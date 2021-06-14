Журналисты Би-би-си ушли с конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Протасевича

Журналисты британской корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Романа Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) принимает участие в мероприятии не по своей воле.

Задержанный в Белоруссии в понедельник Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair, организованной МИД республики. В ходе трансляции пресс-конференции Протасевич появился в зале, организаторы поместили табличку с его именем и фамилией у микрофонов, передает РИА «Новости».

«В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь», – заявил, открывая в понедельник пресс-конференцию, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

При этом через несколько минут после начала конференции в Сети появилась информация, что журналисты Би-би-си ушли с мероприятия. В Twitter корреспондент Джона Фишер написал, что отказался присутствовать, потому что Протасевича «очевидно» принуждают участвовать в этой пресс-конференции.

Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.