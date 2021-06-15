При стрельбе в Абхазии пострадали два российских туриста Бойца ММА Вагабова заподозрили в избиении человека в Дагестане 15 июня 2021, 11:51 Боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Вагабов подозревается в избиении человека, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. «Инцидент произошел 11 июня. Между пострадавшим и группой лиц, среди которых находился и боец ММА Вагабов, произошел конфликт. По предварительным данным, Вагабов несколько раз ударил пострадавшего, после чего тот потерял сознание. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии», – цитирует ТАСС источника. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавшим является племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева, а конфликт произошел на бытовой почве. Официальных комментариев силовых структур по данному инциденту пока нет. Наплмним, 29 мая боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил катавшегося на самокате мужчину за отказ уступить дорогу, пострадавший попал в больницу с переломом черепа.

Путин осадил журналиста NBC за некорректное поведение 14 июня 2021, 19:29 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC заявил, что поведение журналиста Кира Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебил главу государства. В ходе интервью Симмонс несколько раз перебил российского лидера, после чего Путин заметил, что в интересах интервьюера дать ему ответить на поставленные вопросы, передает РИА «Новости». В частности, в ходе интервью речь зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США еще 30-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России. «Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» – вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный», – сказал журналист NBC. «Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно», – сказал глава российского государства. По мнению Симмонса, Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, однако президент России «делает именно это». «Нет. Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» – отреагировал Путин. Напомним, Путин дал интервью в преддверии саммита Россия–США в Женеве, в том числе заявив о деградации отношений США и России до самой низкой планки, назвал НАТО рудиментом холодной войны, а также прокомментировал учения НАТО у границы с Россией.

Путин высказался о возможном преемнике 14 июня 2021, 16:30

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника. «Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства. Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась. «Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин. На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом. «Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников. Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами 14 июня 2021, 17:00

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «принципиальными лицемерами» журналистов Би-би-си, которые ушли с пресс-конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Романа Протасевича. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», – написала Захарова в Telegram. Также она посоветовала всем, кто «хочет разобраться в ситуации» с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, посмотреть «от начала до конца» пресс-конференцию белорусского МИДа. «Начинается после примерно 20-й минуты. Очень познавательно», – заявила Захарова. Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель телеграм-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2» 14 июня 2021, 20:15

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска газопровода «Северный поток – 2», который, по мнению Киева, угрожает безопасности страны и ее экономической стабильности. «Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», – написал он в Twitter. При этом Кулеба отметил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине. Ранее оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре 14 июня 2021, 19:12

Фото: dp.informator.ua

Текст: Евгения Шестак

В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев. Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, сообщает «Информатор». По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных. Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными. В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет». В США назвали источник силы, который «не нравится России» 14 июня 2021, 22:03 Текст: Евгения Шестак

G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России. По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC. «Эти демократические альянсы для нас – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США. Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки. Эксперт рассказал о перспективах нового иска «Нафтогаза» к Газпрому 14 июня 2021, 15:23

Фото: Максим Никитин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Угрозы «Нафтогаза» подать иск к Газпрому глупы и не имеют ничего общего с реальными поставками топлива», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на планы главы «Нафтогаза» Юрия Витренко обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии на Украину. «Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. «Нафтогаз» никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но Газпром не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как пояснил Юшков, говорить о каком-то «ущемлении прав» «Нафтогаза» можно было бы в том случае, если бы украинская компания имела контракт на поставку голубого топлива из среднеазиатских стран, но не могла бы исполнить его из-за отсутствия транзита. «Но «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил он. Более того, если бы Украине удалось найти объемы для поставок, важную роль играет цена. Подобная сделка была бы невыгодной. «Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешевый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешевым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась. Практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт. О том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил в интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава «Нафтогаза». Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ, и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит Юшков. Эксперт назвал слова Витренко «полным бредом», не имеющим отношения к реальным поставкам газа. «В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Цель одна – удержать кресло главы «Нафтогаза». Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – указал Юшков. Эксперт утверждает, что руководство «Нафтогаза» обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. «Поэтому, когда встает вопрос об их увольнении, они будут указывать на незавершенные судебные споры с Газпромом и тем самым настаивать, чтобы им разрешали работать дальше», – подытожил Юшков. В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал заявления Витренко вымогательством и шантажом. Он также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северный поток – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он. «Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире 14 июня 2021, 21:04 Текст: Евгения Шестак

Певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона. Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса. «Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», – ответила Бузова комментатору. «Вы перестали пить коньяк по утрам?» – спросил Губерниев. Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». «Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», – сказала Ольга в эфире «Матч ТВ». Позже Губерниев извинился перед Бузовой, заявив, что совсем не ставил цель обидеть телеведущую. «Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в Telegram.

В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях. Протасевич заявил, что Польша «взяла в заложники» его родителей 14 июня 2021, 16:24 Текст: Евгения Шестак

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске заявил, его родителей «держат в заложниках» в Польше. По его словам, они находятся в стране в условиях «информационного вакуума». Он отметил, что у него нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил, передает БелТА. «Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу», – сказал он. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». Также он отметил, что «никого не предает и не сдает». «Я помогаю следствию и помогаю своей стране. И намерен помогать дальше», – заявил он. По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой. «Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно», – ответил он. Он добавил, что искренне уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко как человека, «который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор». «Но я не буду сторонником президента», – добавил он. Кроме того, Протасевич заявил, что дает официальные показания только представителям Следственного комитета республики. «Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии», – сказал он. Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ» 15 июня 2021, 04:28

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод интервью президента России Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства. Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don't be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС. Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory». При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи. Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России. Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он заявил о развитии политической системы России и деградации отношений США и России до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его. Прага выделит 200 тыс. евро на создание бизнес-центра в Москве 14 июня 2021, 12:47 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Чехии выделит 200 тыс. евро на создание в Москве бизнес-центра, в котором фирмы республики смогут представлять для российских партнеров свою продукцию и вести двусторонние переговоры, сообщило пражское издание Ihned. «МИД Чехии намерен помочь тем предприятиям республики, бизнес которых пошатнулся в результате дипломатических разногласий с РФ. После резкого сокращения числа чешских дипломатов в Москве фирмы лишились поддержки в поиске партнеров в РФ, а также в оформлении виз. Поэтому МИД окажет помощь в создании нового бизнес-центра в Москве, в том числе, выделением дотации в размере 200 тысяч евро», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Предполагается, что подобный центр мог бы начать свою деятельность уже осенью 2021 года. «Мы ведем переговоры с (чешскими) Торговой палатой и Союзом промышленности и транспорта, которые выступили с идеей создать, по образцу Германии или Австрии, представительство бизнесменов непосредственно в России», – сообщил представитель департамента экономической дипломатии МИД Марек Свобода. В годы социализма в Москве уже существовал бизнес-центр тогдашней Чехословакии, активно способствуя развитию сотрудничества ее предприятий с советскими партнерами. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Мясников назвал способ очищения мозга от «шлаков» 14 июня 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Очищение головного мозга от «шлаков» происходит во время сна, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Любимая людьми тема: очищение от шлаков. Так вот: новые исследования показывают, что именно со время сна происходит очищение мозга от «шлаков». Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, по сравнению с теми, кто спит достаточно», – написал Мясников в Telegram. Он уточнил, что эта тема новая и активно исследуемая. «Может объяснить почему недосып ведет ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга», – добавил он. Тем временем, американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение, передает РИА «Новости». При этом именно во время быстрого, или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов – структур, которые соединяют нейроны друг с другом. Тогда же приходят самые яркие сны – свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны «общаются» между собой. Ранее Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту быстро получить помощь в медучреждении. Эксперт рассказал, чего ждать России от нового правительства Израиля 14 июня 2021, 12:47

Фото: Menahem Kahana/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Новому премьер-министру Израиля Нафтали Беннету придется нелегко, если ушедший в оппозицию Биньямин Нетаньяху начнет саботировать работу коалиционного правительства. При этом Россия заинтересована в продолжении дружественных отношений с Израилем, с которым уже начал сближаться Джо Байден, заявил газете ВЗГЛЯД израильский политолог Алекс Векслер. «Новому правительству Израиля будет сложно. Оно было избрано на большинстве в один голос. Тем не менее, все новое – это здорово. Длительное нахождение у власти приводит к нехорошим вещам, поэтому кабинет министров должен время от времени меняться», – уверен бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер. Главной задачей для нового премьера Нафтали Беннета должно стать объединение народа Израиля, «потому что последние годы власти Биньямина Нетаньяху привели к раздробленности населения». «Беннету придется решить многие проблемы. Нынешнее правительство, в состав которого вошла арабская партия «Раам», прежде всего займется вопросами в связи с незаконным строительством новых арабских поселений. При всей нашей стопроцентной сытости мы должны почувствовать перемены», – прогнозирует эксперт. Новая правящая коалиция в составе восьми партий может оказаться устойчивой, «потому что их сила в их слабости». «Пока экс-премьер Биньямин Нетаньяху будет считаться главой оппозиции, правительство Беннета-Лапида может быть устойчиво. Потому что никто не хочет идти на следующие выборы, которых было уже четыре за последние два года и три месяца», – полагает Векслер. Впрочем, политолог говорит о возможностях Нетаньяху затруднять работу Беннета, «потому что у него есть более 50 голосов в оппозиции и в он в этих делах «профессор». Нетаньяху будет серьезным противником Беннета, который «тоже не лыком шит». Векслер назвал Беннета талантливым человеком и напомнил о его службе в спецназе Генштаба Израиля, там же в свое время отслужил Нетаньяху. «Президент США Джо Байден позвонил Беннету уже через полтора часа после приведения к присяге. А госсекретарь США Энтони Блинкен также связался со своим израильским коллегой Яиром Лапидом. То есть американцы среагировали очень быстро», – отметил эксперт, добавив, что другой телефонный разговор состоялся между министрами обороны обеих стран. Он напомнил, что после прихода к власти Джо Байден позвонил Нетаньяху только через 26 дней, поэтому теперь американо-израильские отношения «могут стать немножко теплее». Векслер надеется, что президент России Владимир Путин, который отправил Беннету поздравительную телеграмму, позвонит новому премьер-министру, «несмотря на то, что Нетаньяху – «близкий товарищ» российского лидера. «Израиль и Россия находятся в хороших дружеских отношениях, принимая во внимание очень многие вещи», – подчеркнул эксперт. Однако Векслер добавил, что «при всей внешней дружбе» Россия выступает против Израиля «на голосованиях в ООН». «У России есть свои интересы. Но в Израиле полтора миллиона человек говорят и мыслят по-русски. Мы единственная страна в мире, где День Победы отмечается 9 мая как самый великий праздник, на улицы выходит молодежь и ветераны нашей армии. У нас есть памятники и музеи Красной армии. Больше такого нигде нет. Все бывшие друзья России по Варшавскому договору уже в НАТО. Других друзей, ни в ближнем, ни в дальнем окружении у России нет. Но у России всегда стоит проблема выбора между Израилем и арабскими странами», – пояснил собеседник. Что касается отношений Израиля с арабским миром, то они продолжат развиваться. Главным сигналом к тому стало беспрецедентное вхождение в правящую коалицию арабской партии «Раам». «У Израиля есть много мирных и дипломатических договоров с арабскими странами – от Саудовской Аравии до Марокко. А с другими странами региона, с которыми не установлены дипломатические отношения, мы поддерживаем неофициальные связи, потому что арабские государства видят в нас союзника в их борьбе с Ираном», – утверждает политолог. Как заявил сам Беннет, со сменой правительства отношение Израиля к Тегерану и его вероятной ядерной сделке с США не изменится, но Векслер уверен, что «антииранская позиция будет ослаблена». Он напомнил, что до заключения сделки с США, которую впоследствии разорвал Дональд Трамп, у Ирана было «три килограмма низкообогащенного урана», а «сегодня уже три тонны высокообогащенного урана». «Иран сегодня гораздо ближе к получению ядреного оружия, чем раньше, но Израиль старается предотвратить это», – подытожил Векслер. Напомним, лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля накануне вечером. Таким образом, закончилось 12-годовое беспрерывное пребывание Нетаньяху у власти (с учетом его премьерства в 90-е годы всего он возглавлял правительство 15 лет). В мае ему так и не удалось коалиционное правительство. Согласно коалиционным договоренностям, примерно через два года Беннета сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид, который сейчас занял пост министра иностранных дел. Беннет, чьи предки приехали в Израиль из Российской Империи, считается сторонником дружеских отношений между Израилем и Россией. Нетаньяху уже заявил, что переходит в оппозицию. В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс 14 июня 2021, 21:19 Текст: Евгения Шестак

Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. При этом в коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране. «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии. НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен об этом подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма 15 июня 2021, 07:41

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ. Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс. Принять соответствующий проект закона в Верховной раде собираются до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости». В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.