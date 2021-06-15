Соловьев: Не Губерниев, а Бузова должна вымаливать прощение у российского народа

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE прокомментировал скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«У Бузовой какая-то мания величия. Она считает, что все у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение, вот этот образец пошлости, за «Дом-2», за всю мерзость, за всю гадость. Я ее защищал, потому что на сцене МХАТа уже ничего не исправить. Но она требует, чтобы Губерниев у нее просил прощения. Да это ты должна вымаливать прощение! Вот тебе 35 лет – еще 35 должна молить прощение!» – заявил Соловьев, слова которого приводит Sport24.

Телеведущий отметил, что Губерниев дал Бузовой возможность объединить два мира. «Дима очень красиво подводит сочетание футбола и театра. Это очень красивая подача, которую Бузова могла бы использовать. Он пытается ее поднять на иной уровень, дать возможность через театр поговорить об эмоциях, о футболе. Но Бузова не слышит, уровень самолюбования и неадекватности зашкаливает», – добавил он.

Соловьев предположил, что «осознано или неосознанно, но Дима попал в какую-то страшную болевую точку». «У Бузовой реально есть какие-то проблемы с алкоголем, что ли? Если верить тому, что когда-то говорил Дмитрий Тарасов, то кажется, что совершенно случайно Дима врезал по болевой точке. Мне при этом по-человечески дико жалко Бузову. Она не услышала, не поняла. Вдруг что-то пробилось в ужасно личное, и стало видно, что на самом деле она никакая не звезда. Несчастная, одинокая женщина. И у нее вот эти слезы… Ей так хочется любви… Мне просто стало ее безумно жалко. Наверное, она внутри что-то про себя понимает», – предположил телеведущий.

«Неподготовленная девочка пришла. При этом у нее же красный диплом. … Если эта женщина начала заниматься театром, она не могла же не изучить историю театра. Дима был корректен, он нигде ее не оскорбил. Он не употреблял никаких прилагательных оскорбительных. Он красиво вел разработанную линию, и он дал блестящий пас. Если угодно, это был пас в стиле Зидана – тонкий, умный, красивый. Если бы Оля подхватила его и услышала, о чем говорит Дима, у нее была бы фантастическая возможность для развития темы. Можно было бы и себя показать, и ребят поддержать. Но вот это бесконечное эго, зацикленность на себе и ненависть к Губерниеву ее погубили», – заключил Соловьев.

Напомним, певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона.

Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса. В ответ Бузова попросила Губерниева перестать «щеголять знаниями».

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» – спросил Губерниев после этого.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Также Губерниев извинился перед Бузовой, заявив, что совсем не ставил цель обидеть телеведущую.