Эксперт: «Единая Россия» максимально полно ответила на общественный запрос на новых политиков

Добровольцы и общественные деятели не только участвовали в процедуре, но и побеждали – это значит, что они с высокой долей вероятности станут кандидатами от «Единой России» на выборах в Госдуму по итогам Съезда, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Для этого были предприняты определенные усилия после встречи волонтеров с президентом Владимиром Путиным, когда было обращение к руководству партии создать условия для того, чтобы непартийные кандидаты участвовали в предварительном голосовании. Партия предприняла много организационных усилий. Волонтеры и общественники обучались для того, чтобы составлять конкуренцию опытным политикам. В федеральные и региональные оргкомитеты вошли непартийные представители, чтобы защищать их интересы. Поэтому результат – среди участников [процедуры] непартийных было гораздо больше, чем членов партии», – сказал Константин Костин. Об этом говорится на сайте «Единой России».

Он так же отметил, что все еще высок запрос на более тесное взаимодействие «Единой России» с населением, а также омоложение состава партии – об этом говорят исследования ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР. Постепенно снижается запрос на использование новых каналов коммуникации с людьми – это значит, что «Единая Россия» качественно использует эти возможности для общения с избирателями, подчеркнул Константин Костин.

Уточняется, что социологические опросы показывают, что в обществе существует запрос на обновление программы партии. Сейчас «Единая Россия» разрабатывает проект документа – его будут утверждать на Съезде 19 июня. После программу обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «Единая Россия» в своей предвыборной Программе предусмотрит систему эффективной социальной помощи. Для этого необходимо создание системы адресной помощи, учет всех видов социальной поддержки и доходов граждан.

«В эту пятилетку мы активно использовали практику социального контракта, когда средства направляются не просто на оказание помощи человека, а с ним заключается контракт, помощь оказывается целевым образом для того, чтобы он вышел из трудной жизненной ситуации. На этом мы предлагаем сделать акцент в нашей предвыборной Программе», – сказал он.

К отдельным категориям, которым партия предлагает уделять внимание, Андрей Исаев предложил отнести молодежь, детей-сирот, а также людей с инвалидностью.

«Мы предлагаем активно использовать цифровые технологии, в частности, это рост числа заочных медико-социальных экспертиз, возможность самостоятельного приобретения технических средств реабилитации, лекарственных средств с использованием электронного сертификата», – подчеркнул первый замруководителя думской фракции «Единой России» в Госдуме.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место.

Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.