Ушаков рассказал об ожиданиях от саммита Россия – США

В Кремле смотрят на встречу лидеров России и США с практическим оптимизмом: прорывов не ожидают, но любые достигнутые договоренности пойдут на пользу, так как надо начинать «разгребать завалы», заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Ушаков заявил на брифинге в преддверии переговоров 16 июня в Женеве лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, что «прорывы не ожидаются», передает РИА «Новости».

«У меня нет уверенности, что какие-то договоренности будут достигнуты. Я не знаю. Я смотрю на эту встречу с таким практическим оптимизмом, но не с большим. Посмотрим. Но для американцев характерно, что многие договоренности, которые достигаются при предыдущей администрации, особенно если эта администрация носит другую партийную окраску, то они не выполняются», – отметил он.

По словам помощника президента, многое из того, что было проговорено с экс-президентом США Дональдом Трампом на их первой с Путиным встрече в Хельсинки в том числе, так и подвисло в воздухе, в частности, Деловой совет.

«Это ничего не работает. Так что посмотрим. Это же первая встреча, в таких тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях. Я думаю, что обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы, которые были созданы», – сказал Ушаков.

По его мнению, встреча в любом случае должна быть полезной и сказаться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые на данный момент находятся в тупике.

Отвечая на вопрос, что будет считаться хорошим итогом, а что – безрезультативной встречей, Ушаков сказал: «Любые договоренности, которые будут достигнуты между президентами (а если они будут достигнуты, они же будут иметь такой компромиссный характер), то это пойдет, наверное, на пользу, я думаю».

«Потом уже задача наша, задача экспертов, задача внешнеполитических ведомств и других ведомств уже пытаться реализовать даже не договоренности, а даже какие-то понимания, которые будут достигнуты, и те поручения, которые, наверное, будут даваться по ходу переговоров президентами. Надеюсь, что это будет», – отметил он.

Вместе с тем в Кремле не смогли однозначно оценить, можно ли говорить о смягчении риторики Вашингтона в преддверии встречи.

«Один момент, конечно, в плане стратегической стабильности – это решение продлить договор важнейший, это, конечно, можно сказать, что это идет в плюс. Вместе с тем и другие минусы в той же стратегической сфере, о них известно хорошо всем», – указал он.

Ушаков также не стал прогнозировать, договорятся ли президенты о своей следующей встрече: «Все зависит от того, как пойдет первое это общение президентов. Я просто акцентировал ваше внимание на том, что предварительная работа прошла достаточно успешно и согласована достаточно содержательная повестка дня. Но как пойдет дискуссия – не знаю».

Также помощник президента заявил, что послы России и США как будто «перепутали место работы», но есть настрой на их возвращение в Москву и Вашингтон в случае, если об этом договорятся президенты.

Он отметил, что возвращение послов, если оно состоится, будет грандиозным достижением.

«Ради этого можно ехать куда хочешь. Даже можно в Женеву слетать. Это я как предположение высказал. Но поскольку мы договорились, что тот и другой посол будут присутствовать в составе делегаций, то, мне кажется, это уже показатель того, что они будут уже потом работать в других местах», – пояснил Ушаков.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.

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