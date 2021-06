Журналисты Би-би-си ушли с конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Протасевича

Основатель Pink Floyd Уотерс послал «придурка» Цукерберга к черту

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме ответил отказом на предложение руководителя Facebook Марка Цукерберга использовать песню Another Brick in the Wall в фильме компании за «гигантские» деньги.

Уотерс зачитал письмо от Цукерберга на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. В письме содержалась «просьба на право использовать песню Another Brick in the Wall (Part) 2 при создании фильма для продвижения Instagram». Уотерс отметил, что «официальное послание» от Цукерберга содержит предложение «гигантской суммы денег». «И мой ответ: иди к черту! Ни за что!» – приводит слова Уотерса РИА «Новости».

Основатель Pink Floyd отказался участвовать в «чуши», предложенной Цукербергом. Он заявил, что основная идея песни «очень актуальна и необходима сегодня». «Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности», – сказал Уотерс. Он заявил, что Цукерберг – это «один из самых властных придурков в мире» и «мелкий мерзавец».

Отметим, что у Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около одного миллиона пользователей.

Напомним, Еврокомиссия начала расследование возможного неконкурентного поведения американской компании Facebook. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов. При этом в феврале Facebook вынудила власти Австралии пойти на ряд уступок компании.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД