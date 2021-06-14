В России выявили 13,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 13 721 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6590, Московской области – 1043, Санкт-Петербурге – 865.

Всего в стране выявлено 5 222 408 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 809 647человек, из них 8 312 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 371 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 126 801 человек.

Накануне, 13 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 723. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1002.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.