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
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Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Черногория предложила России возобновить авиасообщение
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Вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
«Учитывая то, что Черногория почти справилась с пандемией COVID-19 и что она ежедневно регистрирует едва ли двузначное число новых инфицированных граждан, а также тот факт, что огромное количество граждан России владеет недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто останавливаются в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель антикризисного штаба Российской Федерации рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список [стран], что было бы чрезвычайно важно для Черногории», – цитирует письмо вице-премьера РИА «Новости».
Также Абазович указал, что восстановление прямого авиасообщения между странами будет иметь огромное значение, он утверждает, что это позволит большому количеству заинтересованных граждан обоих государств путешествовать и беспрепятственно осуществлять свою деятельность.
Ранее стало известно, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.
Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена
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Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова.
«Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости».
По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением.
«Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен, как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно – не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик.
По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например, с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет
Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, заявил американский чиновник.
«Преломления хлеба не будет», – цитирует ТАСС американского чиновника, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.
Встреча может длиться четыре-пять часов, Путин и Байден начнут переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков.
Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.
«Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра», – указал пресс-пул.
Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника.
При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он.
На встрече также планируется обсудить истечение договора СНВ-3 в 2026 году, Алексея Навального и права человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву.
Transparency International заявила о резком росте коррупции в ЕС во время пандемии
Пандемия коронавируса повлияла на рост коррупции в ЕС, люди были вынуждены задействовать свои связи для получения медицинской помощи, говорится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной международной организации Transparency International.
«ЕС часто считают бастионом честности, но результаты [опроса] показывают, что страны региона по-прежнему уязвимы к коварным последствиям коррупции», – цитирует председателя правления организации Делию Феррейру Рубио ТАСС.
Самый высокий уровень взяточничества в секторе здравоохранения отмечен в Румынии (22%) и Болгарии (19%), использование личных связей чаще всего наблюдалось в Чехии (54%) и Португалии (46%).
«Использование личных связей для получения доступа к государственным услугам во время кризиса здравоохранения может быть столь же пагубным, как и взяточничество. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления от продолжающейся пандемии», – рассказал Рубио.
Антикоррупционная организация Transparency International провела опрос среди 40 тыс. человек в 27 странах ЕС в период с октября по декабрь 2020 года. 29% опрошенных в прошлом году прибегали к помощи друзей и родственников для получения доступа к медицинскому обслуживанию.
Ранее организация Transparency International отмечала, что в ЕС 19% граждан сообщают о даче взятки в сфере здравоохранения в среднем, в Германии, Франции и Испании это доходит до 29%.
Байден вылетел в Женеву для предстоящей встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где 16 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию, он должен прибыть в Женеву в 16.15 по местному времени (17.15 мск), передает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Женеве в день встречи Путина и Байдена достигнет 32 градусов тепла, но организаторы заверяют, что это было учтено при подготовке площадки и пресс-центров.
Основная подготовка Женевы как города – хозяина российско-американского саммита практически завершена, остаются последние штрихи. Открылись и уже принимают журналистов два пресс-центра – в Международном центре конференций (CICG) и временный павильон напротив виллы Ла-Гранж, где и пройдет сама встреча лидеров. Если высокие температуры не сильно угрожают CICG, здание которого более чем приспособлено к любым погодным условиям, то тент, расположившийся буквально на берегу Женевского озера, в этом смысле вызывает у журналистов вопросы.
«Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства», – указала одна из сотрудниц пресс-центра. При этом она призналась, что сама предпочла бы работать в CICG.
Тем не менее большинство журналистов предпочитает работать именно в этом пресс-центре, так как из него можно наблюдать, хоть и издалека, саму виллу, а по оснащению он ничем не уступает тому, что находится недалеко от штаб-квартиры ООН. Число корреспондентов в нем продолжает расти – если утром накануне саммита их было не больше 20 человек, то после полудня пространство пресс-центра заполнилось почти на треть. В день встречи их ожидается значительно больше.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке.
На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости».
Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
Как сообщает ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
«Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города.
«Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Ученые создали портал с данными о распространении штаммов COVID по России
Российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры, сообщил профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
«Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти», – цитирует ТАСС Базыкина.
Профессор и его коллеги с начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами, а не новыми вариациями вируса.
В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и в некоторых регионах начали распространяться индийские штаммы COVID-19. Ситуация с вирусом в стране побудила ученых создать «таксометр» – интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России.
Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать «таксометр» для поиска новых вариантов коронавируса, которые обладают потенциально опасными мутациями.
По его словам, этот ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. «Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики», – пояснил профессор.
Он выразил надежду, что создание «таксометра» повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по России, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем.
«Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России», – заключил исследователь.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал , что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 по требованию Госдепа
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Госдепартамент США планировал ввести санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует «Северный поток – 2», и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден выступил против этой инициативы, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Так, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора, передает РИА «Новости».
Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90%, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.
Между тем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве
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Москва и Вашингтон могут принять решение вернуть своих послов по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил представитель администрации США высокого ранга в разговоре с журналистами на борту самолета Байдена на пути из Брюсселя в Женеву.
«Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не встретятся», – цитирует его пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает ТАСС. Он также добавил, что оба посла будут находиться в Женеве во время переговоров.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Проценко: В Коммунарку прибывает больше, чем когда-либо ранее
Больных с коронавирусом в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что что Москва пока не достигла пика заболеваемости.
«Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», – сказал Проценко в интервью RT Россия, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ничего не знает про существование «московского» штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки.
Кроме того, Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Но чудес не бывает», – цитирует его ТАСС.
Ранее Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
Самолет президента России вылетел в Женеву
Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Сочи в Женеву, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов.
Вылет состоялся около 10.30, сообщает Попов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг
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Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков».
«За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
«Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин.
В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации».
В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
«До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он.
Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии».
«Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин.
В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%».
В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок».
Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т.п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи.
Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работники детских развлекательных центров, досуговых центров и т.д.
Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости».
В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве».
Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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