Путин заявил об отсутствии стабильности в действиях США

Самыми важными факторами в международных делах являются предсказуемость и стабильность, но Москва в последние годы не видела этих проявлений со стороны Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Он (президент США Джо Байден) говорит одно, я говорю другое», – сказал Путин, отвечая ведущему на вопрос о том, что Байден обвиняет в создании нестабильности в мире именно Россию.

«Наша риторика в разных местах расходится, но, может быть, если вы спросите меня сейчас, я скажу это. Самой важной вещью в международных делах являются предсказуемость и стабильность. И я считаю, что этого в последние годы мы не видели со стороны наших американских партнеров», – отметил российский президент, передает ТАСС.

Путин также заявил о важности искать в отношениях с Вашингтоном компромиссы и взаимоприемлемые решения, передает РИА «Новости».

«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», – цитирует телеканал Путина.

Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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